CIA च्या गुप्त डावानं बाजी पालटली, इराणच्या तावडीतून अमेरिकनं सैनिकाची सुटका; ट्रम्प म्हणाले, सर्वात धाडसी मोहीम

अमेरिकेचं F-15E 'स्ट्राइक ईगल' विमान इराणमध्ये पाडण्यात आलं होतं. यानंतर बेपत्ता झालेल्या वैमानिकाचा शोध अमेरिकेनं लावला असून ही बचाव मोहीम एखाद्या चित्रपटातील सीनपेक्षा कमी नव्हती.

An F-15E Strike Eagle
इराणच्या तावडीतून अमेरिकनं सैनिकाची सुटका (File AP)
Published : April 5, 2026 at 11:58 AM IST

तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीत अमेरिकेनं अत्यंत धाडसी आणि गुंतागुंतीची लष्करी मोहीम राबवत, इराणच्या भूमीवर अडकलेल्या आपल्या हवाई दलातील सैनिकाची यशस्वी सुटका केली आहे. या कारवाईला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात धाडसी बचाव मोहिमांपैकी एक' असं संबोधलं आहे.

नेमका प्रसंग काय? : खरं तर, शुक्रवारी (3 एप्रिल) दक्षिण इराणच्या आकाशात अमेरिकन हवाई दलाचे F-15E Strike Eagle हे अत्याधुनिक लढाऊ विमान पाडण्यात आलं. या विमानात एक वैमानिक (pilot) आणि एक शस्त्र प्रणाली अधिकारी (Weapon Systems Officer) असे दोन सदस्य होते. दोघांनीही योग्य वेळी ‘इजेक्ट’ (eject) करून आपले प्राण वाचवले. जमिनीवर उतरल्यावर त्यांनी काही काळ एकमेकांशी संपर्क ठेवला.

बचाव मोहिमेचा थरार : यातील पहिल्या वैमानिकाची सुटका काही तासांतच करण्यात आली. मात्र, दुसरा सदस्य इराणच्या डोंगराळ आणि दुर्गम भागात अडकला होता. तो जवळपास 24 तासांहून अधिक काळ शत्रूच्या हद्दीत एकटाच लपून बसला होता. पकडलं जाण्याचा धोका सतत त्याच्या डोक्यावर होता.

ट्रम्प यांनी काय सांगितलं? : या मोहिमेबाबत माहिती देताना ट्रम्प यांनी सागंतिलं की, 'आम्ही त्याला शोधून काढलं. ही आमच्या इतिहासातील सर्वात धाडसी शोध आणि बचाव मोहिमांपैकी एक आहे.' त्यांनी पुढे सांगितलं की, संबंधित सैनिकाला किरकोळ दुखापती झाल्या असल्या तरी तो लवकरच पूर्णपणे बरा होईल'.

सुटका कशी झाली? : अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, विशेष दल (Special Forces) या मोहिमेसाठी तैनात करण्यात आले होते. या मोहिमेदरम्यान, हवाई दलाकडून जोरदार गोळीबाराच्या स्वरूपात (aerial fire support) मदत पुरवण्यात आली. आवश्यकतेनुसार इराणी सैन्याला रोखण्यासाठी हवाई हल्ले करण्यात आले. मोहिमेच्या यशासाठी CIA नं महत्त्वाची भूमिका बजावली.

अधिकाऱ्यांच्या मते, CIA नं सुरुवातीला एक 'फसवणुकीची रणनीती' (deception strategy) वापरली. या माध्यमातून त्यांनी चुकीची माहिती पसरवली, ज्यामुळे शत्रू गोंधळला. त्याच वेळी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं अडकलेल्या सैनिकाचं अचूक ठिकाण शोधण्यात आलं.

या परिसरात इस्लामिक क्रांती रक्षक दल (IRGC) सक्रिय होते. त्यांनी त्या सैनिकाचा दबावतंत्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच धोकादायक बनली. कडक सुरक्षा, गोळीबार आणि तणावपूर्ण वातावरणात अमेरिकन विशेष दलांनी ही मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण केली आणि दोन्ही क्रू सदस्यांना सुरक्षित बाहेर काढलं.

