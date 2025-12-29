ETV Bharat / international

तैवानजवळ चीन करणार युद्धसराव; जाणून घ्या कारण!

जपानसह अमेरिकेबरोबर तणावाचे संबंध असताना चीननं तैवानच्या भागात आजपासून युद्धसराव करण्याचा निर्णय घेतला. जाणून घ्या, सविस्तर माहिती.

China launches Justice Mission 2025 military drills
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणि केंद्रीय लष्करी आयोगाचे (सीएमसी) अध्यक्ष शी जिनपिंग, (पुढच्या रांगेत डावीकडून दुसरे) सोमवारी, २२ डिसेंबर २०२५ रोजी बीजिंगमध्ये, जनरल पदावर पदोन्नती मिळालेल्या इतर लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत छायाचित्रणासाठी उभे आहेत. मागील रांगेत डावीकडून, ईस्टर्न थिएटर कमांडचे यांग झिबिन आणि सेंट्रल थिएटर कमांडचे कमांडर हान शेंग्यान दिसत आहेत. (Source - AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 29, 2025 at 10:57 AM IST

बीजिंग (चीन) - तैवानच्या जवळच्या भागात चीनचं सैन्यदल मोठ्या प्रमाणात युद्धसराव करणार आहे. सेल्फ गव्हर्न्ड आयलँडजवळचे पाणी आणि हवाई भागातील ५ झोनमध्ये गोळीबाराचा सरावदेखील करणार आहे.

२९ डिसेंबरपासून पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड हे सैन्यदल, नौदल आणि हवाई दल आणि रॉकेट फोर्स हे 'जस्टिस मिशन २०२५' या सांकेतिक नावानं संयुक्त लष्करी सराव करण्यासाठी तैनात असणार आहे, असे फोर्सचे प्रवक्ते, वरिष्ठ कर्नल शी यी यांनी निवेदनात म्हटलं आहे. नकाशासह एका वेगळ्या निवेदनात बेटाभोवती पाच प्रमुख झोन दाखवले आहेत. तिथे सकाळी ८:०० ते संध्याकाळी ६:०० (मंगळवारी ०००० ते १००० जीएमटी) पर्यंत गोळीबाराचा सराव करण्यात येणार आहे.

सुरक्षिततेच्या कारणास्तव, कोणत्याही अनावश्यक जहाजांना किंवा विमानांना वर उल्लेख केलेल्या पाण्याच्या आणि हवाई क्षेत्रात प्रवेश न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे, असे चीनच्या सैन्यदलानं म्हटलं आहे. शी यांनी निवेदनात म्हटलं आहे, की या आठवड्यातील कवायती 'तैवान स्वातंत्र्य' फुटीरतावादी शक्तींना कडक इशारा आहेत. चीनचं स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता जपण्यासाठी योग्य आणि आवश्यक कारवाई आहे.

चीनकडून २० अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांवर निर्बंध- चीन आणि जपानमधील काही संबंध ताणले गेले आहेत. भविष्यातील सशस्त्र संघर्षाच्या बाबतीत टोकियो तैवानला पाठिंबा देऊ शकतो. अशा काळातच चीनच्या सैन्यदलाचा सराव होणार आहे. अमेरिकेनं तैपेईला नवीन टप्प्यातून शस्त्रास्त्र विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर चीननं संतप्त प्रतिक्रिया देत गेल्या आठवड्यात २० अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईमध्ये हवाई आणि सागरी गस्त, शत्रू सैन्यांचे नियंत्रण, महत्त्वाच्या बंदरे आणि क्षेत्रांची नाकेबंदी आणि रणांगणाच्या परिघावर प्रतिबंधात्मक कारवाई यांचा समावेश आहे. याचा उद्देश आमच्या सैन्याच्या संयुक्त लढाऊ क्षमतांची चाचणी घेणे आहे, असे चीनच्या सरकारी माध्यमानं म्हटलं आहे.

अमेरिका-चीनमध्ये ताण- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनानं १८ डिसेंबर रोजी तैवानसाठी एका .१ अब्ज डॉलर्सच्या शस्त्रास्त्र पॅकेजला मंजुरी दिली आहे. त्यात मध्यम पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे, हॉवित्झर आणि ड्रोन यांचा समावेश आहे. चीननं अमेरिकेच्या या शस्त्रास्त्र पॅकेजच्या विक्रीचा निषेध आहे. ही कृती चीन-अमेरिका यांच्यातील तीन संयुक्त निवेदनांचे गंभीरपणे उल्लंघन करते. चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करते. चीनच्या सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडतेला बाधा पोहोचवते, असे म्हटलं आहे.

