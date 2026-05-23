चीनमधील कोळसा खाणीत भीषण स्फोट: आतापर्यंत 82 जणांचा मृत्यू; अनेक कामगार अजूनही अडकलेले
चीनच्या शान्शी प्रांतातील एका कोळसा खाणीत वायूचा स्फोट होऊन किमान 82 लोकांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेच्या वेळी खाणीच्या आत मोठ्या संख्येनं कामगार उपस्थित होते.
Published : May 23, 2026 at 1:10 PM IST
बीजिंग : चीनच्या उत्तरेकडील शान्शी प्रांतातील एका कोळसा खाणीत झालेल्या प्रचंड वायू स्फोटात किमान 82 लोकांचा मृत्यू झाला. सरकारी प्रसारमाध्यमांनुसार, ही दुर्घटना शुक्रवारी संध्याकाळी चांगझी शहरातील 'लियुशेन्यु' (Liushenyu) कोळसा खाणीत घडली. ज्यावेळी स्फोट झाला, त्या वेळी मोठ्या संख्येनं कामगार खाणीच्या आत (भुगर्भात) काम करत होते.
अनेक कामगार अडकल्याची भीती : सरकारी वृत्तसंस्था 'शिन्हुआ'च्या माहितीनुसार, खाणीच्या आत सुमारे 247 कामगार अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शनिवारी सकाळी, या संस्थेनं सुरुवातीला 8 जणांचा मृत्यू झाल्याचं आणि 38 कामगार अडकल्याचं वृत्त दिलं होतं. तथापि, त्यानंतर मृतांचा आकडा वाढून 82 वर पोहोचला.
राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी अनेक निर्देश जारी केले : अपघातानंतर, मदत आणि बचाव कार्य तीव्र करण्यात आलं आहे. खाणीच्या आत अडकलेल्या कामगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बचाव पथकं अथक प्रयत्न करत आहेत. स्फोटाच्या कारणांची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जखमींना वैद्यकीय उपचार पुरवण्यासाठी आणि आत अडकलेल्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
स्फोटाचं खरं कारण अद्यापही अस्पष्ट : राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी या दुर्घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्याची सूचना केली आहे. सरकारी प्रसारमाध्यमांनुसार, खाणीचं कामकाज पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आल् आहे. स्फोटाचं नेमकं कारण अद्यापही अस्पष्ट असलं, तरी प्राथमिक तपासात असं निष्पन्न झालं आहे की, खाणीच्या आत कार्बन मोनोऑक्साईडचं प्रमाण विहित सुरक्षा मर्यादेपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक होतं. हा वायू अत्यंत विषारी आणि गंधहीन असून, बंदिस्त जागेत तो प्राणघातक ठरू शकतो.
अपघातानंतर, चीनच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्रालयानं मदतकार्यासाठी 6 बचाव पथकांमधील 345 कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी रवाना केले आहेत. ही बचाव पथकं ढिगारा हटवण्यासाठी आणि खाणीत अडकलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अविरतपणे कार्यरत आहेत.
यापूर्वीही घडले असे अपघात : चीनमधील तुलनेनं गरीब प्रांतांपैकी एक असलेला 'शान्शी' हा प्रांत, देशाची कोळसा खाणकामाची राजधानी मानला जातो. गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील खाण सुरक्षेत सुधारणा झाली असली, तरीही या उद्योगात अपघात घडणं अजूनही थांबलेलं नाही.
2023 मध्ये, उत्तर इनर मंगोलिया प्रदेशातील एका खुल्या कोळसा खाणीत झालेल्या दुर्घटनेत 53 लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यापूर्वी 2009 मध्ये, ईशान्येकडील हेलोंगजियांग प्रांतातील एका खाणीत झालेल्या स्फोटात 100 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते. विक्रमी वेगानं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता उभारूनही, चीन हा जगातील कोळशाचा सर्वात मोठा उपभोक्ता आणि हरितगृह वायूंचा सर्वात मोठा उत्सर्जक देश आहे.