पाकिस्तानमधील बलूच बंडखोरीबद्दल चीन आणि अमेरिका चिंतेत! बलुचिस्तानमधील दोन्ही देशांची उपस्थिती धोक्यात?

बलूच बंडखोरीबद्दल अमेरिका आणि चीन का चिंतेत आहेत? जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांना बलुचिस्तानमध्ये रस का आहे? याचाच ईटीव्ही भारतनं आढावा घेतलाय.

China and the US concerned about the Baloch insurgency in Pakistan
पाकिस्तानमधील बलूच बंडखोरीबद्दल चीन आणि अमेरिका चिंतेत (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 11:12 AM IST

हैदराबाद: पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या बलुचिस्तानमध्ये सध्या सावळागोंधळ सुरू आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA)ने ग्वादर ते पासनी आणि पाकिस्तान-इराण सीमेपर्यंतच्या भागात ऑपरेशन हेरोफ 2.0 किंवा "ब्लॅक स्टॉर्म" सुरू केलंय. खरं तर हे हल्ले वेगळे नाहीत; बलूच 1948 पासून त्यांच्या हक्कांसाठी लढत आहेत. पाकिस्तानमधील या नव्या अंतर्गत संघर्षाचा संपूर्ण जगावर परिणाम होतोय. विशेषतः चीन आणि अमेरिका अधिकाधिक चिंतेत आहेत. बलूच बंडखोरीमागील कारण काय आहे? बलूच बंडखोरीबद्दल अमेरिका आणि चीन का चिंतेत आहेत? जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांना बलुचिस्तानमध्ये रस का आहे? याचाच ईटीव्ही भारतनं आढावा घेतलाय.

China and the US concerned about the Baloch insurgency in Pakistan
पाकिस्तानमधील बलूच बंडखोरीबद्दल चीन आणि अमेरिका चिंतेत (Source- ETV Bharat)

पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत, परंतु नगण्य लोकसंख्या असलेला बलुचिस्तान : बलुचिस्तान हा पाकिस्तानचा सर्वात मोठा प्रांत आहे (पाकिस्तानच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 44%), परंतु त्याची लोकसंख्या सर्वात कमी आहे. 2023 च्या जनगणनेनुसार बलुचिस्तानची लोकसंख्या अंदाजे 19.26 दशलक्ष आहे, जी पाकिस्तानच्या एकूण 241.49 दशलक्ष लोकसंख्येच्या 8 टक्के आहे. भूभागाच्या बाबतीत हा सर्वात मोठा प्रांत असूनही तो सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला प्रांत आहे, 2017 ते 2023 दरम्यान लोकसंख्या वाढीचा दर 56 टक्के होता.

China and the US concerned about the Baloch insurgency in Pakistan
पाकिस्तानमधील बलूच बंडखोरीबद्दल चीन आणि अमेरिका चिंतेत (Source- ETV Bharat)

बलुचिस्तान तीन देशांमध्ये विभागलेला आहे : बलुचिस्तान हा एक वेगळा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळख असलेला प्रदेश आहे, जो तीन देशांमध्ये विभागलेला आहे: पाकिस्तान, इराण आणि अफगाणिस्तान. शतकांपूर्वी येथे स्थायिक झालेल्या बलूच जमातीच्या नावावरून या प्रदेशाला नाव देण्यात आलंय. त्याचा सर्वात मोठा भाग नैऋत्य पाकिस्तानमध्ये आहे. त्याचा कोरडा, वाळवंट भूभाग हा देशातील सर्वात विरळ लोकसंख्येचा आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत प्रदेश बनवतो.

China and the US concerned about the Baloch insurgency in Pakistan
पाकिस्तानमधील बलूच बंडखोरीबद्दल चीन आणि अमेरिका चिंतेत (Source- ETV Bharat)

बलुचिस्तान का बंड करत आहे? : बलुचिस्तानचा असा विश्वास आहे की, बलुचिस्तानच्या समृद्ध खनिज संसाधने असूनही, तेथील लोक गरीब आहेत. बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान सरकारवर या प्रदेशातून खनिजे काढत आणि विकत असल्याचा आरोप करते, ज्यामुळे देशाला मोठा महसूल मिळतो, परंतु बलुचिस्तानमधील लोकांना त्याचा फायदा होत नाही. एवढेच नाही तर, बलुचिस्तान अंदाजे 2280 मेगावॅट वीज निर्माण करतो, परंतु केवळ 700-800 मेगावॅट वीज प्राप्त करतो. प्रांतातील 56 टक्के लोक विजेशिवाय जगतात. तसेच पाकिस्तानचा 17 टक्के गॅस बलुचिस्तानमधून येतो, परंतु पाकिस्तान स्वतः त्यातील फक्त 7 टक्के वापरतो. म्हणूनच बलूच बंड वाढत आहे.

China and the US concerned about the Baloch insurgency in Pakistan
पाकिस्तानमधील बलूच बंडखोरीबद्दल चीन आणि अमेरिका चिंतेत (Source- ETV Bharat)

बलुचिस्तानची जमीन खनिज्यांनी भरलेली : उंच पर्वत आणि सुंदर किनारपट्टी असलेला बलुचिस्तान नैसर्गिक संसाधनांनी समृद्ध आहे. कोळसा, सल्फर, क्रोमाइट, लोहखनिज, बॅराइट, संगमरवरी, क्वार्टझाइट आणि चुनाखडी येथे मुबलक प्रमाणात आहे. बलुचिस्तानमध्ये तेलाचे मोठे साठे आहेत आणि तांबे आणि सोन्याचे जगातील सर्वात मोठे साठे आहेत. बलुचिस्तानमध्ये 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स (7.65 लाख कोटी रुपये) किमतीचे खनिज साठे आहेत. म्हणूनच बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्या चिंता वाढल्या आहेत, कारण जगातील दोन्ही सर्वात शक्तिशाली देशांनी तेथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलीय.

China and the US concerned about the Baloch insurgency in Pakistan
पाकिस्तानमधील बलूच बंडखोरीबद्दल चीन आणि अमेरिका चिंतेत (Source- ETV Bharat)

बीएलए हल्ल्याबद्दल चीनला चिंता का? : बलुचिस्तानमध्ये अलिकडेच झालेल्या बीएलए हल्ल्यांमुळे चीनसाठी चिंता वाढलीय. यामुळे पाकिस्तानमधील त्याच्या अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीला आणि तिथे काम करणाऱ्या चिनी लोकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झालाय. बलुचिस्तानमधील बंडखोरांनी ग्वादर बंदर आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना लक्ष्य केल्याने चीनच्या आर्थिक हितांना धोका निर्माण झालाय. म्हणूनच चीन या हल्ल्यांचा तीव्र निषेध करतोय आणि दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईत आणि स्थिरता राखण्यात पाकिस्तानला पाठिंबा देतोय.

बलुचिस्तानमध्ये चीनची गुंतवणूक : 2015 मध्ये चीनने पाकिस्तानमध्ये 46 अब्ज डॉलर्स (3.81 लाख कोटी रुपये) आर्थिक प्रकल्पाची घोषणा केली, ज्यापैकी बलुचिस्तान हा एक प्रमुख घटक आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) द्वारे, बीजिंग अमेरिका आणि भारताच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तान आणि दक्षिण आशियामध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सीपीईसी पाकिस्तानच्या दक्षिण ग्वादर बंदराला (कराचीपासून 626 किलोमीटर) अरबी समुद्रावरील बलुचिस्तानमार्गे चीनच्या पश्चिम शिनजियांग प्रदेशाशी जोडेल.

बलुचिस्तानमधून महत्त्वाची खनिजे काढण्यासाठी चीनचा करार : ग्वादर बंदर हा CPEC चा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे, कारण त्यामुळे बीजिंगला मलाक्का सामुद्रधुनीतून बायपास करून थेट अरबी समुद्रात जाता येणार आहे. CPEC अंतर्गत चिनी कंपन्यांनी बलुचिस्तानमधून महत्त्वाची खनिजे काढण्याचे करार केलेत, ज्यात सैंदक तांबे-सोन्याची खाण आणि शिसे-जस्त खाण प्रकल्प यांचा समावेश आहे.

अमेरिकेला बलुचिस्तानमधील हल्ल्यांबद्दल का चिंता? : बलुचिस्तानमध्ये अलिकडेच झालेले BLA हल्लेदेखील चिंताजनक आहेत. बलुचिस्तानमधील अब्जावधी डॉलर्सचे अमेरिकन खाण प्रकल्प, जसे की रेको डिक, धोक्यात असल्याने अमेरिका देखील चिंतेत आहे. रेको डिक हे जगातील सर्वात मोठ्या अविकसित तांबे आणि सोन्याच्या साठ्यांपैकी एक आहे. याव्यतिरिक्त हे हल्ले CPEC मध्ये व्यत्यय आणत आहेत, ज्यामुळे प्रदेशातील स्थिरता आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवर परिणाम होतोय. या हल्ल्यांमुळे अमेरिकेच्या गुंतवणुकीला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

बलुचिस्तानमध्ये अमेरिकेची गुंतवणूक : सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकन कंपनी यूएस स्ट्रॅटेजिक मेटल्स आणि पाकिस्तानी सरकार यांच्यात एक सामंजस्य करार झालाय. याद्वारे अमेरिकेने बलुचिस्तानमध्ये आपला सहभाग वाढवला. या करारामुळे अमेरिका खनिज क्षेत्रात 500 दशलक्ष डॉलर्स (4100 कोटी रुपये) गुंतवणूक करेल. खनिजांची पहिली खेप ऑक्टोबर 2025 मध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून अमेरिकेला पाठवण्यात आली. अमेरिकेच्या कारवायांना सुलभ करण्यासाठी पाकिस्तानने बलुचिस्तानमधील पासनी बंदर विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवलाय, जो खनिज निर्यातीसाठी एक विशेष मार्ग प्रदान करू शकतो.

बलुचिस्तानबद्दल भारताची भूमिका काय आहे? : 15 ऑगस्ट 2016 रोजी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बलुचिस्तानचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी बलुचिस्तान, गिलगिट आणि बाल्टिस्तानच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आणि पाकिस्तानच्या या प्रांतांमध्ये झालेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा उल्लेख केला. याद्वारे पंतप्रधान मोदींनी बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील अत्याचार आणि अराजकतेसाठी अप्रत्यक्षपणे पाकिस्तानला जबाबदार धरले. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या पंतप्रधानाने पाकिस्तानच्या अंतर्गत समस्या आणि प्रांतांमध्ये सुरू असलेल्या प्रतिकार चळवळीवर प्रकाश टाकला. बलुचिस्तान हल्ल्यांना भारताशी जोडण्याचे पाकिस्तानचे दावेही भारताने फेटाळून लावले आहेत.

बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरी कधी सुरू झाली? : बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तान सरकारविरुद्ध निदर्शनांचा मोठा इतिहास आहे. बलूच लोकांसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करणाऱ्या गटांनी 1948 मध्ये बंड सुरू केले, जे 1950, 1960 आणि 1970 च्या दशकात पुन्हा उभे राहिले आणि 2003 नंतर ते लक्षणीयरीत्या तीव्र झाले. या संघर्षाची मुळे भारतीय उपखंडाच्या फाळणीनंतरच्या काळात आहेत, विशेषतः मार्च 1948 मध्ये काळात राज्याचे पाकिस्तानात विलीनीकरणानंतर हे बंड झालंय.

प्रिन्स अब्दुल करीम यांनी पहिले बलुच स्वातंत्र्ययुद्ध सुरू केले : जुलै 1948 पर्यंत खान यांचे भाऊ, प्रिन्स अब्दुल करीम यांनी पहिले युद्ध सुरू केले, जे 1948, 1958-59, 1962-63 आणि 1973-1977 मध्ये लढले गेले आणि 2003 पासून चालू आहे. 2005 मध्ये सुई येथे एका लष्करी अधिकाऱ्याने एका महिला डॉक्टरवर केलेल्या कथित बलात्कारामुळे ते सुरू झाले. 2006 मध्ये बलूच आदिवासी नेते नवाब अकबर बुगती यांच्या हत्येनंतर ते संपूर्ण प्रांतात पसरले, ज्याचा दोष बलूच राष्ट्रवादींनी पाकिस्तानी सैन्यावर दिला. तेव्हापासून बंडखोरी सुरूच आहे, ज्यामुळे शेकडो मृत्यू आणि क्रूरतेच्या घटना घडल्या आहेत.

2021-22 नंतर बलुचिस्तानमधील बंडखोरीला वेग आला : 2021-22 पासून बलुचिस्तानमधील चळवळीला वेग आलाय. दहशतवादी आणि राजकीय चळवळी एकत्र राहिल्या, त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला. दहशतवादी चळवळीची क्रूरता आणि प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले, तसेच पाकिस्तानी राज्याविरुद्ध हल्ल्यांचे धाडसही वाढले. अ‍ॅम्बुश आणि आयईडी स्फोटांव्यतिरिक्त दहशतवाद्यांनी लष्करी चौक्या, छावण्या आणि अगदी नौदलाच्या हवाई तळावरही हल्ला केला आहे. उच्च शिक्षित महिला आत्मघातकी बॉम्बर्ससह आत्मघातकी हल्ले देखील केले गेलेत. याचा अंदाज ग्लोबल टेररिझम इंडेक्स रिपोर्ट (2025) वरून घेता येतो, ज्यामध्ये 2025 मध्ये बलुचिस्तानमध्ये 500 हून अधिक दहशतवादी हल्ल्यांसाठी बीएलए जबाबदार असल्याचं म्हटलंय.

बलुचिस्तानमधील मानवी हक्कांचे उल्लंघन : बलुचिस्तान मानवाधिकार परिषदेने (एचआरसीबी) जानेवारी ते जून 2025 या कालावधीत प्रांतातील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीवर सहा महिन्यांचा अहवाल प्रसिद्ध केलाय. बलुचिस्तान पोस्टमधील अहवालानुसार, 814 जबरदस्तीने बेपत्ता झालेल्यांची नोंद झाली, जी 2024 च्या संपूर्ण वर्षातील एकूण घटनांइतकीच आहे. यामध्ये विद्यार्थी, राजकीय कार्यकर्ते, कामगार आणि नागरिकांचा समावेश होता. तसेच किमान 131 लोकांना खटल्याशिवाय मारण्यात आले.

