कॅनडामध्ये शाळेत अंदाधुंद गोळीबार, हल्लेखोरासह 10 जणांचा मृत्यू: 25हून अधिक जखमी

कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांताच्या ईशान्य भागात एका हायस्कूलमध्ये मंगळवारी गोळीबार झाला. या घटनेत 10 जणांचा मृत्यू झाला. कॅनडाच्या पोलिसांनी याबाबत माहिती दिली.

CANADA SCHOOL SHOOTING
कॅनडामध्ये शाळेत बेछूट गोळीबार (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 11, 2026 at 10:41 AM IST

2 Min Read
व्हँकुव्हर : कॅनडाच्या ब्रिटिश कोलंबिया प्रांताच्या ईशान्य भागात एका हायस्कूलमध्ये मंगळवारी गोळीबार झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार या घटनेत 10 लोकांचा मृत्यू झाला. तर 25 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. पीस रिव्हर साउथ स्कूल प्रशासनानं खबरदारी म्हणून शाळा बंद केली आहे. सर्व मुलांना आणि कर्मचाऱ्यांना शाळेच्या आतच सुरक्षित ठेवलं आहे.

गोळीबाराचं कारण अस्पष्ट : "तपास अधिकाऱ्यांनी शाळेत गोळीबार करणाऱ्याची ओळख पटवली आहे. परंतु त्यांनी अद्याप त्यांचं नाव जाहीर केलेलं नाही. यासह हल्लेखोरानं गोळीबार का केला? याचं कारण स्पष्ट झालेलं नाही. ही दुर्घटना का किंवा कशामुळं घडली याचा तपास सुरू आहे. पीडितांचा गोळीबार करणाऱ्यांशी कसा संबंध आहे? याचा तपास पोलीस अजून करत आहेत. सक्रिय गोळीबाराच्या सुरुवातीला कारवाईचा एक भाग म्हणून पोलिसांनी शाळेत प्रवेश केला. कारवाई दरम्यान अधिकाऱ्यांना अनेक जण मृतावस्थेत आढळले. तसंच गोळीबार करणारा एक व्यक्तीही मृतावस्थेत आढळला. त्यानं स्वतः आत्महत्याचं केल्याचं प्रथमदर्शी दिसत आहे. संशयित व्यक्तीशिवाय आणखी सहा जण शाळेत मृतावस्थेत आढळूले आहेत. दोन गंभीर जखमींना विमानानं रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. तिसऱ्या जखमीचा रुग्णालयात नेताना मृत्यू झाला," असं आरसीएमपीचे अधीक्षक केन फ्लॉइड यांनी सांगितलं.

कॅनडामधील टम्बलर रिज सेकंडरी स्कूलमध्ये झालेल्या गोळीबारात 10 जणांचा मृत्यू झाला आहे. 25 हून अधिक लोक जखमी झालेत. यातील दोघे जण गंभीर जखमी आहेत - रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस

त्यामुळं अधिक माहिती देऊ शकत नाही : "आरसीएमपी आणि रुग्णवाहिका मदत यासह अतिरिक्त संसाधनं समुदायाकडं पाठवली आहेत. चालू ऑपरेशनच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. या चिंतेमुळं अधिक माहिती जाहीर करू इच्छित नाही," असं पीस रिव्हर साउथचे कायदेमंडळ सदस्य लॅरी न्यूफेल्ड यांनी सांगितलं.

"आज रात्री टम्बलर रिजमध्ये आमच्या प्रियजनांना गमावलेल्या कुटुंबांसोबत आम्ही आहोत. येत्या काही दिवसांत सरकार समुदायातील सदस्यांना सर्वतोपरी मदत करेल. कारण आपण सर्वजण या अकल्पनीय दुर्घटनेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत आहोत," - डेव्हिड एबी, ब्रिटिश कोलंबियाचे प्रीमियर

कुठं आहे टम्बलर रिज शहर : सुमारे 2,400 लोकसंख्या असलेलं टम्बलर रिज शहर हे अल्बर्टाच्या सीमेजवळ व्हँकुव्हरच्या उत्तरेस 1,000 किलोमीटर अंतरावर आहे. गोळीबार झालेल्या शाळेत 7 वे 12वी पर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. इथं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 175 इतकी आहे.

