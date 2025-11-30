ETV Bharat / international

कॅलिफोर्नियाला हादरा; मुलाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झाला अंदाधुंद गोळीबार : 4 ठार 10 जण जखमी

मुलाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत अज्ञात हल्लेखोरानं अंदाधुंद गोळीबार केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या गोळीबारात 4 जणांचा मृत्यू झाला असून 10 जण जखमी आहेत.

Firing At Banquet Hall In Stockton
वाढदिवसाच्या पार्टीत झाला अंदाधुंद गोळीबार (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 30, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read
कॅलिफोर्निया : स्टॉकटनमधील एका बँक्वेट हॉलमध्ये करण्यात आलेल्या गोळीबारात चार जणांचा मृत्यू झाला. तर 10 जण जखमी झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दिली. मृतांमध्ये लहान मुलांचाही समावेश आहे, असं सॅन जोआक्विन काउंटी शेरीफ कार्यालयाच्या प्रवक्त्या हीथर ब्रेंट यांनी सांगितलं. घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर ब्रेंट म्हणाले की, "प्राथमिक अंदाजानुसार ही पूर्वनियोजित घटना असू शकते."

मुलाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झाला गोळीबार : स्टॉकटनमधील ल्युसिल एव्हेन्यू भागात शनिवारी रात्री बँक्वेट हॉलमध्ये गोळीबार करण्यात आला. मुलाच्या वाढदिवसाची पार्टी सुरू असतानाच हा गोळीबार झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली. या गोळीबारात तब्बल 4 नागरिकांचा मृत्यू झाला असून 10 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मात्र अज्ञात हल्लेखोरानं गोळीबार का केला, याचं कारण अद्यापही मिळू शकलं नाही. विशेष म्हणजे सुरक्षा यंत्रणांना संशयित गोळीबार करणारा नराधम अद्यापही मिळून आला नाही. त्यामुळे सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी संशयिताबाबत कोणाला काही माहिती असल्यास ती देण्याबाबतचं नागरिकांना आवाहन केलं आहे.

वाढदिवसाच्या पार्टीत फटाके फुटल्याचा समज : या गोळीबारात 14 नागरिकांना गोळ्या लागल्या होत्या. त्यापैकी 4 जणांची प्राणज्योत रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मालवली. जखमींना तत्काळ नजिकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, अशी माहिती घटनास्थळावरील अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला दिली. तर प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, "वाढदिवसाच्या पार्टीत फटाके फुटत आहेत, असंच आम्हाला अगोदर वाटलं होतं. मात्र गोळीबार झालं, हे नंतर उघड झालं. त्यामुळे आम्हाला हादराच बसला," शहराचे उपमहापौर जेसन ली यांनी सोशल माध्यमांवर याबाबतची माहिती दिली. यात त्यामू नमूद केलं आहे की, "मुलाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत झालेल्या गोळीबारानं मी दुःखी आणि संतप्त आहे. पीडित कुटुंबांना न्याय आणि शक्य ती सर्व मदत मिळाली पाहिजे."

