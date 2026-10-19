फ्रान्समध्ये आंदोलकांकडून तोडफोड, रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग आणि इमारतींना आग; मॅक्रॉन म्हणाले, "ज्यांनी..."
फ्रेंच पोलिसांनी देशभरातील विविध शहरांतून सुमारे 2400 लोकांना अटक केली आहे.
Published : October 19, 2026 at 11:38 AM IST
पॅरिस- फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी देशात शांतता आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केलंय. अलीकडील आंदोलनांना दंगली आणि लुटालुटीचे स्वरूप प्राप्त झाले असून, यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. एलिसी पॅलेस येथून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात मॅक्रॉन यांनी स्पष्ट केले की, या अनियंत्रित हिंसाचाराचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन केले जाऊ शकत नाही. दरम्यान, फ्रेंच पोलिसांनी देशभरातील विविध शहरांतून सुमारे 2400 लोकांना अटक केली आहे.
कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार : मॅक्रॉन यांनी या हिंसाचारासाठी अति डाव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांना जबाबदार धरले असून, ज्यांनी दंगलीत सहभाग घेतला किंवा मालमत्तेचे नुकसान केले, त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे ठामपणे सांगितले. राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या भाषणात म्हटले, "ज्यांनी तोडफोड केली, त्यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल. ज्यांनी लूटमार केली, त्यांना झालेल्या नुकसानीसाठी जबाबदार धरले जाईल आणि ज्यांनी प्रजासत्ताक (रिपब्लिक) उलथून टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनाही जाब द्यावा लागेल."
"फ्रेंच लोक फ्रान्ससोबत असे कसे करू शकतात?" : अतिडाव्या गटांचा उल्लेख करत मॅक्रॉन म्हणाले, "हे दृश्य पाहून आपल्या सर्वांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे. फ्रेंच लोक फ्रान्ससोबत असे कसे करू शकतात?" फ्रान्सच्या विविध भागांतून समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये रस्त्यांवर काचेचे तुकडे, जळालेल्या सायकली आणि कचऱ्याचे ढीग पसरलेले दिसत होते. मध्य फ्रान्समधील लिमोज शहरात आंदोलकांनी 19 व्या शतकातील एका नगरपालिकेच्या इमारतीला (सिटी हॉल) आग लावली; यामुळे इमारतीचे छत कोसळले आणि ती पूर्णपणे नष्ट झाली. पॅरिसमध्ये, कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात शेकडो आंदोलक 'प्लेस डी ला रिपब्लिक' (Place de la République) येथे जमा झाले होते. परिसरात वारंवार तणाव निर्माण होत असल्याने पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. पोलीस ठाण्यातही तोडफोड करण्यात आली.
इमारतीचा बाहेरील भाग जळून खाक : लिऑन शहरात पर्यटनाशी संबंधित एका कार्यालयाला आग लावण्यात आली, ज्यामुळे इमारतीचा बाहेरील भाग जळून खाक झाला. परिसरातील दुकानांचीही तोडफोड करून लूटमार करण्यात आली. मार्सेई शहरात काही आंदोलकांनी नगरपालिकेच्या इमारतीच्या लॉबीमध्ये जबरदस्तीने प्रवेश केला, तर तोंडावर मुखवटे आणि हुड घातलेल्या काही व्यक्तींनी पोलीस ठाण्यात तोडफोड केली.
मरीन ले पेन यांचे म्हणणे काय? : फ्रान्समधील हा हिंसाचार अशा वेळी घडला आहे, जेव्हा काही महिन्यांतच राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. 'नॅशनल रॅली' पक्षाच्या उजव्या विचारसरणीच्या उमेदवार मरीन ले पेन आगामी निवडणुकीत भक्कम स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. ले पेन यांनी टिप्पणी केली की, या घटनांवरून असे दिसून येते की मॅक्रॉन प्रशासन पूर्णपणे थकलेले आणि दिशाहीन झाले असून, त्यांच्याकडे राज्यकारभार चालवण्यासाठी कोणतीही ऊर्जा उरलेली नाही. अति डाव्या विचारसरणीच्या 'फ्रान्स अनबाऊंड' (France Unbowed) पक्षाचे नेते आणि राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार ज्यां-लुक मेलनशॉन यांनी इशारा दिला की, देश अशा परिस्थितीकडे वाटचाल करत असू शकतो जी कालांतराने पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते.