इस्त्रायलच्या पंतप्रधानांनी कॉफी घेत असतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियात केला शेअर, मृत्यू झाल्याच्या अफवांना पूर्णविराम

मृत्यूच्या बातम्या येत असताना इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी रविवारी त्यांच्या हत्येच्या अफवा असल्याचं एकप्रकारे सूचित केले.

बेंजामिन नेतन्याहू कॉफी पित असताना (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 15, 2026 at 10:31 PM IST

तेल अवीव - इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांचा मृत्यू झाल्याच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अशातच मृत्यूचे दावे खोटे आहेत, हे सिद्ध करण्याकरिता बेंजामिन नेतन्याहू यांनी सोशल मीडियावर कॉफी घेत असल्याचा व्हिडिओ पोस्ट केला.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सोशल मीडियावर एक विनोदी व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये त्यांनी त्यांच्या मृत्यूबद्दल पसरणाऱ्या अफवांवर टीका केली आहे. व्हिडिओमध्ये ते तेल अवीवमधील एका कॅफेमध्ये दिसत आहेत. त्यामध्ये हिब्रू भाषेत कॉफी ऑर्डर करताना दिसत आहेत. व्हिडिओसोबतच्या सबटायटल्समध्ये असे लिहिले आहे की, "लोक म्हणत आहेत... माझे काय?" ते हलक्याफुलक्या गमतीजमती करताना दिसत आहेत. विनोदानं युद्ध, इराणशी असलेले तणाव आणि त्यांच्या कॉफीच्या कॅलरीजची संख्या धोकादायक असल्याचं म्हणताना दिसत आहेत.

इस्रायल-इराण संघर्षादरम्यान नेतन्याहू यांच्या मृत्यूबद्दल - किंवा हल्ल्यात जखमी झाल्याबद्दल - सोशल मीडियावर वेगानं पसरत असताना हा व्हिडिओ समोर आला आहे. काही वापरकर्त्यांनी त्यांच्या अलीकडील पत्रकार परिषदेच्या व्हिडिओमध्ये सहा बोटे दिसल्याचा दावा करून या अफवांना वेग दिला. इराणच्या सोशल मीडिया अकाउंट्वरून बेंजामिन नेतन्याहू यांचा मृत्यू झाल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. त्यानंत इस्त्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू कॉफी पिताना आणि त्यांची पाच बोटे दाखवताना एक व्हिडिओ सोशल मीडियात पोस्ट केला. ने

अनाडोलू एजन्सीच्या एका प्रतिनिधीनं नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाला हत्येबाबत होत असलेल्या दाव्यांबाबत स्पष्टीकर विचारले. त्यावर नेतन्याहू यांच्या कार्यालयानं हे वृत्त फेटाळून लावत म्हटलं आहे की, "ही बातमी खोटी आहे. पंतप्रधान ठीक आहेत." शुक्रवारी इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या संघर्षावर चर्चा करणाऱ्या पत्रकार परिषदेचा व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर त्यांच्या मृत्यूच्या पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. नेतन्याहू यांचा व्हिडिओ एआय जनरेटेड आहे, असा काही वापरकर्त्यांनी दावा करत त्यांच्या उजव्या हाताला सहा बोटे दिसत असल्याचं म्हटलं होतं.

एक्सच्या एआय चॅटबॉट, ग्रोकनुसार नेतन्याहूला सहा बोटे नाहीत. मात्र, त्यांच्या व्हिडिओमध्ये सहा बोटे दिसत असल्यानं संशय निर्माण झाला होता. 28 फेब्रुवारी रोजी इराणवर इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं हल्ला केल्यानंतर तीन देशामध्ये प्रचंड संघर्ष निर्माण झाला. इस्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाला.

हेही वाचा-

संपादकांची शिफारस

