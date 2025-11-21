ETV Bharat / international

बांगलादेशची राजधानी भूकंपानं हादरली; ३ जणांचा मृत्यू, १० जण जखमी

बांगलादेशची राजधानी ढाकामध्ये आज सकाळी झालेल्या भूकंपात तिघांचा मृत्यू झाला. तिघेजण जखमी झाले असून जखमींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

Bangladesh Earthquake news
संग्रहित-भूकंप (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : November 21, 2025 at 3:24 PM IST

ढाका-बांगलादेशची राजधानी ५.७ रिश्टर स्केलच्या भूकंपानं हादरली. या भूकंपात कमीत कमी ३ जणांचा मृत्यू झाला असून १० जण जखमी झाले आहेत.

भूकंपानंतर ढाकामधील अरमानिटोला येथील कोशैतुली भागात पाच मजली इमारतीची विटांनी बांधलेली रेलिंग कोसळल्यानं जीवितहानी झाली. लालबागचे विभागीय उपायुक्त मलिक अहसन उद्दीन सामी यांनी दुर्घटनेची पुष्टी केली. ते म्हणाले, आम्ही दुर्घटनेची माहिती अग्नीशमन दल विभागाला आणि नागरिक संरक्षण दलाला कळविली आहे. पाच मजली इमारतीचा रेलिंग, बांबूचा मचाण आणि ढिगारा जवळच्या लोकांवर कोसळल्यानं किमान तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. एकाची प्रकृती गंभीर आहे.

मोबाईल नेटवर्क कोसळल्यानं काही जणांचा मृत्यू- बंशाल पोलीस स्टेशनचे ड्युटी ऑफिसर आशिष कुमार घोष म्हणाले, भूकंपात इमारतीचे रेलिंग कोसळल्याने तीन पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचलं आहे. मृतदेह रुग्णालयात नेण्यात आले आहेत. काही जण रस्त्यानं पायी जात असताना अचानक इमारत कोसळली. त्यावेळी दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर एकाचा ढाका येथील मिटफोर्ड रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. भूकंप झाल्यानंतर इमारतीच्या छतावर असलेला मोबाईल नेटवर्क टॉवर दुसऱ्या इमारतीवर कोसळला. टॉवर इमारतीच्या बाल्कनीत कोसळल्यानंतर काही स्थानिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचे स्थानिक माध्यमानं म्हटलं आहे.

काही जिल्ह्यांमध्ये भूकंपाचे धक्के- बांगलादेश हवामान विभागाच्या (बीएमडी) माहितीनुसार सकाळी झालेल्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू हा केंद्रबिंदू नरसिंगडी जिल्ह्यातील माधबदी येथे होता. भूकंपाचे धक्के बसताच स्थानिक लोकांमध्ये भीतीचं सावट पसरलं. जमीन हादरल्यानंतर ढाक्यामधील अनेक नागरिक घाबरून घराबाहेर पडले. भूकंपानंतर शहरातील विविध परिसरात इमारतींना किरकोळ भेगा पडल्या आहेत. बांगलादेशातील चांदपूर, निलफामारी, सीताकुंडा, सिराजगंज, नारायणगंज, पटुआखली, बोगुरा, बारिसल आणि मौलवीबाजारसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवल्याची माहिती समोर येत आहे.

  • युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हेनुसार (USGS) भूकंप सकाळी १०:०८ वाजता (IST) झाला. सकाळी १०:४० च्या सुमारास ढाकामध्ये मोठ्या प्रमाणात भूकंपाचे धक्के जाणवले. पश्चिम बंगाल आणि लगतच्या ईशान्य भारतासह भारतातील काही भूकंपाचे धक्के जाणवले.

EARTHQUAKE JOLTS BANGLADESH
बांगलादेश भूकंप
TREMORS FELT ACROSS WEST BENGAL
EARTHQUAKE IN BANGLADESH
BANGLADESH EARTHQUAKE NEWS

