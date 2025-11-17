ETV Bharat / international

मोठी बातमी! बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना दोषी ठरवत सुनावली फाशीची शिक्षा

बांगलादेशच्या (Bangladesh) माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना एका आंदोलन प्रकरणात दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

Bangladesh Court Sentences Deposed PM Sheikh Hasina To Death
बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना दोषी ठरवत सुनावली फाशीची शिक्षा (AP)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 3:08 PM IST

ढाका/नवी दिल्ली : बांगलादेशच्या (Bangladesh) माजी पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांना एका आंदोलन प्रकरणात दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरण कोर्टाने ही फाशीची शिक्षा सुनावली.

हसीना यांना देश सोडावा लागला होता : 2024 साली बांगलादेशमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनप्रकरणी त्यांच्यावर खटला सुरू होता, त्यात आज न्यायालायने (Court) महत्पूर्ण निकाल दिला. 2024 च्या या आंदोलनानंतर शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला होता. या हिंसक आंदोलनामध्ये हत्या आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे आरोप माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर ठेवण्यात आले होते. मात्र, शेख हसीना यांच्याकडून हे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावण्यात आले आहेत.

दरम्यान, या हिंसाचाराच्या घटनेनंतर उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांचं सरकार स्थापन झालं होतं.

काय आहे प्रकरण? : 'पीटीआय' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, ७८ वर्षीय हसीना यांना आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरण फॉर डेमोक्रसी (आयसीटी-बीडी) ने शिक्षा सुनावली आहे. यापूर्वी न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केलं होतं. गेल्या वर्षी १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांवरील प्राणघातक कारवाईमागे हसीनांचा हात असल्याचे सरकारी वकिलांनी निःसंशयपणे सिद्ध केलं आहे, असं न्यायाधिकरणनं म्हटले आहे.

हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा : नि:शस्त्र निदर्शकांवर प्राणघातक शक्तीचा वापर करण्याचे आदेश देणे, प्रक्षोभक विधाने करणे, ढाका आणि आसपासच्या भागात अनेक विद्यार्थ्यांच्या हत्येला कारणीभूत ठरलेल्या कारवाईला परवानगी देणे यासाठी हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

निकालापूर्वी बांगलादेशातील परिस्थिती तणावपूर्ण बनली होती. शेख हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीगने रविवार सकाळपासून दोन दिवसांचा देशव्यापी बंद जाहीर केला होता. यामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं होतं.

