ETV Bharat / international

बालेन शाह बनले नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान; वाचा रॅपर ते देशाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत कसे पोहोचले?

पंतप्रधान होण्यापूर्वी बालेन शाह हे एक प्रसिद्ध रॅपर होते. त्यांचं 'एकजुट नेपाली, इस बार इतिहास रचा जा रहा है' हे गाणं प्रचंड लोकप्रिय झालं होतं.

बालेन शाह बनले नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 27, 2026 at 1:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

काठमांडू : भारताचा शेजारील देश असलेल्या नेपाळमध्ये आज (27 मार्च) एका नव्या युगाची सुरुवात झाली आहे. बालेन्द्र (बालेन) शाह यांची देशाच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली असून त्यांचा शपथविधी आज पार पडला. खरं तर 5 मार्च रोजी पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये 275 पैकी 182 जागा जिंकून बालेन शाह यांच्या 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षा'नं इतिहास घडवला. आता त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ ग्रहण केली असून या समारंभादरम्यान, बालेन हे नेपाळी पारंपारिक टोपी परिधान केलेले दिसून आले. व्यासपीठावर बालेन शाह यांच्या शेजारील आसनावर नेपाळच्या प्रभारी पंतप्रधान सुशीला कार्की विराजमान होत्या. त्यांच्या शपथविधी समारंभाच्यावेळी व्यासपीठावर इतरही अनेक मान्यवर अतिथी उपस्थित होते.

बालेन शाह 47 वे पंतप्रधान : आज सकाळी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 76 (1) अंतर्गत बालेन शाह यांची देशाच्या पंतप्रधानपदी नियुक्ती केली. यासंदर्भात राष्ट्रपती भवनाकडून अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. बालेन शाह नेपाळचे 47 वे पंतप्रधान बनले आहेत. गेल्यावर्षी झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील विचारसरणीच्या सरकारला सत्तेतून पायउतार व्हावं लागलं होतं. त्यानंतर यावर्षी देशात सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या, ज्यात बालेन शाह यांच्या पक्षानं एकतर्फी विजय मिळवला.

बालेन नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान : विशेष म्हणजे, केवळ 35 वर्षांचे बालेन शाह पंतप्रधान बनल्यानं नेपाळच्या राजकारणात मोठा बदल घडण्याची चिन्हं दिसत आहेत. लोकशाही लागू झाल्यानंतर प्रथमच एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि प्रभावशाली लोकांच्या वर्चस्वामुळे नाराज झालेल्या जनतेनं बालेन शाह यांच्या बदलाच्या आश्वासनांवर विश्वास दाखवला.

रॅपर ते पंतप्रधान : पंतप्रधान होण्यापूर्वी बालेन शाह हे एक रॅपर म्हणूनही ओळखले जात होते. त्यांनी 'एकजुट नेपाली, इस बार इतिहास रचा जा रहा है' हे गाणं रिलीज केलं होतं, ज्याला काही तासांतच 20 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. तसेच, ते यापूर्वी काठमांडूचे महापौर राहिले असून त्यांनी तीन वर्षे ही जबाबदारी सांभाळली आहे.

नेपाळचे नवे पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांचा प्रवास : बालेन शाह हे स्ट्रक्चरल इंजिनिअर तसंच प्रसिद्ध नेपाळी रॅपर आहेत. राजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या गाण्यांमधून भ्रष्टाचार आणि सामाजिक प्रश्नांवर आवाज उठवला. 2022 मध्ये त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून काठमांडू महापौर पदाची निवडणूक जिंकली होती, जी नेपाळच्या राजकारणातील ऐतिहासिक विजय मानली जाते. महापौरपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, जानेवारी 2026 मध्ये ते 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्ष' (RSP) मध्ये सामील झाले. याच पक्षाच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी 2026 ची सार्वत्रिक निवडणूक लढवली. मार्च 2026 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षानं 275 पैकी 182 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवलं. त्यानंतर त्यांची पक्षाच्या संसदीय दलाच्या नेतेपदी निवड झाली.

या निवडणुकीत त्यांनी झापा-5 मतदारसंघातून माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचा मोठ्या मताधिक्यानं पराभव केला. बालेन शाह हे नेपाळच्या इतिहासातील सर्वात तरुण पंतप्रधान ठरले आहेत. तसंच, मधेशी समाजातून येणारे ते पहिले पंतप्रधान असून ते मैथिली भाषेत संवाद साधतात. त्यांनी कर्नाटकातून स्ट्रक्चरल इंजिनिअरिंगमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आहे. जनरेशन Z (Gen Z) मध्ये तरुणांमध्ये त्यांची लोकप्रियता मोठी आहे.

वैयक्तिक जीवन आणि कारकीर्द : बालेन शाह यांचा जन्म 1990 साली काठमांडूतील नारादेवी इथं झाला. त्यांचे वडील आयुर्वेदिक डॉक्टर असून आई गृहिणी आहेत. ते विवाहित असून पत्नी आणि मुलीसह राहतात. त्यांनी काठमांडूतून अभियांत्रिकी पदवी घेतल्यानंतर कर्नाटकातून एमटेक पूर्ण केलं.

2013 मध्ये त्यांनी नेपाळमधील एका प्रसिद्ध रॅप स्पर्धेत विजय मिळवत मोठी लोकप्रियता मिळवली. त्यांच्या गाण्यांमध्ये परिवर्तन आणि आशेचा संदेश दिसून येतो. त्यांचं 'बलिदान' हे गाणं विशेष लोकप्रिय ठरलं असून युट्यूबवर त्याला 14 दशलक्षांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. काठमांडूचे महापौर म्हणून त्यांच्या कार्यकाळात स्वच्छता मोहीम, स्थानिक वारसा जपणं आणि भ्रष्टाचाराविरोधात कडक भूमिका यासाठी त्यांची ओळख निर्माण झाली.

TAGGED:

NEPAL YOUNGEST PRIME MINISTER
बालेन शाह
BALEN SHAH NEPAL NEW PM
BALEN SHAH PROFILE
BALENDRA SHAH NEW PRIME MINISTER

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.