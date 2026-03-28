'अश्रूंचं दार' नेमकं आहे तरी काय? इराणनं बंद केल्यास संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोलमडणार?
Published : March 28, 2026 at 2:18 PM IST
हैदराबाद : पश्चिम आशियात सुरू असलेला संघर्ष आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. कारण आता जागतिक अर्थव्यवस्थेची लाइफलाइन मानल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांनाच थेट लक्ष्य करण्यात येत आहे. अमेरिका-इस्रायल युतीनं इराणच्या प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग बेटांवर हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. यानंतर आता तेहराननंदेखील मोठा इशारा दिला असून खार्ग बेटांवर आघात झाल्यास 'बाब-अल-मंडेब सामुद्रधुनी' पूर्णपणे बंद केली जाईल, असं इराणनं स्पष्ट केलं आहे.
खरं तर, 'बाब-अल-मंडेब सामुद्रधुनी' जगाला ‘अश्रूंचं दार’ म्हणून परिचित आहे. सध्या इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा मार्ग 'दुसरी होर्मुझ सामुद्रधुनी' म्हणून समोर येत आहे. येमेनच्या किनाऱ्याजवळ असलेला हा अरुंद समुद्री मार्ग जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या जलमार्गातून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि व्यापारी मालाची वाहतूक होते. त्यामुळे हा मार्ग बंद झाल्यास जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. परिणामी इंधनदर वाढ, महागाई आणि जागतिक आर्थिक संकटाची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
'बाब अल-मंडेब'ची अश्रूंचं दार म्हणून जगाला ओळख : 'बाब अल-मंडेब’ या नावाचा अर्थ 'अश्रूंचं दार' किंवा 'शोकाचं दार' असा होतो. या नावामागं या जलमार्गाचं धोकादायक स्वरूप आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अधोरेखित केली जाते. 1869 मध्ये सुएझ कालवा खुला झाल्यानंतर याचं जागतिक महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढलं. भूमध्यसागर आणि हिंदी महासागर यांच्यातील हा मार्ग एक प्रमुख दुवा म्हणून उभा राहिला.
'बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी'चं धोरणात्मक महत्त्व : 'बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी', ज्याला मंडेब सामुद्रधुनी असंही म्हटलं जातं. तांबड्या समुद्राच्या (Red Sea) दक्षिण किनाऱ्यावर येमेन आणि जिबूतीदरम्यान स्थित आहे. ती तांबड्या समुद्राला एडनच्या आखाता (Gulf of Aden) शी जोडते. बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी ही अरबी द्वीपकल्पावरील येमेन आणि 'हॉर्न ऑफ आफ्रिका' मधील जिबूती व एरिट्रिया यांच्या दरम्यान स्थित आहे. हा अरुंद जलमार्ग अंदाजे 30 किलोमीटर रुंद आहे. तरीही, तो तांबडा समुद्र आणि एडनचा आखात यांच्यातील प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करतो आणि जागतिक सागरी वाहतुकीला सुएझ कालव्याशी जोडतो. बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण तांबडा समुद्र आणि सुएझ कालव्यामार्गे आशिया, युरोप आणि उत्तर अमेरिका यांच्या दरम्यान प्रवास करणाऱ्या जहाजांसाठी ती प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करते.
बाब अल-मंडेब मार्गातून होणारी तेल वाहतूक : या मार्गाद्वारे दररोज सुमारे 8.8 दशलक्ष बॅरल तेल वाहतूक होते आणि जागतिक समुद्री व्यापाराचा 10-12% भाग या मार्गातून जातो. या मार्गाद्वारे कच्चे तेल, लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG), तयार माल आणि अन्नधान्याच्या खेपांची वाहतूक केली जाते. तांबड्या समुद्रातील या महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गातून दरवर्षी सुमारे 1 ट्रिलियन डॉलर (सुमारे 93.95 लाख कोटी रुपये) मूल्याचा माल वाहतूक होतो. जगातील एकूण व्यापारापैकी सुमारे 15 टक्के व्यापार याच जलमार्गाद्वारे होतो.
बाब अल-मंडेब मार्गावर इराणचा धोका : इराण या जलमार्गावर आपल्या प्रॉक्सी (प्रतिनिधी) संघटना वापरून प्रभाव पाडू शकतो. विशेष म्हणजे, तांबड्या समुद्राच्या किनारपट्टीवर येमेनच्या हुथी बंडखोरांचं नियंत्रण आहे, ते गेल्या दोन वर्षांपासून सागरी लक्ष्यांवर हल्ला करण्याची आपली क्षमता दाखवत आहेत. या संघटनेनं ड्रोन, अँटी-शिप मिसाइल आणि स्फोटक नौकांचा वापर करून 2023 आणि 2024 मध्ये लाल समुद्रातील जहाजांना लक्ष्य केलं होतं, ज्यामुळे मोठ्या शिपिंग कंपन्यांना मार्ग बदलावा लागला होता. या परिस्थितीमुळे बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनी जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वाचं आणि धोकेदायक ठिकाण बनला आहे.
हुथींनी तांबडा समुद्रातील सागरी व्यापारात व्यत्यय कसा आणला? : 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी गाझा युद्धाला सुरुवात होताच, पॅलेस्टिनी जनतेशी नाळ दर्शवण्यासाठी हुथींनी लाल समुद्रातील जहाजांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. ऑक्टोबर 2024 मध्ये येमेनवर ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’च्या तज्ज्ञ पॅनेलनं प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, गेल्या 12 महिन्यांत हुथींनी 134 पेक्षा जास्त जहाजांवर हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये इराण आणि चीनकडून पुरवलेली जलद गतीनं हल्ला करणारी विमानं, ड्रोन नौका, ड्रोनसह बॅलेस्टिक, क्रूझ आणि अँटी-शिप मिसाइलचा वापर केला गेला. अल-कायदा सारख्या दहशतवादी संघटनांशी त्यांचं सहकार्यही वाढल्याचं समोर आलं आहे.
पॅलेस्टिनींवरील आक्रमणाशी संबंध असल्याचा दावा करत, हुथींनी जहाजांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर तांबडा समुद्रातील (Red Sea) व्यापारी मार्गावरून होणाऱ्या जागतिक व्यापारात 60 टक्क्यांची प्रचंड घट दिसून आली आहे. या जहाजांपैकी बहुतांश जहाजं पाश्चात्य राष्ट्रांशी संबंधित होती. लाल समुद्रातील ही घटना अत्यंत महागात पडणारी ठरली असून, यामुळे चार जहाजं बुडाली आहेत आणि शस्त्रास्त्रांवर एक अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे.
जर हा मार्ग बंद झाला तर काय होईल? : जर ही सामुद्रधुनी बंद झाली, तर जहाजांना दक्षिण आफ्रिकेमार्गे (केप ऑफ गुड होप) वळसा घालून जाणं भाग पडेल. यामुळे केवळ प्रवासाचा कालावधीच वाढणार नाही, तर खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढेल. याचा परिणाम म्हणून तेलाच्या किमती वाढतील आणि ऊर्जा बाजारपेठेत तीव्र अस्थिरता निर्माण होईल.
इराणसाठी हा मार्ग रोखणं सोपं आहे का? : अशा कोणत्याही प्रयत्नाला तत्काळ आणि कठोर प्रत्युत्तर मिळण्याची शक्यता आहे. बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनीच्या जिबूती बाजूला अमेरिकेचा एक मोठा लष्करी तळ आहे.
