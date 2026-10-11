सौदी अरेबियातील रियाध विमानतळावर प्राणघातक हल्ला, 300 प्रवासी...
सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : October 11, 2026 at 8:18 AM IST
नवी दिल्ली : सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर झालेल्या हल्ल्यात किमान 12 जण ठार आणि 300 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत, अशी माहिती सौदीच्या नागरी उड्डाण प्राधिकरणाने रविवारी पहाटे दिली. सौदीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने या हल्ल्यासाठी शेजारील येमेनमधील इराण-समर्थित हुथी बंडखोरांना जबाबदार धरले आहे.
इराणशी संबंधित संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती अरब देशांमध्ये झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात प्राणघातक हल्ला ठरला आहे. या संघर्षाचा विस्तार आता हुथी बंडखोर आणि सौदी-समर्थित येमेनी सरकारी दलांमधील वाढत्या चकमकींपर्यंत झाला आहे.
एका प्रादेशिक अधिकाऱ्याने 'असोसिएटेड प्रेस'ला सांगितले की, देशांतर्गत विमानसेवेसाठी वापरले जाणारे टर्मिनल 3 आणि 4 असलेल्या 'किंग खालिद आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' संकुलावर एका क्षेपणास्त्राचा मारा झाला.