ETV Bharat / international

इस्रायलचा गाझावर हवाई हल्ला, 22 मुलांसह 50 जणांचा मृत्यू; युद्धबंदीचे उल्लंघन केल्याचा हमासवर आरोप

इस्रायली लष्करानं हमासवर त्यांच्या सैन्यावर हल्ला केल्याचा आणि युद्धबंदीचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.

At Least 50, Including 22 Children, Killed As Israel Bombs Gaza Despite Ceasefire
इस्रायलचा गाझावर हवाई हल्ला, 22 मुलांसह 50 जणांचा मृत्यू (AP)
author img

By AFP

Published : October 29, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाझा सिटी : युद्धबंदी असताना देखील इस्रायलनं मंगळवारी (28 ऑक्टोबर) हवाई हल्ला केल्याचं गाझाच्या नागरी संरक्षण संस्थेनं बुधवारी (29 ऑक्टोबर) सांगितलं. तर दुसरीकडे इस्रायली लष्करानं हमासवर त्यांच्या सैन्यावर हल्ला केल्याचा आणि युद्धबंदीचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. दरम्यान, नागरी संरक्षण संस्थेनं एएफपीला दिलेल्या माहितीनुसार, पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या भागात झालेल्या इस्रायली हल्ल्यांमध्ये 22 मुलांसह 50 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर जवळपास 200 जण जखमी झाले आहेत.

जवळपास 200 लोक जखमी : काल रात्रीपासून गाझापट्टीवर सुरू असलेल्या इस्रायली हल्ल्यांमध्ये अनेक महिला आणि मुलांसह 50 जणांचा मृत्यू झाल्याचं नागरी संरक्षण संस्थेचे प्रवक्ते महमूद बसल यांनी एएफपीला सांगितलं. तसंच युद्धविराम कराराचे स्पष्ट आणि उघड उल्लंघन केल्याचा आरोप महमूद बसल यांनी इस्रायलवर केला आहे. तसंच हा हल्ल्यात जवळपास 200 लोक जखमी झाल्याचं सांगत गाझातील परिस्थितीला "विनाशकारी आणि भयानक" असं म्हटलं आहे.

गाझाविरुद्ध शक्तिशाली हल्ल्याचे आदेश : पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या कार्यालयानं म्हटलं आहे की, त्यांनी गाझाविरुद्ध शक्तिशाली हल्ल्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी हमासनं गाझामध्ये इस्रायली सैन्यावर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. "गाझामध्ये आयडीएफ (इस्रायली संरक्षण दल) सैनिकांवर हमासचा हल्ला हा रेड लाईनचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. आयडीएफ पूर्ण ताकदीनं प्रत्युत्तर देईल," असं संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे. दरम्यान, मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी सैनिकांवर हल्ला कुठं करण्यात आला, हे स्पष्ट केलं नाही. तर हमासनं म्हटलं आहे की, रफाहमधील गोळीबार घटनेशी आपल्या सैनिकांचा काहीही संबंध नाही.

युद्धबंदी कायम - जेडी व्हान्स : व्हाईट हाऊसनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. त्यानुसार अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी युद्धबंदी कायम असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच ते म्हणाले की, "याचा अर्थ असा नाही की किरकोळ चकमकी होणार नाहीत. हमास किंवा गाझामधील कोणीतरी आयडीएफ सैनिकावर हल्ला केल्याची आम्हाला माहिती आहे. आम्हाला आशा आहे की इस्रायली प्रत्युत्तर देतील. पण मला वाटतं की शांतता प्रस्थापित होईल."

तीन हल्ले झाल्याची माहिती : गाझामध्ये जवळपास तीन हल्ले करण्यात आल्याचं गाझाच्या नागरी संरक्षण संस्थेनं म्हटलं आहे. तर येथील मुख्य अल-शिफा रुग्णालयाकडून सांगण्यात आलं की, एक हल्ला रुग्णालयाच्या मागील बाजूस झाला. दरम्यान, युद्धबंदी करारानुसार इस्रायलनं मागणी केल्यानुसार, हमासनं मंगळवारी आणखी एका ओलिसाचा मृतदेह सोपवला होता.

हेही वाचा :

  1. फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरण : उदयनराजे संतापले; म्हणाले, 'दोषींना फाशीची शिक्षा द्या'
  2. लंडनच्या संग्रहालयातील बहुप्रतिक्षित वाघनखे कोल्हापुरात; मराठ्यांच्या युद्धशस्त्रांची शाहूनगरीत 'पर्वणी'
  3. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीआधी प्रशासनात खांदेपालट; सात आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

TAGGED:

युद्धबंदी
गाझावर हवाई हल्ला
इस्रायल
हमास
ISRAEL BOMBS GAZA DESPITE CEASEFIRE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.