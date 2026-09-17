संशयास्पद पेय पिल्यानं तब्बल 48 जणांचा मृत्यू : 100 जण गंभीर, नायजेरियातील घटनेनं खळबळ
ओंडो राज्यात संशयास्पद पेयाचं सेवन केल्यामुळे किमान ४८ जणांचा मृत्यू झाला. तर इतर १०० जण उपचार घेत आहेत.
Published : September 17, 2026 at 7:59 PM IST
अबुजा : नायजेरियाच्या दक्षिणेकडील ओंडो राज्यात संशयास्पद पेयाचं सेवन केल्यामुळे किमान ४८ जणांचा मृत्यू झाला. तर इतर १०० जण उपचार घेत आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली. ४८ जणांचा मृत्यू झाल्यानं परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे.
संशयास्पद पेय पिल्यानं ४८ जणांचा मृत्यू : "या घटनेच्या संदर्भात अटक करण्यात आलेल्या १५ जणांपैकी एक आरोपी हे पेय तयार करत होती. यामध्ये 'मिथेनॉल असण्याची शक्यता आहे' आणि तो आरोपी सध्या तपासात पोलिसांना सहकार्य करत आहे, अशी माहिती ओंडो पोलिसांचे प्रवक्ते अबायोमी जिमोह यांनी दिली आहे. ओंडोमधील ओडिग्बो आणि इरेले या स्थानिक प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये गेल्या काही दिवसांत हे पेय प्यायल्यानं १०० हून अधिक लोक आजारी पडले आहेत, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य आयुक्त बांजी अजाका यांनी 'द असोसिएटेड प्रेस'ला दिली.
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