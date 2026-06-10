ETV Bharat / international

फिलिपिन्समध्ये जोरदार भूकंपामुळे किमान 37 जणांचा मृत्यू, 32 हजारांहून अधिक जण विस्थापित

दक्षिण कोटाबाटो, सुलतान कुदारात आणि सारंगानी या चार प्रांतांचा तसेच जनरल सँटोस शहराचा समावेश होतो. सरकारने भूकंपग्रस्तांसाठी मदत साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिलेत.

PHILIPPINES EARTHQUAKE 37 death
फिलिपिन्समध्ये जोरदार भूकंपामुळे किमान 37 जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 10, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनिला: फिलिपिन्समध्ये एक शक्तिशाली भूकंप झाला. सुरुवातीला या भूकंपाची तीव्रता रिश्टर स्केलवर 7.7 इतकी नोंदवली गेली होती, जी नंतर सुधारून 7.8 करण्यात आली. प्राप्त माहितीनुसार, यात जीवित आणि वित्तहानी झाली असून, 37 जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि 129 जण जखमी झाले आहेत. तसेच जवळपास 32000 हून अधिक लोक विस्थापित झालेत. स्थानिक नागरी संरक्षण कार्यालयाचे संचालक रॉड्रिगो सोस्मेना यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांपैकी 12 जण 'सोक्ससारजेन' (SOCCSKSARGEN) भागातील होते. या भागात दक्षिण कोटाबाटो, सुलतान कुदारात आणि सारंगानी या चार प्रांतांचा तसेच जनरल सँटोस शहराचा समावेश होतो. सरकारने भूकंपग्रस्तांसाठी मदत साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.

सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून समन्वय साधतायत : गरज भासल्यास अतिरिक्त संसाधने तैनात करण्यासाठी 'क्विक रिस्पॉन्स टीम्स' (QRTs) सज्ज ठेवण्यात आल्या असून, त्या सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून समन्वय साधत आहेत. काही बेटांवरील भागांसाठी सुरक्षित स्थलांतराचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि नागरिकांना उंचावरील सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. जपान, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशियातील अधिकाऱ्यांनी धोकादायक लाटांचा इशारा दिला असून, किनारपट्टीवरील रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याचा सल्ला दिला आहे. याआधी काल रात्री भूतानमध्येही 5.8 तीव्रतेचा भूकंप झाला होता.

फिलिपिन्समध्ये 7.7 तीव्रतेचा मोठा भूकंप : 'नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी' (NCS) नुसार, फिलिपिन्समध्ये 7.7 तीव्रतेचा मोठा भूकंप झाला. 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये नमूद केल्यानुसार, हा भूकंप भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) पहाटे 5:07 वाजता झाला आणि त्याचे केंद्रबिंदू 93 किलोमीटर खोलीवर होते. त्यानंतर काही वेळातच पहाटे 5:18 वाजता 6.4 तीव्रतेचा आणखी एक जोरदार धक्का बसला; त्याचे केंद्रबिंदू 79 किलोमीटर खोलीवर होते. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, दक्षिण फिलिपिन्समध्ये मिंदानाओजवळ 7.7 तीव्रतेचा भूकंप झाल्यानंतर सोमवारी त्सुनामीचा इशारा देण्यात आला होता. फिलिपिन्स आणि शेजारील इंडोनेशिया या दोन्ही देशांतील भू-भौतिकी संस्थांनी हा इशारा जारी केला. दोन्ही देशांमध्ये मोठ्या नुकसानीचे कोणतेही तात्काळ वृत्त नाही. अमेरिकेच्या त्सुनामी इशारा प्रणालीने या भूकंपामुळे त्सुनामीचा धोका असल्याचे संकेत दिले होते.

धोका काही तास कायम राहू शकतो : फिलिपिन्सच्या यंत्रणेने एका मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या त्सुनामी लाटांचा इशारा दिला आणि हा धोका काही तास कायम राहू शकतो असे नमूद केले. भूकंपानंतर लगेचच शहरातील काही भागांमधील अनेक इमारतींना तडे गेल्याचे वृत्त आहे. यात कोणतीही जीवितहानी झाल्याचे तात्काळ वृत्त नाही, मात्र तीव्र धक्क्यांमुळे लोकांमध्ये घबराट पसरली होती. यापूर्वी 'नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजी' (NCS) च्या माहितीनुसार, रविवारी भूतानमध्ये 5.8 तीव्रतेचा भूकंप झाला. 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये नमूद केले आहे की, हा भूकंप भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) रात्री 11:06 वाजता 26 किलोमीटर खोलीवर झाला. NCS ने दिलेल्या माहितीनुसार, "या भूकंपाची तीव्रता 5.8 इतकी होती. मुख्य भूकंपानंतर अनेक 'आफ्टरशॉक्स' (भूकंपानंतरचे धक्के) नोंदवले गेले. यामध्ये रात्री 11:18 वाजता 22 किमी खोलीवर 2.8 तीव्रतेचा धक्का आणि रात्री 11:52 वाजता 18 किमी खोलीवर 2.4 तीव्रतेचा धक्का यांचा समावेश होता."

700 किलोमीटर खोलीपर्यंत कोठेही भूकंप होऊ शकतो : पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून ते सुमारे 700 किलोमीटर खोलीपर्यंत कोठेही भूकंप होऊ शकतात. 'युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे' (USGS) च्या आकडेवारीनुसार, वैज्ञानिक उद्देशांसाठी 0 ते 700 किमी खोलीच्या या पट्ट्याचे तीन क्षेत्रांमध्ये (झोन्समध्ये) वर्गीकरण केले जाते. उथळ (shallow), मध्यम (intermediate) आणि खोल (deep). उथळ भूकंप 0 ते 70 किमी खोलीवर होतात; मध्यम भूकंप 70 ते 300 किमी खोलीवर होतात आणि खोल भूकंप 300 ते 700 किमी खोलीवर होतात. 'युनायटेड स्टेट्स जिओलॉजिकल सर्व्हे' (USGS) च्या मते, साधारणपणे 70 किमीपेक्षा जास्त खोलीवर होणाऱ्या भूकंपांसाठी "डीप-फोकस अर्थक्वेक्स" (खोल-केंद्रित भूकंप) ही संज्ञा वापरली जाते.

हेही वाचाः

पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले; लहान मुलांसह 13 जणांचा मृत्यू

डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकन न्यायालयाचा दणका, एच-1बी व्हिसाच्या अर्जांसाठीचे शुल्क ठरवले बेकायदेशीर

TAGGED:

PHILIPPINES EARTHQUAKE
PHILIPPINES
फिलिपिन्समध्ये जोरदार भूकंप
PHILIPPINES EARTHQUAKE 37 DEATH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.