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सौदी अरेबियामध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात 14 जणांचा मृत्यू

या अपघातात मृत्युमुखी पडलेले सर्व 14 जण सौदी नागरिक होते. हा अपघात स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 6 च्या सुमारास घडला.

Aramco Helicopter Crash Kills 14 In Saudi Arabia
सौदी अरेबियामध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात 14 जणांचा मृत्यू (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 28, 2026 at 7:32 PM IST

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रियाध : सौदी अरेबियामध्ये रविवारी (28 जून) 'अरामको'चे (Aramco) एक हेलिकॉप्टर कोसळले. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील सर्व प्रवाशांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. या हेलिकॉप्टरमधून एकूण 14 जण होते. दरम्यान, या अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

अपघातात सर्व 14 प्रवाशांचा मृत्यू : येथील अधिकृत वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात मृत्युमुखी पडलेले सर्व 14 जण सौदी नागरिक होते. हा अपघात स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 6 च्या सुमारास घडला. अपघाताच्या कारणाबाबत कोणतीही अधिक माहिती उपलब्ध नाही. सौदी प्रेस एजन्सीनं ऊर्जा मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं वृत्त दिलं आहे की, देशाच्या पूर्व भागातील 'रास तानुरा' इथं हेलिकॉप्टर कोसळले. "या अपघातात सर्व 14 प्रवाशांचा मृत्यू झाला असून, ते सर्व सौदी नागरिक होते," असं एजन्सीनं म्हटलं आहे. याचबरोबर, हा अपघात कशामुळं घडला. याचं कारण शोधण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी सखोल तपास सुरू केला आहे. तसंच ऊर्जा मंत्रालयानं मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.

जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी : दरम्यान, अरामको ही जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी असून, तिच्या मालकीचा मोठा हिस्सा सौदी अरेबियाकडे आहे. इराणमधील युद्धामुळं तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊन किमती वाढल्यामुळं कंपनीला अलीकडच्या काळात तातडीनं उपाययोजना कराव्या लागल्या होत्या. अरामकोनं सांगितलं होतं की, युद्धामुळं बाधित झालेल्या 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (Strait of Hormuz) मार्गाचा वापर टाळण्यासाठी त्यांनी तेलाची काही निर्यात यशस्वीपणे एका पाइपलाइनद्वारे वळवली आहे.

फ्रान्समध्ये स्कायडायव्हिंगचे विमान कोसळून 11 जणांचा मृत्यू

दुसरीकडे, ईशान्य फ्रान्समध्ये रविवारी स्कायडायव्हिंगचे विमान कोसळले. या अपघातात विमानात असलेल्या सर्व 11 जणांचा मृत्यू झाल्याचे एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. म्युर्थ-ए-मोझेल प्रदेशातील अधिकारी यवेस सेगुई यांनी अपघातस्थळाजवळ पत्रकारांना सांगितलं की, स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 11 वाजता नॅन्सी शहराजवळ विमान कोसळले. या घटनेची माहिती मिळाताच आपत्कालीन सेवा तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. तसंच अधिकारी प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवत आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, या अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलं नाही. विमान तांत्रिक बिघाडामुळं, हवामानामुळं की इतर कोणत्या कारणामुळं कोसळलं? याचा तपास सुरू आहे. ब्लॅक बॉक्स आणि इतर तांत्रिक माहितीची तपासणी केल्यानंतरच अपघाताचं नेमकं कारण समोर येईल. फ्रान्समधील अलीकडील सर्वात गंभीर विमान दुर्घटनांपैकी ही एक मानली जाते.

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TAGGED:

हेलिकॉप्टर कोसळले
सौदी अरेबिया
अपघातात 14 जणांचा मृत्यू
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