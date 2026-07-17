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अँडी बर्नहॅम ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान होणार; लेबर पार्टीच्या नेतेपदी निवड!

शुक्रवारी अँडी बर्नहॅम यांची ब्रिटनच्या सत्ताधारी लेबर पार्टीच्या नेतेपदी अधिकृत निवड निश्चित झाली आहे.

Andy Burnham
अँडी बर्नहॅम (AP)
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By PTI

Published : July 17, 2026 at 7:30 PM IST

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लंडन : ब्रिटनमधून एक मोठी राजकीय बातमी समोर येत आहे. शुक्रवारी अँडी बर्नहॅम यांची ब्रिटनच्या सत्ताधारी लेबर पार्टीच्या नेतेपदी अधिकृत निवड निश्चित झाली आहे. त्यामुळं अँडी बर्नहॅम हे ब्रिटनचे पुढील पंतप्रधान होणार असल्याचं आता निश्चित झालं आहे. पुढील आठवड्यात अँडी बर्नहॅम हे 10 डाउनिंग स्ट्रीट इथं अधिकृतपणे पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतील.

लेबर पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षा शबाना महमूद यांनी लंडनमध्ये आयोजित एका विशेष पक्ष परिषदेत ही घोषणा केली. "नामांकित खासदार एकच होता... त्यामुळं स्पर्धेत कोणतीही विशेष उत्सुकता किंवा उत्कंठा नव्हती," असं त्या म्हणाला. दरम्यान, गेल्या सोमवारी पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, आता किंग चार्ल्स (तृतीय) हे अँडी बर्नहॅम यांना नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतील.

अँडी बर्नहॅम हे मावळते पंतप्रधान कीर स्टारमर यांची जागा घेऊ पाहणाऱ्या सेंटर-लेफ्ट पार्टीच्या नेतृत्व निवडणुकीतील एकमेव उमेदवार होते. शुक्रवारची घोषणा ही एक पूर्वनिश्चित बाब मानली जात होती, कारण अँडी बर्नहॅम यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समधील लेबर पार्टीच्या 403 खासदारांपैकी 379 खासदारांचा पाठिंबा आधीच मिळवला होता.

ग्रेटर मँचेस्टरचे माजी महापौर अँडी बर्नहॅम हे गेल्या अनेक आठवड्यांपासून पुढील पंतप्रधान होण्याच्या मार्गावर आहेत, परंतु त्यांनी आपल्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांबद्दल फारशी माहिती दिलेली नाही. मँचेस्टरबाहेरील मतदार फारसे परिचित नाहीत. एका महिन्यापूर्वी संसदीय जागेसाठीची विशेष निवडणूक जिंकल्यानंतर, त्यांनी "एकता आणि आशेवर आधारित" राजकारण आणि देशभरात समान प्रमाणात विकास साधणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचं आश्वासन दिलं होतं. त्यांनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही आणि फारच कमी मुलाखती दिल्या आहेत.

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TAGGED:

ब्रिटन
अँडी बर्नहॅम
ब्रिटनचे पंतप्रधान
लेबर पार्टीच्या नेतेपदी निवड
ANDY BURNHAM

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