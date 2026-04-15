रोहिंग्यांना घेऊन जाणारी नौका अंदमानमध्ये बुडाली, शेकडो बेपत्ता

दक्षिण बांगलादेशातील टेकनाफ येथून निघालेले आणि मलेशियाच्या दिशेनं जाणारे हे जहाज, सोसाट्याचा वारा आणि क्षमतेपेक्षा अधिक गर्दी यामुळे बुडाल्याची माहिती समोर येत आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 15, 2026 at 11:42 AM IST

ढाका: मंगळवारी अंदमान समुद्रात रोहिंग्या निर्वासित आणि बांगलादेशी नागरिकांसह सुमारे २५० लोकांना घेऊन जाणारी नौका उलटली. त्यांचा शोध घेण्यासाठी बचाव मोहीम राबवली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दक्षिण बांगलादेशातील 'टेकनाफ' येथून निघालेली ही नौका मलेशियाच्या दिशेनं प्रवास करताना दुर्घटना घडली. सोसाट्याचा वारा आणि नौकेमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी असल्यामुळे दुर्घटना घडली. संयुक्त राष्ट्रांचे निर्वासित उच्चायुक्त (UNHCR) आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संघटनेनं (IOM) अंदमान समुद्रातील दुर्घटनेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करणारे संयुक्त निवेदन जारी केलं आहे. रखाइन राज्यातील सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे निर्वासितांच्या सुरक्षित आणि जलद परतीच्या आशा मावळल्या आहेत. तर दुसरीकडे निर्वासित छावण्यांमधील अत्यंत बिकट जीवनमान आणि शिक्षण आणि उपजीविकेच्या साधनांची मर्यादित उपलब्धता यांमुळे निर्वासितांना सुरक्षितता आणि संधीच्या शोधात धोकादायक सागरी प्रवास करावा लागत आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघानं निवेदनात म्हटलं आहे की, "अंदमान समुद्रातील धोकादायक प्रवासाला लोकांचे प्राण जात आहेत. प्रवाशांमध्ये कुटुंबे, महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. ही वस्तुस्थिती आहे की, प्रदेशातील विस्थापित समुदायांसमोरील गंभीर मानवतावादी संकट मोठं असल्याचे दिसते. यात असलेल्या अत्यंत धोक्यांबद्दल वारंवार इशारा दिला होता".

बांगलादेश नवे वर्ष साजरे करताना दु:खद घटना- पुढे निवेदनात पुढे म्हटलं आहे, "आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आवाहन करतो की, त्यांनी बांगलादेशातील रोहिंग्या निर्वासितांसाठी तसेच बांगलादेशी यजमान समुदायांसाठी जीवनरक्षक मदतीला पाठिंबा द्यावा. त्यासाठीचा निधी राखीव ठेवावा. बांगलादेश नवीन वर्ष साजरे करत असताना ही दुःखद घटना घडली आहे. म्यानमारमधील विस्थापनाच्या मूळ कारणांवर तातडीनं उपाययोजना करण्याची गरज आहे. रोहिंग्या निर्वासितांना स्वेच्छेनं, सुरक्षितपणे आणि सन्मानानं घरी परतता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे."

जहाज बुडण्याचा धोका असून सागरी मार्ग- त्यात पुढे असा इशारा देण्यात आला आहे की, "समुद्रात आणि धोकादायक मार्गांवर आणखी जीव गमावले जाण्याची भीती आहे." 2017 मध्ये म्यानमारमधील हिंसाचारानंतर वाढलेल्या रोहिंग्या संकटामुळे मोठ्या प्रमाणावर त्याचं विस्थापन झालं आहे. लाखो लोकांनी बांगलादेशात आश्रय घेतला आहे. यांपैकी अनेक जण गर्दीनं भरलेल्या छावण्यांमध्ये राहतात. दीर्घकालीन उपजीविकेच्या संधी नसल्यामुळे ते मानवी तस्करी आणि अवैध वाहतूक करणाऱ्या टोळ्यांकडून होणाऱ्या शोषणाला बळी पडण्याचा धोका निर्माण होतो. जहाज बुडण्याचा अत्यंत मोठा धोका असूनही हतबल स्थलांतरित बंगालच्या उपसागरातून आणि अंदमान समुद्रातून जाणाऱ्या असुरक्षित सागरी मार्गांचा वापर करत आहेत. यावरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून कृती घडावी, अशी तातडीची गरज अधोरेखित होते".

