भारतातून मदत सामग्री आणण्यासाठी निघालेले इराणी विमान अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात पाडले
इराणी जनतेसाठी आवश्यक वैद्यकीय साहित्य आणि मदत सामग्री आणण्यासाठी हे विमान नवी दिल्लीला जाणार असल्याचे नियोजित होते. परंतु ते पाडण्यात आलंय.
Published : March 31, 2026 at 10:26 AM IST
नवी दिल्ली- अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये एका इराणी विमानाचं नुकसान झालंय. हे विमान भारतातून मदत सामग्री आणण्यासाठी तिथे जाणार होते. इराणी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी इराणच्या 'मशहद' विमानतळावर अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यादरम्यान 'महान एअर' (Mahan Air) कंपनीच्या एका विमानाचं नुकसान झालंय. या घटनेमुळे भारतातून मानवतावादी मदत सामग्री मिळवण्याच्या मोहिमेत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, इराणी जनतेसाठी आवश्यक वैद्यकीय साहित्य आणि मदत सामग्री आणण्यासाठी हे विमान या आठवड्यात नवी दिल्लीला जाणार असल्याचे नियोजित होते. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी अद्याप या दाव्याला दुजोरा दिलेला नाही.
Civil Aviation Organization of Iran: The attack on an Iranian aircraft carrying medicines and medical equipment constitutes a war crime and a clear violation of international law.— Iran in India (@Iran_in_India) March 30, 2026
The Civil Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran strongly condemned the…
मशहद विमानतळ अमेरिकेच्या निशाण्यावर का आहे? : मशहद विमानतळ हे इराणच्या 'रझवी खोरासान' प्रांतातील मशहद शहरात स्थित एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. हे विमानतळ 'दुहेरी वापराची सुविधा' (dual use facility) म्हणून कार्यरत असून, त्याचा वापर नागरी आणि लष्करी अशा दोन्ही प्रकारच्या विमान वाहतुकीसाठी केला जातो. याच कारणामुळे अमेरिकन लष्कराने या विमानतळाला लक्ष्य केले. इराणी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मशहद विमानतळावर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यामुळे संबंधित विमानाचं नुकसान झालंय. अमेरिका आणि इस्रायल हे देश सातत्याने इराणी लष्करी तळांना लक्ष्य करीत आलेत. इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात आतापर्यंत इराणमध्ये अली हुसेनी खामेनेई यांच्यासह 3 हजारांहून अधिक लोकांचा बळी गेलाय.
इराणी विमान 1 एप्रिलला भारतात दाखल होणार होते : अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आलेले हे इराणी विमान 1 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीत दाखल होणार होते. 18 मार्च रोजी भारताने वैद्यकीय साहित्याची पहिली खेप 'इराणी रेड क्रेसेंट सोसायटी'च्या माध्यमातून इराणला पाठवली होती. नवी दिल्लीतील इराणी दूतावासाने भारताने केलेल्या मदतीबद्दल भारतीय जनतेचे आभार मानले होते. तेव्हापासून विविध शहरांमधील नागरिक इराणी जनतेला मदत करण्यासाठी निधी आणि मदत सामग्रीचे योगदान देत आहेत. 'महान एअर' ही इराणची एक खासगी विमान कंपनी असून, पश्चिम आशिया, मध्य आशिया, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया आणि पूर्व आशिया यांसारख्या अनेक प्रदेशांतील देशांमध्ये या कंपनीची विमानसेवा कार्यरत असल्याचे सांगितले जाते.
