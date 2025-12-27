ETV Bharat / international

अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या अमेरिकन विद्यार्थ्याला अटक, जाळपोळ अन् दहशतवादी धमक्या दिल्याचा आरोप

डलास येथील टेक्सास विद्यापीठातील विद्यार्थी मनोज साई लेला याला सोमवारी अटक करण्यात आलीय. मनोजवर घर किंवा प्रार्थनास्थळाचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने जाळपोळ केल्याचा आरोप आहे.

American student of Indian origin has been arrested in the US
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या अमेरिकन विद्यार्थ्याला अटक (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 27, 2025 at 1:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली- अमेरिकेत पोलिसांनी एका भारतीय वंशाच्या अमेरिकन विद्यार्थ्याला अटक केलीय. त्याच्यावर जाळपोळ आणि धमक्या दिल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आरोपीने काही दिवसांपूर्वी त्याचे घर पेटवण्याचा प्रयत्न केला होता. डलास येथील टेक्सास विद्यापीठातील विद्यार्थी मनोज साई लेला याला सोमवारी अटक करण्यात आलीय. मनोजवर घर किंवा प्रार्थनास्थळाचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने जाळपोळ केल्याचा आरोप आहे.

मनोजवर काय आरोप आहेत? : मनोजच्या कुटुंबाने त्याच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केलीय. मनोजच्या कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, तो मानसिक आरोग्याच्या समस्यांमुळे ग्रस्त आहे. त्याने काही दिवसांपूर्वी त्याचे घर पेटवण्याचा प्रयत्न केला होता आणि आता तो त्याच्या कुटुंबाला जीवे मारण्याच्या धमक्या देत आहे. डलास (UT Dallas) येथील टेक्सास विद्यापीठातील विद्यार्थी मनोज साई लेल्ला (22) सध्या कॉलिन काउंटी तुरुंगात जेरबंद आहे. विशेष म्हणजे अधिकाऱ्यांनी अद्याप स्पष्ट केलेले नाही की, मनोजनं कोणत्या प्रार्थनास्थळांवर जाळपोळ केली आणि या संपूर्ण घटनेची परिस्थिती काय होती.

लाखोंचा होऊ शकतो दंड : मनोजवरील आरोपांमध्ये प्रथम श्रेणीचे गुन्हे समाविष्ट आहेत. त्याने कुटुंब आणि घरातील सदस्यांना दहशतवादी धमक्या दिल्यात, जे वर्ग अनुसार गुन्हे आहेत. अमेरिकन पोलिसांच्या मते, प्रार्थनास्थळाला धमकी दिल्याचे पुरावे अद्याप सापडलेले नाहीत. परंतु जर मनोजचा गुन्हा सिद्ध झाला तर त्याला 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 90 लाख रुपये) जामीन रक्कम आणि 3500 डॉलर्स (सुमारे 3 लाख रुपये) दंड भरावा लागू शकतो.

TAGGED:

TERRORIST THREATS
AMERICAN STUDENT
INDIAN ORIGIN
भारतीय अमेरिकन विद्यार्थ्याला अटक
INDIAN ORIGIN AMERICAN STUDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.