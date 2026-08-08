"तुम्ही व्हाईट हाऊसचे मालक....", डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिका कोर्टाचा तगडा झटका
फेडरल कोर्टाने या निर्णयाला 14 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. जेणेकरुन सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची मागणी करता येईल.
Published : August 8, 2026 at 5:33 PM IST
वॉशिंग्टन: राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या न्यायालयाने खडेबोल सुनावले आहेत. तुम्ही व्हाईट हाऊसचे भाडेकरु आहात, मालक नाही, अशा शब्दात कोर्टाने ट्रम्प यांची कानउघडणी केली आहे. अमेरिकेच्या फेडरेल कोर्टाने शुक्रवारी निर्णय देताना ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रक्लपाचं बांधकाम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने ट्रम्प सरकारला व्हाईट हाऊसमधील 400 मिलियन डॉलरच्या बॉलरुम प्रोजेक्टचं बांधकाम थांबवण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांना मोठा झटका लागला आहे. प्रशासनाला सर्वोच्च न्यायलयात रिव्यूची मागणी करता यावी, यासाठी न्यायालयाने या निर्णयावर 14 दिवसांची बंदी घातली आहे. वॉशिंग्टनमधील यूएस अपील कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किटने 2-1 निर्णयात म्हटलंय की, राष्ट्राध्यक्ष व्हाईट हाऊसचा भाडेकरु असतो, मालक नाही.
"बदलासाठी परवानगी आवश्यक : राष्ट्रपती काँग्रेसच्या (संसद) परवानगीशिवाय कोणताही बदल करु शकत नाही, असंही कोर्टाने सांगितल. अमेरिकेच्या इतिहासात असं कोणतंच प्रकरण आढळलं नाही ज्यात कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाने वैयक्तिक आणि खासगीरित्या जमा केलेल्या पैशांद्वारे व्हाईट हाऊसमधील बांधकाम पाडलंय, असं न्यायालायने निर्णय देताना म्हटल्याचं वृत्त शिन्हुआ न्यूजने दिलंय. काँग्रेसने हा भाग वाचवण्यासाठी परवानगी दिली होती. तसेच यासाठी अमेरिकेच्या करदात्यांनी पैसे दिले होते, असं कोर्टाने सांगितलं.
नॅशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिझर्व्हेशनच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार, "ऑक्टोबर 2025 मध्ये फक्त 3 दिवसांत काँग्रेसशी सल्लामसलत किंवा परवानगी देण्याचं वचन दिल्याशिवाय ट्रम्प यांनी संपूर्ण ईस्ट विंग पाडली, जेणेकरुन खासगी फंडातून 90 हजार चौरस फुटांचा एक भव्य बॉलरूम बांधता यावा, ज्यावर काँग्रेसचं कोणतंच नियंत्रण राहणार नाही. या निर्णयाला 14 दिवसांसाठी स्थगिती दिली आहे, जेणेकरून ट्रम्प प्रशासनाला इच्छा असल्यास, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकनाची मागणी करता येईल, असंही या निर्णयात म्हटलं आहे.