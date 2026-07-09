अमेरिकेचे इराणच्या अनेक भागांवर मोठे हल्ले, चाबहारसह किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले
अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने म्हटलंय की, "कमांडर इन चीफच्या निर्देशानुसार, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या सैन्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याला धोका मिटवण्यासाठी इराणवर अतिरिक्त हल्ले केलेत."
Published : July 9, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 10:31 AM IST
वॉशिंग्टन: व्यापारी जहाजे आणि नागरी कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अलीकडील हल्ल्यांनंतर त्यांच्या सैन्याने इराणवर अतिरिक्त हल्ले केलेत, असं अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (सेंटकॉम) बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सांगितले. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करण्याची तेहरानची क्षमता आणखी कमी करणे हा या हल्ल्यांचा उद्देश आहे. एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने म्हटले आहे की, "कमांडर इन चीफच्या निर्देशानुसार, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडच्या सैन्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करण्याची इराणची क्षमता आणखी कमी करण्यासाठी त्याच्यावर अतिरिक्त हल्ले केलेत."
अकारण आक्रमणासाठी अमेरिका इराणला जबाबदार धरते : त्यात पुढे म्हटले आहे की, "एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय जलमार्गात मुक्तपणे कार्यरत असलेल्या व्यापारी जहाजे आणि नागरी कर्मचाऱ्यांवर अलीकडे झालेल्या अकारण आक्रमणासाठी अमेरिका इराणला जबाबदार धरते." दरम्यान, सीएनएनने इराणच्या सरकारी माध्यमांचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ल्यांची आणखी एक फेरी जाहीर केल्यानंतर इराणच्या दक्षिणेकडील बंदर शहर चाबहारमधील वीजपुरवठा खंडित झाला होता. इराणच्या सरकारी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजन्सी (IRNA) ने दिलेल्या वृत्तानुसार, चाबहार आणि जवळच्या कोनारक या किनारपट्टीच्या शहरात सुमारे 10 स्फोटांचे आवाज ऐकू आले.
स्फोटांचे नेमके ठिकाण तात्काळ कळू शकले नाही : IRNA ने म्हटले आहे की, "चाबहार शहराच्या काही भागांतील वीजपुरवठा देखील खंडित झाला आहे," आणि या घटनेची चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, CNN ने निम सरकारी फार्स न्यूज एजन्सीचा हवाला देत इराणच्या बुशेहर शहरातही स्फोट झाल्याचे वृत्त दिले आहे. फार्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, स्फोटांचे नेमके ठिकाण तात्काळ कळू शकले नाही. बुशेहर हे इराणच्या बुशेहर अणुऊर्जा प्रकल्पाचे ठिकाण आहे. अल जझीराने प्रेस टीव्हीचा हवाला देत दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणच्या अबू मुसा बेटावरही स्फोट झाले आणि दक्षिणेकडील सिरिक शहरातील तहराउई गावाजवळ आणखी तीन स्फोट झाले.
व्यापारी जहाजांवर इराणने केलेल्या कथित हल्ल्यांना प्रत्युत्तर : खरं तर हे ताजे हल्ले 7 जुलै रोजी झालेल्या अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनंतर झाले आहेत. त्यावेळी सेंटकॉमने (CENTCOM) म्हटले होते की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या व्यापारी जहाजांवर इराणने केलेल्या कथित हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून त्यांच्या सैन्याने इराणवर अचूक शस्त्रास्त्रांनी 80 हून अधिक लक्ष्यांवर हल्ल्यांची नवीन फेरी सुरू केली आहे. एका निवेदनात, सेंटकॉमने म्हटले आहे की, या हल्ल्यांमध्ये इराणच्या हवाई संरक्षण प्रणाली, कमांड अँड कंट्रोल नेटवर्क, किनारी रडार केंद्रे, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्र क्षमता आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 60 हून अधिक लहान बोटींना लक्ष्य करण्यात आले.
कथित हल्ल्यांना शस्त्रसंधी कराराचे उल्लंघन : अमेरिकेच्या लष्कराने म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीवर आणखी हल्ले करण्याची इराणची क्षमता कमी करणे हा या कारवाईचा उद्देश होता. वॉशिंग्टनने आरोप केला आहे की, इराणने अलीकडेच या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून जाणाऱ्या तीन व्यापारी जहाजांना लक्ष्य केले होते. मार्शल बेटांचा ध्वज असलेले एमटी अल रेकाय्यात (MT Al Rekayyat), सौदी अरेबियाचा ध्वज असलेले एमटी वेडयान (MT Wedyan) आणि लायबेरियाचा ध्वज असलेले एमटी सायप्रस प्रॉस्पेरिटी (MT Cyprus Prosperity). या कथित हल्ल्यांना शस्त्रसंधी कराराचे उल्लंघन संबोधत, सेंटकॉमने म्हटले आहे की, "इराणी सैन्याने केलेले हे अकारण आक्रमण शस्त्रसंधीचे स्पष्ट आणि धोकादायक उल्लंघन असून, ते नौवहन स्वातंत्र्याला बाधा आणते." "जेव्हा कराराचे पालन केले जात नाही, तेव्हा इराणला जबाबदार धरण्यासाठी सेंटकॉमचे सैन्य सज्ज आहे," असंही त्यांनी अधोरेखित केलंय.
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