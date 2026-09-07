Amazon च्या मालवाहू विमानाचा अपघात, पाच जणांचा मृ्त्यू
रविवारी मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ॲमेझॉनचे एक मालवाहू विमान धावपट्टीवरून घसरले. वाहनांना धडक दिल्यानंतर आणि विमानाला आग लागली.
Published : September 7, 2026 at 8:14 AM IST
मियामी : अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी मियामी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ॲमेझॉनचे एक मालवाहू विमान धावपट्टीवरून घसरले. वाहनांना धडक दिल्यानंतर आणि विमानाला आग लागल्याने झालेल्या अपघातात किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला आणि पाच जण जखमी झाले.
प्युर्टो रिकोच्या सॅन जुआन येथून आल्यानंतर दुपारी २ वाजण्याच्या सुमारास हे विमान धावपट्टीवरून घसरले आणि विमानतळाच्या आसपासच्या गोदामातील कामगार व इतर व्यवसायांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या रस्त्यावर घुसले. मियामी-डेड काउंटीच्या अधिकाऱ्यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला, तीन जण गंभीर जखमी झाले आणि किरकोळ जखमी झालेल्या इतर दोघांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
विमान आदळले तेव्हा वैमानिक वाचले की नाही, किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला ते सर्वजण वाहनांमध्येच होते का, हे तात्काळ स्पष्ट झाले नाही.
या अपघातामुळे आकाशात काळ्या धुराचे लोट उसळले; यात वैमानिक आणि सह-वैमानिक कॉकपिटमध्ये, तर काही लोक कारमध्ये अडकले होते, अशी माहिती मियामी-डेड रेस्क्यू फायर चीफ रे जदाल्लाह यांनी दिली. एका वाहनाखाली अडकलेल्या व्यक्तीलाही बाहेर काढावे लागल्याचे या यंत्रणेने सांगितले.