न्यूयॉर्कमधील विमानतळावर अपघात! एअर कॅनडाचं विमान 'पोर्ट ऑथॉरिटी'च्या वाहनाला धडकलं, जीवितहानीची भीती
लागार्डिया विमानतळावर उतरल्यानंतर एअर कॅनडाच्या एका विमान 'पोर्ट अथॉरिटी'च्या वाहनाला धडकलं.
Published : March 23, 2026 at 2:05 PM IST
नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या ईशान्य भागात असलेल्या न्यूयॉर्कमधील लागार्डिया (LaGuardia) विमानतळावर रविवारी रात्री (स्थानिक वेळेनुसार) एक मोठा अपघात झाला. लागार्डिया विमानतळावर उतरल्यानंतर एअर कॅनडाच्या एका विमान 'पोर्ट अथॉरिटी'च्या वाहनाला धडकलं. प्राथमिक रिपोर्टनुसार, या घटनेत वैमानिक आणि सह-वैमानिकासह अनेक जण जखमी झाले आहेत. तर काहींची प्रकृती गंभीर आहे.
विमानामध्ये 72 प्रवासी आणि चार क्रू मेंबर्स होते : विमान कंपनीनं दिलेल्या निवेदनानुसार, एअर कॅनडाच्या वतीनं सेवा देणाऱ्या जॅझ एव्हिएशन (Jazz Aviation) च्या CRJ-900 विमानामध्ये 72 प्रवासी आणि चार क्रू मेंबर्स होते. या विमानानं मॉन्ट्रियलला सेवा देणाऱ्या प्रमुख विमानतळ, मॉन्ट्रियल-पियरे इलियट ट्रुडो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण केलं होतं. "रविवारी रात्री साधारण 11:40 वाजता लागार्डिया विमानतळावरील धावपट्टी क्रमांक 4 वर एक घटना घडली. यामध्ये एअर कॅनडाच्या वतीनं सेवा देणाऱ्या जॅझ एव्हिएशनच्या एका विमानानं एका वेगळ्या घटनेला प्रतिसाद देण्यासाठी घटनास्थळी जात असलेल्या 'पोर्ट ऑथॉरिटी'च्या विमान बचाव आणि अग्निशमन वाहनाला धडक दिली," असं न्यूयॉर्क आणि न्यू जर्सीच्या 'पोर्ट ऑथॉरिटी'नं एका निवेदनात म्हटलं आहे.
🚨 BREAKING: MASS CASUALTY EVENT DECLARED AT LaGUARDIA AIRPORT IN NEW YORK CITY— Nick Sortor (@nicksortor) March 23, 2026
An Air Canada flight has crashed into a fire truck on the runway with at least 100 injuries reported — many of them critical
अपघाताचा तपास सुरू, धावपट्टी सध्या बंद : या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे की, पोर्ट ऑथॉरिटी पोलीस विभाग, तसंच संस्थेचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक हे विमानतळाच्या धावपट्टीवर घटनास्थळी उपस्थित आहेत. या अपघाताचा तपास सुरू असल्यानं धावपट्टी सध्या बंद ठेवण्यात आली आहे. जॅझ एव्हिएशननं देखील एक निवेदन जारी करून या अपघाताला दुजोरा दिला आहे. तसंच प्रवासी आणि कर्मचारी यांची यादी ही प्राथमिक स्वरूपाची असून, ती अद्याप निश्चितीच्या अधीन असल्याचंही त्यात नमूद केलं आहे.
विमानाच्या पुढील भागाचं मोठं नुकसान : दुसरीकडे, न्यूयॉर्क पोलीस विभागानंही या धडकेच्या घटनेला दुजोरा दिला आहे. मात्र, त्यांनी तात्काळ कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिली नाही. न्यूयॉर्क शहर अग्निशमन दलाच्या एका प्रवक्त्यानं सांगितलं की, रात्री 11:38 वाजता धावपट्टीवर उभ्या असलेल्या एका वाहनावर विमान आदळल्याच्या वृत्तांनंतर अग्निशमन दलाचं जवान घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी चित्रित केलेले आणि समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध केलेले अनेक व्हिडिओ पाहता, त्या विमानाच्या पुढील भागाचं मोठं नुकसान झाल्याचं दिसून येतं.
