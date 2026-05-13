इराण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प चीन दौऱ्यासाठी रवाना; तेहरानबाबत कोणत्याही मदतीची गरज नसल्याचं विधान

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी होणाऱ्या भेटीबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिप्पणी केली की, "ते माझे मित्र राहिले आहेत. ते असे व्यक्ती आहेत, ज्यांच्याशी आमचे खूप चांगले जमते.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 13, 2026 at 10:10 AM IST

वॉशिंग्टन: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मंगळवारी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेण्यासाठी चीनच्या दौऱ्यावर रवाना झालेत. या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही नेत्यांमध्ये व्यापार संबंध सुधारण्याच्या मार्गांवर चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे; परस्पर लादलेल्या शुल्कांमुळे (tariffs) हे संबंध सध्या तणावपूर्ण बनलेत. चीनला रवाना होण्यापूर्वी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, "आम्ही राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी अनेक वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करू. खरं तर व्यापार हाच आमच्या संभाषणाचा मुख्य विषय असेल." चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांशी होणाऱ्या भेटीबाबत ट्रम्प यांनी टिप्पणी केली की, "ते माझे मित्र राहिले आहेत. ते असे व्यक्ती आहेत, ज्यांच्याशी आमचे खूप चांगले जमते. हा दौरा अत्यंत उत्साहवर्धक ठरणार आहे. अनेक चांगल्या गोष्टी घडणार आहेत," असंही ट्रम्प यांनी अधोरेखित केलंय.

इराण हा विषय बऱ्याच अंशी आमच्या नियंत्रणाखाली : इराणच्या मुद्द्यावर शी जिनपिंग यांच्याशी असलेले मतभेद, तसेच संघर्षामुळे जागतिक तेल बाजारावर होत असलेला परिणाम या बाबींचे गांभीर्य कमी करण्याचा (downplay) ट्रम्प यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहे. शी जिनपिंग यांच्याशी या संघर्षाबाबत चर्चा करण्याच्या आपल्या योजनांविषयी बोलताना ट्रम्प म्हणाले की, "आम्ही यावर सविस्तर चर्चा करू. खरे सांगायचे तर, मला वाटते की या बाबतीत त्यांचे सहकार्य बऱ्यापैकी चांगलं राहिलंय." "आमच्याकडे चर्चेसाठी खूप काही आहे. स्पष्टपणे सांगायचे तर, मी असे म्हणणार नाही की 'इराण' हा त्या चर्चेच्या विषयांपैकी एक असेल; कारण इराण हा विषय बऱ्याच अंशी आमच्या नियंत्रणाखाली आहे."

आम्ही त्यांना नेस्तनाबूत करू : ते पुढे म्हणाले की, "मला वाटत नाही की इराणच्या संदर्भात आम्हाला कोणत्याही मदतीची गरज आहे आणि आम्ही हा लढा कोणत्याही मार्गाने जिंकूच. आम्ही शांततापूर्ण मार्गाने जिंकू किंवा आम्ही दुसऱ्या कोणत्याही मार्गाने जिंकू. त्यांचे नौदल आता अस्तित्वात नाही. त्यांचे वायुदलही संपुष्टात आले आहे. त्यांच्या युद्धयंत्रणेचा प्रत्येक भाग आता निकामी झाला आहे." त्यांनी ठामपणे सांगितले की, "इराणवर आमचे पूर्ण नियंत्रण आहे. एकतर आम्ही त्यांच्याशी एखादा करार करू, किंवा आम्ही त्यांना नेस्तनाबूत करू. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत विजय आमचाच होईल." ट्रम्प यांच्यासोबत 'एअर फोर्स वन' विमानातून प्रवास करणाऱ्यांमध्ये परराष्ट्र सचिव आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मार्को रुबियो, संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ, अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर, एरिक ट्रम्प, लॉरा ट्रम्प आणि इतर मान्यवरांचा समावेश आहे.

एक मोठे शिष्टमंडळही बीजिंगमध्ये उपस्थित राहण्याची अपेक्षा : ट्रम्प यांच्या दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेतील आघाडीच्या कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEOs) असलेले एक मोठे शिष्टमंडळही बीजिंगमध्ये उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. व्हाईट हाऊसने या आठवड्यात ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यावर त्यांच्यासोबत जाण्यासाठी इलॉन मस्क (टेस्ला), टिम कुक (ॲपल), लॅरी फिंक (ब्लॅकरॉक) आणि केली ऑर्टबर्ग (बोईंग) यांसारख्या आघाडीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEOs) आमंत्रित केले आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी होणाऱ्या बैठकीसाठीच्या ट्रम्प यांच्या शिष्टमंडळामध्ये ब्लॅकस्टोनचे स्टीफन श्वार्झमन, कारगिलचे ब्रायन सायक्स, सिटीग्रुपच्या जेन फ्रेझर, सिस्कोचे चक रॉबिन्स, कोहेरंटचे जिम अँडरसन, जीई एरोस्पेसचे एच. लॉरेन्स कल्प ज्युनियर, गोल्डमन सॅक्सचे डेव्हिड सोलोमन, इल्युमिनाचे जेकब थायसेन, मास्टरकार्डचे मायकल मीबॅक, मेटा प्लॅटफॉर्म्सच्या कार्यकारी दीना पॉवेल मॅककॉर्मिक, मायक्रॉन टेक्नॉलॉजीचे संजय मेहरोत्रा, क्वालकॉमचे ख्रिस्तियानो अमोन आणि व्हिसाचे रायन मॅकइनर्नी यांचाही समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.

