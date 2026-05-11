इराणसोबतच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प चीनच्या दौऱ्यावर; शी जिनपिंग यांच्याशी भेट निश्चित, तारखा जाहीर

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजनैतिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने या तीन दिवसीय दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आलंय.

Published : May 11, 2026 at 11:23 AM IST

बीजिंग- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या महिन्यात चीनच्या दौऱ्यावर जाणार असून, तिथे ते राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेणार आहेत. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने या दौऱ्याची अधिकृत घोषणा केलीय. ट्रम्प 13 मे ते 15 मे या कालावधीत चीनचा दौरा करतील. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील राजनैतिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने या तीन दिवसीय दौऱ्याचे आयोजन करण्यात आलंय.

ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार? : जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांचे प्रमुख सहा महिन्यांहून अधिक कालावधीनंतर पहिल्यांदाच समोरासमोर चर्चा करणार आहेत. दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांमधील चर्चेचा मुख्य भर व्यापार, अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आणि विविध मुद्द्यांवरील मतभेदांमुळे ताणले गेलेले संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांवर असेल. डोनाल्ड ट्रम्प बुधवारी संध्याकाळी (13 मे) बीजिंगमध्ये दाखल होणार आहेत; तिथे ते शी जिनपिंग यांच्याशी इराणसोबतचे युद्ध आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करतील. व्हाईट हाऊसच्या मुख्य उप-पत्रसचिव ॲना केली यांनी सांगितले की, गुरुवारी सकाळी एका उद्घाटन समारंभासह बैठक पार पडेल आणि शुक्रवारी (15 मे) या दौऱ्याची सांगता होईल. दरम्यान, अमेरिका या वर्षाच्या उत्तरार्धात चिनी नेत्याचे यजमानपद भूषवण्याची (त्यांना दौऱ्यावर आमंत्रित करण्याची) योजना आखत आहे.

युद्धाच्या कारणामुळे दौरा पुढे ढकलला : ट्रम्प यांचा हा दौरा मूळतः या वर्षाच्या सुरुवातीलाच नियोजित होता, परंतु अमेरिका-इस्रायल-इराण यांच्यातील संघर्षामुळे तो पुढे ढकलण्यात आला होता. हा दौरा अशा वेळी पार पडत आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष युद्धाचा फैलाव रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्ये व्यस्त आहेत. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे इराण, तैवान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि अण्वस्त्रे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा करतील; तसेच 'महत्त्वाच्या खनिजां'शी (critical minerals) संबंधित एका महत्त्वाच्या कराराला पुढे नेण्याच्या मार्गांचाही ते विचार करतील.

अमेरिकेने अनेक चिनी कंपन्यांवर नवीन निर्बंध लादले : ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेमध्ये 'चिनी तंत्रज्ञान' या विषयावर चर्चांना वेग आला आहे. 9 मे रोजी अमेरिकन सिनेटरनी चिनी तंत्रज्ञानाच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधणारा एक ठरावही मांडला होता. दरम्यान, इराणशी कथित संबंध असल्याच्या कारणावरून अमेरिकेने अनेक चिनी कंपन्यांवर नवीन निर्बंध लादले आहेत. अमेरिकन प्रसारमाध्यम 'सीएनएन'ने (CNN) दिलेल्या वृत्तानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने शुक्रवारी (8 मे) चार कंपन्यांवर निर्बंध लादले आहेत, यापैकी तीन कंपन्या चीनस्थित आहेत आणि या कंपन्या उपग्रहाद्वारे मिळणाऱ्या प्रतिमा (satellite imagery) पुरवण्याच्या कामात सहभागी आहेत. या कंपन्यांनीच मध्यपूर्वेतील अमेरिकन सैन्यावर इराणने केलेल्या हल्ल्यांना मदत केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

चीनकडून संबंधित कंपन्यांना निर्बंधांचे पालन न करण्याचे आदेश : इराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी केल्याप्रकरणी अमेरिकेने अलीकडेच चीनमधील अनेक तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर (रिफायनरीजवर) निर्बंध लादले होते; त्यानंतर चीनने संबंधित कंपन्यांना या निर्बंधांचे पालन न करण्याचे आदेश दिले. आंतरराष्ट्रीय कायद्यात ज्यांना कोणताही आधार नाही, अशा एकतर्फी निर्बंधांना आपला विरोध असल्याचे बीजिंगच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सातत्याने स्पष्ट केले आहे. तसेच चिनी नागरिक आणि कंपन्यांच्या हक्कांचे आपण रक्षण करू, असेही चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले.

