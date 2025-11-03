ETV Bharat / international

अफगाणिस्तानात मोठा भूकंप, आतापर्यंत 20 जणांचा मृत्यू, तर 150 हून अधिक जखमी

उत्तर अफगाणिस्तानात 6.3 तीव्रतेच्या भूकंपात 20 जणांचा मृत्यू झाला आणि 150 हून अधिक जण जखमी झाले.

afghanistan earthquake
अफगाणिस्तानात मोठा भूकंप (AFP)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 12:27 PM IST

1 Min Read
काबूल :उत्तर अफगाणिस्तानला जोरदार भूकंपाचा धक्का बसला. या शक्तीशाली भूकंपामुळे अनेक इमारती उद्ध्वस्त झाल्या असून यामध्ये आतापर्यंत 20 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर 150 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. रिश्टर स्केलवर भूकंपाची तीव्रता 6.3 इतकी होती. मजार-ए-शरीफ या शहरात झालेल्या या भूकंपाचा केंद्रबिंदू जमिनीपासून 23 किलोमीटर खाली होता. भूकंप विज्ञान केंद्राच्या माहितीनुसार, भूकंप पहाटे 1:59 वाजता झाला.

मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता : सीएनएनच्या वृत्तानुसार, उत्तर अफगाणिस्तानच्या सीमेवर असलेल्या ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानच्या काही भागातही भूकंपाचे धक्के जाणवले. मजार-ए-शरीफमधील एका रहिवाशाने सीएनएनला सांगितलं की, भूकंपामुळे तिचं कुटुंब जागं झालं. तिची मुलं ओरडत पायऱ्यांवरून खाली धावली. एका शाळेतील शिक्षिका राहिमा यांनी सांगितलं की, त्यांनी यापूर्वी कधीही इतका मोठा भूकंप अनुभवला नव्हता. भूकंपच्या धक्क्यामुळे खिडक्यांच्या काचा तुटल्या आणि भिंतींच्या प्लास्टरचं नुकसान झालं. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, भूकंपानंतर आर्थिक आणि मानवी नुकसानीचा अंदाज घेणाऱ्या यूएसजीएस पेजर सिस्टमने ऑरेंज अलर्ट जारी केला होता. या भूकंपामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे आणि ती व्यापक असू शकते. या धोक्याच्या पातळीसह मागील घटनांना प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय प्रतिसादाची आवश्यकता होती

आदल्या दिवशीही भूकंप झाला होता : युरोपियन भूमध्य भूकंप केंद्राने (EMSC) दिलेल्या वृत्तानुसार, एक दिवस आधी शनिवारी रात्री उशिरा याच भागात 4.9 तीव्रतेचा भूकंप झाला होता.

अफगाणिस्तान भूकंपप्रवण प्रदेश आहे. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेनं म्हटलं आहे की, भूकंपाच्या विध्वंसाची संपूर्ण व्याप्ती अद्याप मोजली गेलेली नाही. तथापि, अफगाणिस्तानात तीव्र भूकंप जाणवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ऑगस्टमध्येही भूकंपानं मोठ्या प्रमाणात विध्वंस केला होता आणि हजारो लोकांचा बळी घेतला होता.

31 ऑगस्ट 2025 रोजी पाकिस्तान सीमेजवळ पूर्व अफगाणिस्तानमध्ये 6.0 तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामध्ये 2,200 हून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते. तर 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी 6.3 तीव्रतेचा भूकंप आणि त्यानंतरच्या धक्क्यांमुळे किमान 4,000 लोक मृत्युमुखी पडले होते, अशी माहिती तालिबान सरकारनं दिली होती.

हेही वाचा

