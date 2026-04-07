इराणमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांसाठी सूचना! 'पुढील 48 तास सावध राहा'; हेल्पलाइन नंबरही जारी

बहुमजली इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवर जाणे टाळावे, घराच्या आतच राहावे आणि महामार्गांवरून प्रवास करण्याबाबत भारतीय दूतावासाशी (Embassy) काटेकोरपणे समन्वय साधावा, असंही सांगितलं गेलंय.

इराणमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांसाठी सूचना
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 7, 2026 at 10:18 PM IST

नवी दिल्ली- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर संभाव्य हल्ला करण्यासाठी निश्चित केलेली मुदत जवळ येत असल्याने या परिस्थितीबाबतच्या जागतिक चिंता अधिकच तीव्र वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने सध्या इराणमध्ये वास्तव्यास असलेल्या भारतीय नागरिकांसाठी एक सूचना (Advisory) जारी केलीय. या सूचनेनुसार, जे भारतीय नागरिक अजूनही इराणमध्ये आहेत, त्यांनी पुढील 48 तास ते ज्या ठिकाणी आहेत, तिथेच थांबून राहावे. त्यांना सर्व वीज केंद्रे आणि लष्करी तळांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. याव्यतिरिक्त त्यांनी बहुमजली इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवर जाणे टाळावे, घराच्या आतच राहावे आणि महामार्गांवरून प्रवास करण्याबाबत भारतीय दूतावासाशी (Embassy) काटेकोरपणे समन्वय साधावा, असंही सांगितलं गेलंय.

दूतावासाशी नियमित संपर्क ठेवा : सरकारने स्पष्ट केले आहे की, दूतावासाने आरक्षित केलेल्या हॉटेल्समध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी हॉटेलच्या आवारातच राहावे आणि तिथे उपस्थित असलेल्या दूतावासाच्या पथकांशी नियमित संपर्क ठेवावा. सर्वांना विनंती करण्यात येत आहे की, त्यांनी अधिकृत माहितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे.

वीज केंद्रे आणि लष्करी तळांपासून अंतर राखा : या संदेशात भारतीय नागरिकांना कोणत्याही विद्युत केंद्रांच्या, वीज प्रकल्पांच्या, लष्करी तळांच्या किंवा सरकारी इमारतींच्या जवळ न जाण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेत. हे निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण कोणत्याही हल्ल्याच्या प्रसंगी ही ठिकाणे प्राथमिक लक्ष्य बनू शकतात.

वरचे मजले टाळा : सुरक्षेच्या कारणास्तव नागरिकांना बहुमजली इमारतींचे वरचे मजले रिकामे करून त्याऐवजी खालच्या मजल्यांवर राहण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. संभाव्य हवाई हल्ल्यांची शक्यता लक्षात घेऊन सावधगिरीचा उपाय म्हणून ही खबरदारी अनेकदा घेतली जाते.

महामार्गावरील हालचालींवर निर्बंध : जर अपरिहार्य परिस्थितीमुळे कोणाला महामार्गावर प्रवास करणे भाग पडले, तर त्यांनी भारतीय दूतावासाशी समन्वय साधणे अनिवार्य आहे. पूर्वसूचना न देता रस्त्याने प्रवास करणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.

दूतावासाकडून हॉटेल्समधील सुरक्षा निश्चित : दूतावासाने करार केलेल्या हॉटेल्समध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना हॉटेलच्या आवारातच राहण्याचे आणि तिथे उपस्थित असलेल्या दूतावासाच्या पथकाशी सतत संपर्कात राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ही सूचना का जारी करण्यात आली? : इराणमधील परिस्थिती सध्या अस्थिर आणि तणावपूर्ण आहे. एका बाजूला इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियन आणि तेथील शक्तिशाली लष्करी दल 'IRGC' यांच्यात अंतर्गत मतभेद असल्याचे अहवाल येत आहेत; तर दुसऱ्या बाजूला इस्रायल आणि अमेरिकेकडून डागल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांद्वारे इराणची अणुऊर्जा केंद्रे आणि वीज प्रकल्पांना लक्ष्य केले जाण्याचा धोका निर्माण झालाय. इराणने आपल्या नागरिकांना 'मानवी साखळ्या' (Human Chains) तयार करण्याचे आवाहन केल्याच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही भारतीय नागरिक अनावधानाने कोणत्याही संघर्षात अडकू नये किंवा एखाद्या हल्ल्यादरम्यान गोळीबाराच्या टप्प्यात येऊ नये, याची खात्री करण्यास भारत सरकार उत्सुक आहे.

संकटाच्या प्रसंगी त्वरित येथे संपर्क साधा : नागरिकांना सहाय्य करण्यासाठी भारतीय दूतावासाने अनेक मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल आयडी जारी केले आहेत; हे संपर्क माध्यम 24 तास कार्यरत आहेत.

मोबाईल क्रमांक : +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359

ईमेल : cons.tehran@mea.gov.in

हेही वाचाः

अमेरिकेसह इस्त्रायलच्या हल्ल्यात इराणमध्ये आजतागायत अंदाजे 2 हजार लोक ठार

इस्रायलचा इराणच्या राजधानीत निवासी इमारतीवर हल्ला, 13 जण ठार

