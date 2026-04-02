ETV Bharat / international

इंडोनेशियात 7.4 तीव्रतेचा भूकंप; एकाचा मृत्यू, अनेक इमारतींचे नुकसान

अमेरिकेच्या एका देखरेख संस्थेने (monitoring agency) भूकंपाच्या केंद्रापासून (epicenter) 1 हजार किलोमीटरच्या परिघात धोकादायक त्सुनामी लाटा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवत इशारा जारी केला होता.

इंडोनेशियात 7.4 तीव्रतेचा भूकंप (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 2, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जकार्ता : गुरुवारी सकाळी पूर्व इंडोनेशियामध्ये 7.4 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा एक शक्तिशाली भूकंप झालाय. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या भूकंपामुळे किमान एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून, उत्तर सुलावेसी प्रांतातील अनेक इमारतींचं नुकसान झालंय. या घटनेनंतर अमेरिकेच्या एका देखरेख संस्थेने (monitoring agency) भूकंपाच्या केंद्रापासून (epicenter) 1 हजार किलोमीटरच्या परिघात धोकादायक त्सुनामी लाटा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवत इशारा जारी केला होता. परंतु कालांतरानं हा इशारा मागे घेण्यात आला.

अद्याप अधिकृत नुकसानीचा अंदाज जाहीर केलेला नाही : स्थानिक आपत्ती निवारण संस्था आणि इंडोनेशियाच्या शोध आणि बचाव संस्थेने अद्याप अधिकृत नुकसानीचा अंदाज जाहीर केलेला नाही; मात्र, 'यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे'ने (USGS) स्पष्ट केले की, हा भूकंप सुलावेसी आणि मालुकू द्वीपसमूहांच्या दरम्यान असलेल्या 'मोलुक्का समुद्रा'त जमिनीखाली केवळ 35 किलोमीटरच्या उथळ खोलीवर पहाटेच्या वेळी झालाय. USGS च्या माहितीनुसार, ज्यांनी सुरुवातीला या भूकंपाची तीव्रता 7.8 रिश्टर स्केल नोंदवली होती. खरं तर हा भूकंप स्थानिक वेळेनुसार सकाळी 6.48 वाजताच्या सुमारास मोलुक्का समुद्रात झाला. उत्तर सुलावेसी प्रांतातील 'मानाडो' शहरात एक इमारत कोसळल्यामुळे एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताला स्थानिक शोध आणि बचाव अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला.

मानाडोच्या परिसरात एका व्यक्तीचा मृत्यू : अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भूकंपाचे धक्के अत्यंत तीव्रतेने जाणवले; मानाडोच्या परिसरात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर दुसऱ्या एका व्यक्तीच्या पायाला दुखापत झाली. मृत व्यक्ती कोसळलेल्या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकली होती. भूकंपानंतर काही वेळातच अमेरिकेच्या देखरेख संस्थेने सुरुवातीला भूकंपाच्या केंद्रापासून 1 हजार किलोमीटरच्या परिघात धोकादायक त्सुनामी लाटांची शक्यता वर्तवत इशारा दिला होता, परंतु हा इशारा नंतर मागे घेण्यात आला.

अनेक देखरेख केंद्रांवर लहान त्सुनामी लाटांची नोंद : इंडोनेशियाच्या 'BMKG' या भूवैज्ञानिक संस्थेनुसार, भूकंपानंतरच्या एका तासाच्या आतच अनेक देखरेख केंद्रांवर लहान त्सुनामी लाटांची नोंद करण्यात आली. यामध्ये उत्तर मिनाहासा येथे 75 सेंटीमीटर, बिटुंग येथे 20 सेंटीमीटर (8 इंच) आणि पश्चिम हालमाहेरा येथे 30 सेंटीमीटर (एक फूट) उंचीच्या लाटांचा समावेश होता. इंडोनेशिया हा जगातील सर्वाधिक भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एकामध्ये वसलेला आहे, कारण तो 'पॅसिफिक रिंग ऑफ फायर'च्या पट्ट्यावर स्थित आहे. हा ज्वालामुखी आणि भूभंग रेषांचा (fault lines) बनलेला 40 हजार किलोमीटर लांबीचा एक विशाल पट्टा आहे, जो पृथ्वीच्या विवर्तनिक पट्ट्यांच्या (tectonic plates) अभिसरणातून निर्माण झालाय. प्रशांत महासागराला वेढून असलेला हा नालेच्या आकाराचा पट्टा जगातील सुमारे 90 टक्के भूकंपांसाठी कारणीभूत आहे आणि तो येथील सततच्या भूकंपीय आणि ज्वालामुखीविषयक हालचालींसाठी प्रसिद्ध आहे.

TAGGED:

7 MAGNITUDE EARTHQUAKE
EARTHQUAKE IN INDONESIA
EARTHQUAKE
इंडोनेशियात भूकंप
TSUNAMI WARNING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.