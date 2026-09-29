म्यानमारच्या रखाइनमधील बाजारपेठेजवळ हवाई हल्ल्यात 49 जण ठार, 56 जखमी
1 फेब्रुवारी 2021ला आंग सान सू की यांचे निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकून म्यानमारच्या लष्कराने देशाची सत्ता आपल्या हातात घेतली; तेव्हापासून देश अशांततेच्या छायेत आहे.
Published : September 29, 2026 at 10:07 AM IST
बँकॉक: म्यानमारच्या लष्कराने सोमवारी एका शक्तिशाली बंडखोर गटाच्या नियंत्रणाखालील भागातील बाजारपेठेजवळ हवाई हल्ला केला. या हल्ल्यात किमान 49 जण ठार झाले आणि 58 जण जखमी झाले, अशी माहिती संबंधित बंडखोर गट आणि एका बचावकार्य अधिकाऱ्याने दिली. पश्चिम रखाइन राज्यातील हा हल्ला म्हणजे लोकशाही समर्थक प्रतिकार दल आणि वांशिक सशस्त्र गटांना लक्ष्य करणाऱ्या देशभरातील प्राणघातक हवाई हल्ल्यांच्या मालिकेतील एक नवीन घटना आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी आंग सान सू की यांचे निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकून म्यानमारच्या लष्कराने देशाची सत्ता आपल्या हातात घेतली; तेव्हापासून देश अशांततेच्या छायेत आहे.
यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने झालीत. शांततापूर्ण निदर्शने दडपण्यासाठी सुरक्षा दलांनी बळाचा वापर केल्यानंतर लष्करी राजवटीच्या अनेक विरोधकांनी शस्त्रे हाती घेतली, ज्यामुळे देशाचा मोठा भाग संघर्षाच्या खाईत लोटला गेला. 'अराकान आर्मी'च्या माहितीनुसार, सोमवारी झालेला हा हल्ला देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे शहर असलेल्या मंडालेपासून पश्चिमेकडे सुमारे 340 किलोमीटर (210 मैल) अंतरावर असलेल्या 'क्योक्ताव' (Kyauktaw) टाउनशिपमध्ये झाला. अराकान आर्मी हा रखाइनमधील एक शक्तिशाली वांशिक सशस्त्र गट आहे आणि त्यांचे क्योक्ताववर नियंत्रण आहे.
या हल्ल्याच्या तपशीलांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे शक्य झाले नाही. मंगळवारी सकाळी जारी केलेल्या निवेदनात अराकान आर्मीने म्हटले आहे की, दुपारच्या सुमारास एका लढाऊ विमानाने स्थानिक बाजारपेठेजवळ दोन बॉम्ब टाकले, ज्यात दुकानदार, खरेदीदार आणि पादचारी ठार झाले. या गटाने सांगितले की, आणखी 58 जण जखमी झाले असून, त्यापैकी 22 जणांची प्रकृती गंभीर आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी घडवून आणणाऱ्या या जाणीवपूर्वक केलेल्या हवाई हल्ल्यांसाठी थेट जबाबदार असलेल्या व्यक्ती आणि संस्थांविरुद्ध हा गट लवकरच प्रभावी प्रत्युत्तर देईल. रखाइनमधील वरिष्ठ बचावकार्य अधिकारी 'वाई हुन आंग' यांनी 'असोसिएटेड प्रेस'ला मृतांच्या संख्येला दुजोरा दिला आणि घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या बचावकार्य कर्मचाऱ्यांच्या माहितीचा हवाला दिला.
त्यांनी सांगितले की, हे त्या बाजारपेठेतील मुख्य घाऊक विक्री केंद्र होते, जिथे संपूर्ण राज्यातून व्यापारी आणि खरेदीदार येत असत. "रखाइनमध्ये झालेल्या सर्वात भीषण हवाई हल्ल्यांपैकी हा एक हल्ला आहे," असे ते म्हणाले. या हल्ल्याची हृदयद्रावक दृश्ये सोशल मीडियावर प्रसारित झाली; यात आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या इमारती, नादुरुस्त झालेली वाहने आणि जवळच असलेल्या पुलाचा काही भाग उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसून आले. लष्कराने या हल्ल्याबाबत त्वरित कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही; लष्कराने यापूर्वी असा दावा केला आहे की, ते केवळ लष्करीदृष्ट्या वैध असलेल्या ठिकाणांनाच लक्ष्य करतात आणि त्यांनी प्रतिकार करणाऱ्या गटांवर दहशतवादाचा आरोप केला आहे.
'अराकान आर्मी' ही म्यानमारच्या केंद्र सरकारकडून रखाइनमधील वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी स्वायत्तता मिळवू पाहणाऱ्या चळवळीची एक सुप्रशिक्षित आणि अद्ययावत शस्त्रास्त्रांनी सज्ज, अशी लष्करी शाखा आहे. या संघटनेने नोव्हेंबर 2023 मध्ये रखाइनमध्ये आक्रमक मोहीम सुरू केली आणि तेव्हापासून त्यांनी लष्कराचे धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे प्रादेशिक मुख्यालय तसेच त्या राज्यातील 17 पैकी 14 टाउनशिप्स (प्रशासकीय विभाग) आपल्या ताब्यात घेतल्या आहेत. रखाइनमधील संघर्ष तीव्र झाल्यापासून लष्कराने व्यापार मार्गांवर कडक निर्बंध लादले आहेत, ज्यामुळे अन्नाचा तुटवडा अधिकच गंभीर झाला आहे. डिसेंबरमध्ये रखाइनमधील 'म्राउक-यू' (Mrauk-U) टाउनशिपमधील एका रुग्णालयावर लष्कराने केलेल्या हवाई हल्ल्यात किमान 34 जण ठार झाले आणि 80 जण जखमी झाले.
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