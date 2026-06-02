अमेरिकेत गंभीर आरोपांखाली 30 भारतीयांना अटक; लवकरच हद्दपारीची शक्यता
मिळालेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या 36 सेमी ट्रक चालकांपैकी 30 जण भारतीय नागरिक होते, तर उर्वरित सहा जण मेक्सिको, अल साल्वाडोर आणि रशिया येथील होते.
Published : June 2, 2026 at 1:32 PM IST
न्यू यॉर्क: अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या सुमारे 30 भारतीय नागरिकांना एका संघीय मोहिमेचा (federal operation) भाग म्हणून अटक करण्यात आली असून, त्यांची लवकरच हद्दपारी होण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या सर्व व्यक्ती व्यावसायिक ट्रक चालक म्हणून काम करत होत्या. सोमवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात, 'यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन' (CBP) या संस्थेने जाहीर केले की, 11 ते 15 मे या आठवड्यादरम्यान ॲरिझोनाच्या 'युमा सेक्टर'मधील सीमा गस्ती दलाच्या (Border Patrol) अधिकाऱ्यांनी "ऑपरेशन चेकमेड" (Operation Checkmate) अंतर्गत, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या 52 व्यक्तींना अटक केली. यापैकी 36 व्यक्ती 'सेमी ट्रक्स' (मोठे मालवाहू ट्रक) चालवत असल्याचे आढळून आले. सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्या 36 सेमी ट्रक चालकांपैकी 30 जण भारतीय नागरिक होते, तर उर्वरित सहा जण मेक्सिको, अल साल्वाडोर आणि रशिया येथील होते.
सर्व व्यक्तींवर संघीय कायद्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण : या व्यक्तींकडे कॅलिफोर्निया, न्यू यॉर्क, वॉशिंग्टन आणि व्हर्जिनिया यांसारख्या राज्यांनी जारी केलेले व्यावसायिक वाहन चालक परवाने (commercial driver's licenses) होते; काहींकडे कोणत्याही प्रकारचे वाहन चालक परवानेच नव्हते. यातील बहुतेकांकडे 'एम्प्लॉयमेंट ऑथोरायझेशन डॉक्युमेंट्स' (EADs) होते, जे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनादरम्यान जारी करण्यात आले होते, परंतु आता त्यांची मुदत संपली होती (ते वैध राहिले नव्हते). या सर्व व्यक्तींवर संघीय कायद्यानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, त्यांना आता हद्दपार केले जाणार आहे.
'ऑपरेशन चेकमेड' हे समुदाय आणि रस्ते सुरक्षित ठेवण्याच्या त्यांच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक : विशेष म्हणजे, 'ऑपरेशन चेकमेड'चा मुख्य उद्देश स्थलांतर कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करून सार्वजनिक सुरक्षा बळकट करणे हा आहे; याद्वारे देशात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या आणि व्यावसायिक वाहने चालवणाऱ्या व्यक्तींना शोधून त्यांना अटक केली जाते. 'यूएस बॉर्डर पेट्रोल'च्या युमा सेक्टरचे प्रभारी मुख्य गस्ती अधिकारी (Acting Chief Patrol Agent) डस्टिन कॉडल यांनी सांगितले की, 'ऑपरेशन चेकमेड' हे समुदाय आणि रस्ते सुरक्षित ठेवण्याच्या त्यांच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहे. बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणारे चालक हे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका निर्माण करत असल्याने, त्यांच्यापासून रक्षण करणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. "आम्ही या व्यक्तींना वेळीच रोखू शकू आणि देशभरातील रस्त्यांवर होणारे पुढील जीवघेणे अपघात टाळू शकू," याची खात्री करण्यासाठी संघीय अधिकारी दररोज गस्तीवर असतात. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनादरम्यान, परिवहन विभागाने (Department of Transportation) एक आदेश जारी केला होता, ज्याद्वारे अपात्र परदेशी चालकांना व्यावसायिक ट्रक आणि बस चालवण्याचे परवाने मिळण्यापासून रोखण्यात आले होते. गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या ट्रक चालकांना अटक करण्यात आली असून, व्यावसायिक वाहने चालवताना जीवघेणे अपघात घडवून आणल्याचे आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.