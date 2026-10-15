पाकिस्तानमध्ये भीषण दुर्घटना; शाळेचे छत कोसळून 28 मुलांसह एका शिक्षिकेचा मृत्यू
या घटनेप्रकरणी शाळेच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
By PTI
Published : October 15, 2026 at 2:11 PM IST
पेशावर : पाकिस्तानमध्ये एक अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली आहे. येथील खैबर पख्तुनख्वा प्रांताची राजधानी पेशावरमध्ये गुरुवारी एका खाजगी शाळेचे छत कोसळले. या घटनेत जवळपास 28 मुलांसह एका शिक्षिकेचा मृत्यू झाला, तर 40 हून अधिक जण जखमी झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. ही घटना पेशावरच्या अंतर्गत भागातील दीर कॉलनी याठिकाणी घडल्याचं पेशावर कॅपिटल सिटी पोलीस प्रमुख मिया सईद यांनी सांगितलं. तसंच या घटनेप्रकरणी शाळेच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
40 हून अधिक जण जखमी : 'लेडी रीडिंग हॉस्पिटल'चे प्रवक्ते मुहम्मद आसिम यांच्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत सहा मुलींसह 28 विद्यार्थी आणि एक शिक्षिकेचा मृत्यू झाला आहे. तसंच, 40 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. याचबरोबर, घटनेतील जखमींवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात आणीबाणीची स्थिती घोषित करण्यात आल्याचंही आसिम यांनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "या घटनेत मृत्यूमुखी पडलेली सर्व मुलं 13 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाची होती." दरम्यान, पेशावरचे उपायुक्त अफाक वझीर यांनी इमारत कोसळल्याच्या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू : घटनास्थळी बचाव पथकं दाखल झाली असून ढिगारा हटवण्याचे काम सुरू आहे. कोसळलेल्या इमारतीखाली आणखी काही अडकलेल्या मुलांचा आणि शाळेतील कर्मचाऱ्यांचा शोध बचाव पथकाकडून सुरू आहे. दरम्यान, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या दुर्घटनेत झालेल्या जीवितहानीबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं असून पीडित कुटुंबांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. या घटनेतील जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी प्रार्थना केली. तसंच रुग्णालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांना जखमी झालेल्यांना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्याचे निर्देश पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दिले आहेत. तर गव्हर्नर फैसल करीम कुंडी यांनीही छत कोसळल्याच्या या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं आहे.
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