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22 देशांचा इराणला 'आमच्या भूमीवरील' हल्ले थांबवण्याचा इशारा

आमच्या भूमीवर लोकांना ठार मारण्याचे, अपहरण करण्याचे, त्रास देण्याचे, धमकावण्याचे किंवा इतर प्रकारे हल्ला करण्याचे प्रयत्न राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन करतात.

US WAR ON IRAN
अमेरिकेचे इराणविरुद्ध युद्ध (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 11, 2026 at 10:37 AM IST

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सिडनी : अमेरिका आणि युरोपीय राष्ट्रांसह 22 देशांनी गुरुवारी इराणला "आमच्या भूमीवर"चे हल्ले थांबवण्याचा संयुक्तपणे इशारा दिलाय. तर दुसरीकडे युरोप, उत्तर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियातील काही फुटीरतावादी गट आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळ्यांचा निंदनीय वापर केल्याबद्दल इराणच्या सुरक्षा यंत्रणांकडून निषेध करण्यात आला. "आमच्या भूमीवर लोकांना ठार मारण्याचे, अपहरण करण्याचे, त्रास देण्याचे, धमकावण्याचे किंवा इतर प्रकारे हल्ला करण्याचे प्रयत्न राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन करतात. या कारवाया तात्काळ थांबल्या पाहिजेत," असे या देशांनी एका संयुक्त निवेदनात इराणला म्हटले आहे.

लोकांचे संरक्षण करण्याच्या निर्धारात आम्ही एकजूट : इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सची गुप्तचर सेवा आणि त्याची परदेशी कारवाया करणारी शाखा कुड्स फोर्स हे इराण विरोधात बोलणाऱ्या पत्रकार आणि ज्यू आणि इस्रायली समुदायाला लक्ष्य करीत असल्याची टीका संयुक्त निवेदनात करण्यात आलीय. "या धोक्यांपासून आमच्या देशांचे आणि आमच्या लोकांचे संरक्षण करण्याच्या आमच्या निर्धारात आम्ही एकजूट आहोत. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणने या कारवाया आता थांबवल्या पाहिजेत." या देशांनी युरोपभर ज्यू समुदाय, इराणी पत्रकार आणि अमेरिकन पत्रकारांना लक्ष्य करून केलेल्या हल्ल्यांच्या मोहिमेमागे इराणचा हात असल्याचा आरोपही केलाय. या हल्ल्यांची जबाबदारी इराणशी संबंधित गट हरकत अशब अल यामीन अल इस्लामिया (HAYI) ने स्वीकारली आहे.

जाळपोळीच्या हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली : 'उजव्या विचारसरणीच्या लोकांची इस्लामिक चळवळ' असा अर्थ असलेल्या या गटाने युनायटेड किंगडम, बेल्जियम आणि नेदरलँड्समधील ज्यू समुदायांना लक्ष्य करून केलेल्या हल्ल्यांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. गेल्या काही महिन्यांत उत्तर लंडनमध्ये दोन ज्यू पुरुषांवर झालेल्या चाकू हल्ल्याची आणि सिनेगॉग आणि सामुदायिक स्थळांवर झालेल्या जाळपोळीच्या हल्ल्यांची जबाबदारी आपण स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. ऑस्ट्रेलियाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इराणच्या राजदूताला देशाबाहेर काढले होते. मेलबर्नमधील एका सिनेगॉगवरील जाळपोळ आणि सिडनीमधील एका कोशर कॅफेला आग लावणे, असे किमान दोन ज्यूविरोधी हल्ले तेहरानने घडवून आणल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलियाने केला होता.

तेहरानमधील दूतावासाचे कामकाज स्थगित : कॅनबेराने इराणमधील ऑस्ट्रेलियन राजदूतालाही परत बोलावले आणि तेहरानमधील आपल्या दूतावासाचे कामकाज स्थगित केले. नोव्हेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाने रिव्होल्युशनरी गार्ड्सला दहशतवादाला पाठिंबा देणारी संघटना म्हणून घोषित केले आणि ऑस्ट्रेलियातील त्यांच्या कथित हल्ल्यांचे वर्णन "ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीवर एका परकीय राष्ट्राने घडवून आणलेली अभूतपूर्व आणि धोकादायक आक्रमक कृत्ये" असे केले. त्यावेळी इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते की, ऑस्ट्रेलियाचा हा निर्णय "अपमानकारक आणि अन्यायकारक कृत्य" असून, त्याने आंतरराष्ट्रीय नियम आणि मानकांचे उल्लंघन केले आहे.

सर्व कथित कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात : संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित देश या धोक्यांचा एकत्रितपणे मुकाबला करतील आणि इराणने अशा सर्व कथित कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात अशी अपेक्षा आहे. या निवेदनाला ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, नॉर्वे, पोर्तुगाल आणि स्वीडनसह अनेक युरोपीय देशांनीही पाठिंबा दिला आहे. सर्व देशांनी आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे जाहीर केले असून, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक दृढ करण्याबाबत चर्चा केलीय.

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TAGGED:

US WAR ON IRAN
KUWAIT TEMPORARILY CLOSES AIRSPACE
इराणकडे हल्ले थांबवण्याची विनंती
US LAUNCHES ADDITIONAL STRIKES

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