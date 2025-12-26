ETV Bharat / international

कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्याची हत्या, टोरंटो विद्यापीठाच्या कॅम्पसजवळ दिवसाढवळ्या गोळ्या झाडल्या

कॅनडातील टोरंटो येथे झालेल्या गोळीबारात एका 20 वर्षीय भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. मंगळवारी (23 डिसेंबर) घडलेल्या घटनेचा पोलीस तपास करत आहेत.

Indian student murdered in Canada
कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्याची हत्या (X/@TorontoPolice via IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 26, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : कॅनडामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या शिवांक अवस्थी या 20 वर्षीय भारतीय विद्यार्थ्याची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. टोरंटोमधील स्कारबोरो विद्यापीठाच्या कॅम्पसजवळ दिवसाढवळ्या त्याची हत्या करण्यात आली. या घटनेनंतर टोरंटो पोलिसांनी सांगितलं की, त्यांच्या पथकानं या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे आणि हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

टोरंटोमध्ये भारतीय विद्यार्थ्याचा मृत्यू : भारतीय दूतावासाने X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक निवेदन जारी केलं आहे, यात म्हटलं आहे की, "टोरंटो विद्यापीठाच्या स्कारबोरो कॅम्पसजवळ झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेत भारतीय डॉक्टरेट विद्यार्थी शिवांक अवस्थी याचा मृत्यू झाला. या घटनेबद्दल आम्हाला तीव्र दुःख आहे. या कठीण काळात दूतावास शोकाकुल कुटुंबाच्या संपर्कात आहे आणि आवश्यक ती सर्व मदत देण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे."

स्थानिक पोलिसांचं काय सांगितलं ? : टोरंटो पोलिसांनी सांगितलं की, शिवांक अवस्थी याची मंगळवारी (23 डिसेंबर) ओल्ड किंग्स्टन रोडवरील हाईलँड क्रीक ट्रेल परिसरात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आलं. पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले, परंतु शिवांकचा आधीच मृत्यू झाला होता. पोलीस येण्यापूर्वीच हल्लेखोर पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पोलिसांनी परिसरात शोधमोहीम राबवली पण त्यांना यश आलं नाही.

स्कारबोरो विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण : शिवांकच्या हत्येमुळे टोरंटो स्कारबोरो विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. सोबतच संतापदेखील निर्माण झाला आहे. एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये एका विद्यार्थ्यानं म्हटलं आहे की, शिवांक अवस्थी हा तृतीय वर्षाचा जीवनशास्त्राचा विद्यार्थी होता. कॅम्पस व्हॅलीमध्ये त्याच्यावर झालेल्या गोळीबारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांचं म्हणणे आहे की, त्यांना आता कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वाटत आहे.

शिवांक अवस्थी हा टोरंटो विद्यापीठाच्या स्कारबोरो चीअरलीडिंग टीमचा सदस्य होता. त्याच्या निधनानंतर, टीमनं सोशल मीडियावर म्हटलं आहे की, "आमच्या लाडक्या शिवांक अवस्थी याच्या अचानक मृत्यूनं आम्हाला खूप दुःख आणि धक्का बसला आहे.

