जॉर्डनमधील इराणी हल्ल्यांत 2 अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू, एक जण बेपत्ता
सेंट्रल कमांडच्या म्हणण्यानुसार, 17 जुलै रोजी इराणी हल्ल्यांचा संयुक्तपणे प्रतिकार करत असताना हे सैनिक कर्तव्य बजावत असताना हुतात्मा झाले.
Published : July 19, 2026 at 10:05 AM IST
वॉशिंग्टन: जॉर्डनमधील 'अल अझराक एअर बेस'वरील अमेरिकन लष्करी तळांवर झालेल्या इराणी हल्ल्यांमध्ये दोन अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला असून, एक जण बेपत्ता आहे, अशी माहिती अमेरिकन सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) शनिवारी (स्थानिक वेळेनुसार) दिली. 'एक्स' (X) वरील एका निवेदनात अमेरिकन सेंट्रल कमांडने म्हटले आहे की, अमेरिकन आणि मित्र राष्ट्रांच्या फौजा इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ल्यांचा प्रतिकार करीत असताना ही घटना घडली. सेंट्रल कमांडच्या म्हणण्यानुसार, 17 जुलै रोजी इराणी हल्ल्यांचा संयुक्तपणे प्रतिकार करत असताना हे सैनिक कर्तव्य बजावत असताना हुतात्मा झाले.
दोन अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला : निवेदनात म्हटले आहे, "17 जुलै रोजी जॉर्डनमध्ये कर्तव्य बजावत असताना दोन अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला. अमेरिकन सेंट्रल कमांड (CENTCOM) आणि मित्र राष्ट्रांच्या फौजा इराणी बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या हल्ल्यांचा प्रतिकार करत असताना ही घटना घडली. याव्यतिरिक्त एक सैनिक अजूनही बेपत्ता आहे." अमेरिकन सेंट्रल कमांडने पुढे सांगितले की, हल्ल्यादरम्यान जखमी झालेल्या चार अमेरिकन सैनिकांना उपचारासाठी जॉर्डनमधील रुग्णालयात नेण्यात आले होते. त्या चौघांनाही नंतर रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली, तर किरकोळ दुखापतींवर उपचार घेतलेले इतर सैनिक पुन्हा कर्तव्यावर रुजू झाले आहेत.
24 तास उलटल्याशिवाय मृतांची ओळख जाहीर केली जाणार नाही : निवेदनात पुढे म्हटले आहे, "चार अमेरिकन सैनिकांना जॉर्डनमधील रुग्णालयात नेण्यात आले आणि नंतर त्यांना सुट्टी देण्यात आली. किरकोळ दुखापतींसाठी वैद्यकीय तपासणी झालेले इतर सैनिक पुन्हा कर्तव्यावर परतले आहेत." कमांडने स्पष्ट केले की, मृतांच्या कुटुंबीयांच्या गोपनीयतेचा आदर राखून त्यांच्या नातेवाईकांना सूचित केल्यानंतर किमान 24 तास उलटल्याशिवाय मृतांची ओळख जाहीर केली जाणार नाही. CENTCOM ने म्हटले, "कुटुंबीयांच्या गोपनीयतेचा आदर म्हणून, अमेरिकन सेंट्रल कमांड मृतांच्या नातेवाईकांना सूचित करेपर्यंत, मृतांच्या ओळखीसह कोणतीही अतिरिक्त माहिती जाहीर करणार नाही."
अनेक अमेरिकन लष्करी तळांवर ड्रोन हल्ले : CENTCOM च्या घोषणेनंतर, अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी सैनिकांच्या मृत्यूची दखल घेतली आणि 'एक्स'वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले, "देव तुमचे रक्षण करो, वीरांनो." "त्यांचे बलिदान आमचा संकल्प अधिक दृढ करते." शुक्रवारी, इराणी लष्कराने सांगितले की, 'ऑपरेशन लाइटनिंग'च्या 14 व्या टप्प्याचा भाग म्हणून त्यांनी जॉर्डनमधील 'अल अझराक एअर बेस'वरील इंधन साठवण केंद्राला लक्ष्य केले आणि जॉर्डन व कुवेतमधील अनेक अमेरिकन लष्करी तळांवर ड्रोन हल्ले केले. इराणी लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाच्या निवेदनानुसार, इराणी दलांनी कुवेतमधील 'कॅम्प अल-उदैरी' येथील दारूगोळा साठवण केंद्र, 'अली अल-सालेम' हवाई तळावरील मुख्यालय व दारूगोळा साठवण केंद्र, तसेच अनेक दळणवळण पुलांना लक्ष्य केले. अमेरिकन लष्कराने इराणवर लष्करी हल्ल्यांची आणखी एक फेरी सुरू केल्यानंतर (जी या मोहिमेची सलग सातवी रात्र होती), त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल इराणने हे हल्ले केले.