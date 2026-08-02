ETV Bharat / international

पेरूमध्ये पर्यटक विमान कोसळून 13 जणांचा मृत्यू; प्रवासी वारसा स्थळांना भेट देण्यासाठी निघाले होते

'नाझका लाइन्स' ही ऐतिहासिक पुरातत्त्व स्थळांची मालिका असून, यात जमिनीवर कोरलेल्या प्रचंड आकाराच्या आकृत्यांचा (जिओग्लिफ्स) समावेश आहे.

13 killed in tourist plane crash in Peru
पेरूमध्ये पर्यटक विमान कोसळून 13 जणांचा मृत्यू (Source- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 2, 2026 at 3:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लिमा: दक्षिण अमेरिकेतील पेरूमध्ये एक छोटे विमान कोसळल्याने किमान 13 जणांचा मृत्यू झाला. 'अल जझिरा' या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, शनिवारी प्रवाशांना घेऊन जात असताना ही दुर्घटना घडली. मृतांपैकी बहुतांश पर्यटक होते आणि ते प्रसिद्ध 'नाझका लाइन्स' (Nazca Lines) पाहण्यासाठी जात होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 'नाझका लाइन्स' ही ऐतिहासिक पुरातत्त्व स्थळांची मालिका असून, यात जमिनीवर कोरलेल्या प्रचंड आकाराच्या आकृत्यांचा (जिओग्लिफ्स) समावेश आहे.

तातडीने बचावकार्य करणे अशक्य : देशाच्या दक्षिण भागात असलेल्या अपघातस्थळी पत्रकारांशी बोलताना पोलीस मेजर जॉर्ज आंद्रेडे म्हणाले, "11 प्रवासी आणि दोन कर्मचारी (क्रू मेंबर्स) यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे." स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या हवाल्याने 'अल जझिरा'ने वृत्त दिले की, अपघातस्थळी वेगाने आग लागली होती, ज्यामुळे तातडीने बचावकार्य करणे अशक्य झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या विमानाने 'इका' (Ica) विभागातील 'पिस्को' (Pisco) येथून उड्डाण केले होते; मात्र अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचे तपशील अद्याप उपलब्ध झालेले नाहीत.

2025 मध्ये 41 लाखांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी भेट दिली : पेरू हे पर्यटनासाठी एक प्रमुख आंतरराष्ट्रीय केंद्र आहे. माचू पिचूचा इंका किल्ला आणि कुस्कोमधील प्रचंड दगडी वास्तू यांसारखी वारसा स्थळे पाहण्यासाठी जगभरातून पर्यटक येथे येतात. 'अल जझिरा'च्या वृत्तानुसार, पेरूच्या परदेशी व्यापार आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 3.5 कोटी (35 दशलक्ष) लोकसंख्या असलेल्या या दक्षिण अमेरिकन देशात 2025 मध्ये 41 लाखांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांनी भेट दिली होती. प्रसिद्ध 'नाझका लाइन्स' देशाच्या दक्षिण किनारपट्टीवरील वाळवंटी भागात, अँडीज पर्वत रांगेला समांतर स्थित आहेत.

युनेस्कोकडून अधिकृतपणे 'जागतिक वारसा स्थळ' म्हणून घोषित : इसवी सन पूर्व 500 ते इसवी सन 500 या काळातील हे स्थळ त्याच्या अगाध सांस्कृतिक मूल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटनेने (युनेस्को) अधिकृतपणे 'जागतिक वारसा स्थळ' म्हणून घोषित केले आहे. या आकृत्यांचे प्रमाण, स्वरूप, आकार आणि सातत्य पाहता, युनेस्कोने या पुरातत्व स्थळाचे वर्णन पुरातत्वशास्त्रातील सर्वात मोठ्या गूढ गोष्टींपैकी एक असे केले आहे. युनेस्कोने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर म्हटले आहे की, "या जिओग्लिफ्समध्ये सजीव प्राणी, शैलीदार वनस्पती आणि काल्पनिक जीव, तसेच अनेक किलोमीटरपर्यंत पसरलेल्या भूमितीय आकृत्यांचे चित्रण आढळते." तसेच यांचा उपयोग धार्मिक आणि खगोलशास्त्रीय कारणांसाठी केला जात असावा, असा अंदाजही व्यक्त केला जातोय. या प्राचीन आकृत्यांचा आकार प्रचंड असल्याने त्या आकाशातून पाहणे सर्वात उत्तम ठरते; यामुळे प्रवाशांना माकडे, हमिंगबर्ड्स आणि मांजरींसारख्या प्राण्यांच्या आकृत्या स्पष्टपणे दिसू शकतात. स्थानिक वृत्तांचा हवाला देत 'अल जझीरा'ने म्हटले आहे की, शनिवारी झालेल्या प्राणघातक अपघातातील विमान 'एरोडियाना' (Aerodiana) या पेरुव्हियन पर्यटन सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीच्या ताफ्यातील होते.

TAGGED:

PLANE CRASH IN PERU
TOURIST PLANE
पर्यटक विमान अपघात
PERU PLANE CRASH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.