शरीरातील झिंकच्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष करणं पडू शकते महागात? वयानुसार दररोज किती झिंक घ्यावे जाणून घ्या
कोणत्याही एका पोषक तत्त्वाच्या कमतरतेमुळे आरोग्यविषयक अनेक समस्या उद्भवू शकतात. झिंक हे असेच एक पोषक तत्त्व आहे; त्याच्या कमतरतेबद्दल जाणून घ्या...
Published : March 27, 2026 at 3:24 PM IST
zinc deficiency: शरीराच्या विकासात पोषक घटकांची महत्त्वाची भूमिका असते. म्हणूनच डॉक्टर नेहमी संतुलित आहार घेण्याचा सल्ला देतात. झिंक हा देखील एक आवश्यक पोषक घटक आहे, जो आपल्याला निरोगी राहण्यास मदत करतो. व्यक्तीच्या शरीराला दररोज 8-10 मिग्रॅ झिंकची आवश्यकता असते. हे रोगप्रतिकार प्रणाली, जखम भरणे, डीएनए संश्लेषण आणि पेशी विभाजन यांसारख्या शरीराच्या विविध कार्यांमध्ये मदत करते. हे नैसर्गिकरित्या अनेक वनस्पती आणि प्राणीजन्य पदार्थांमध्ये आढळते. तथापि, झिंकच्या कमतरतेमुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात. या बातमीमध्ये, आपण झिंकच्या कमतरतेची लक्षणे आणि आरोग्यावरील त्याचे परिणाम याबद्दल जाणून घेऊया...
जर तुम्ही पुरेसे झिंक सेवन केले नाही, तर त्याचा तुमच्या संपूर्ण आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. हार्वर्ड विद्यापीठातील प्रसिद्ध गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट (पचनसंस्थेचे तज्ञ) डॉ. सौरभ सेठी यांच्या मते, झिंकच्या कमतरतेमुळे काही विशिष्ट लक्षणे दिसू शकतात. चला, झिंकच्या कमतरतेची लक्षणे, त्याची भरपाई कशी करावी आणि किती प्रमाणात सेवन करावे, याबद्दल जाणून घेऊया.
कमजोर रोगप्रतिकारशक्ती: रोगप्रतिकारशक्ती शरीरासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. जेव्हा रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते, तेव्हा अनेक आजार होऊ शकतात. झिंकच्या कमतरतेमुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते. यामुळे व्यक्तीचा आजारी पडण्याचा धोका वाढतो. यामुळे तुम्हाला सर्दी, जंतुसंसर्ग आणि इतर आजार होण्याचा धोका वाढू शकतो. जर तुम्हाला वारंवार सर्दी आणि जंतुसंसर्ग होत असेल, तर ताबडतोब तपासणी करून घ्या. हे झिंकच्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते.
केस गळण्याकडे दुर्लक्ष करू नका: बरेच लोक केस गळणे ही एक सामान्य आणि नैसर्गिक गोष्ट आहे असे समजतात. डॉ. सौरभ सेठी यांच्या मते, केस गळणे हे झिंकच्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. झिंकच्या कमतरतेमुळे केस गळू शकतात आणि केसांची मुळे कमकुवत होऊ शकतात. गंभीर प्रकरणांमध्ये, यामुळे केस गळू शकतात आणि केसांची वाढ खुंटू शकते. जर मोठ्या प्रमाणात तुमचे केस गळत असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या करून घ्या.
त्वचेच्या समस्या देखील उद्भवतात: तज्ञांच्या मते, झिंक निरोगी त्वचा राखण्यास मदत करते. झिंकच्या कमतरतेमुळे एक्झिमा, कोरडी त्वचा आणि मुरुमांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. इतकेच नाही, तर झिंकच्या कमतरतेमुळे जखम भरण्यासही उशीर होऊ शकतो. जर तुम्हाला ही लक्षणे वारंवार जाणवत असतील, तर ताबडतोब सावध व्हा. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि आवश्यक तपासण्या करून घ्या.
ही लक्षणे देखील दिसून येतात
- झिंकच्या कमतरतेमुळे चव आणि वासाच्या संवेदनांवर परिणाम होतो. झिंकच्या कमतरतेमुळे अन्नाची चव किंवा वासही घेता येत नाही.
- झिंक शरीरातील ऊर्जेची पातळी टिकवून ठेवण्यास मदत करते. झिंकच्या कमतरतेमुळे थकवा, अशक्तपणा आणि सुस्ती येऊ शकते.
- झिंकच्या कमतरतेमुळे डोळ्यातील रेटिनाच्या पेशी कमकुवत होतात, ज्यामुळे रातांधळेपणा किंवा अंधुक दृष्टी येऊ शकते.
- तज्ञांच्या मते, झिंकच्या कमतरतेमुळे पचनसंस्थेवर परिणाम होतो, ज्यामुळे भूक न लागणे आणि वजन कमी होणे यांसारखी लक्षणे दिसतात.
- झिंक मेंदूचे कार्य नियंत्रित करण्यास मदत करते. त्याच्या कमतरतेमुळे चिडचिडेपणा, नैराश्य आणि दृष्टीदोष होऊ शकतो.
झिंकच्या कमतरतेची कारणे
- असंतुलित आहार: झिंकयुक्त पदार्थ टाळा, जे मिळेल ते खा.
- पचनाच्या समस्या: सेलिॲक रोग किंवा क्रोहन रोग यांसारख्या आजारांमुळे झिंकचे शोषण कमी होऊ शकते.
- गर्भधारणा आणि स्तनपान: या काळात महिलांना अधिक झिंकची गरज असते.
- अति मद्यपान: मद्यपान आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. मद्यपानामुळे झिंकचे शोषण कमी होते.
झिंकच्या कमतरतेवर मात कशी करावी? भोपळ्याच्या बिया, तीळ, शेंगदाणे, मसूर, अंडी, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि संपूर्ण धान्यांमध्ये झिंक भरपूर प्रमाणात असते. यांचा आपल्या आहारात समावेश करा. मद्यपान आणि धूम्रपान टाळा. आपल्या जीवनशैलीत निरोगी आणि संतुलित आहाराचा समावेश करा.
झिंक सप्लिमेंट्स: झिंक सप्लिमेंट्स केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घ्यावेत. ते अतिरिक्त प्रमाणात घेऊ नयेत. नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थनुसार, प्रौढ पुरुषांना दररोज 11 मिग्रॅ झिंकची आणि प्रौढ महिलांना 8 मिग्रॅ झिंकची आवश्यकता असते. गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांना अतिरिक्त 11 मिग्रॅ आणि 12 मिग्रॅ झिंकची आवश्यकता असते.
वयानुसार किती झिंकची गरज असते?
आपल्याला जास्त प्रमाणात झिंकची गरज नसते, पण सरासरी, दररोजची झिंकची गरज खालीलप्रमाणे असते...
6 महिने ते 13 वर्षे वयोगटातील मुले: 2-8 मिग्रॅ
14ते 18 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन: 9-11 मिग्रॅ
18 वर्षांवरील प्रौढ: 8-11 मिग्रॅ
गरोदर आणि स्तनपान करणाऱ्या महिला: 11–12 मिग्रॅ
वाढत्या वयानुसार याचे प्रमाण वाढवा. तुमच्या मुलाच्या झिंकच्या गरजा समजून घेण्यासाठी बालरोगतज्ञांचा सल्ला देखील घेऊ शकता.
त्याचबरोबर, लिंगानुसार पुरुषांना महिलांपेक्षा 2-3 मिग्रॅ जास्त झिंकची गरज असते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)