कानातील मळ देऊ शकतो ‘कॅन्सर’ची माहिती; तज्ञांचा खुलासा
कॅन्सरसारख्या गंभीर आजार आता कानातील मळाद्वारे ओळखला जाऊ शकतो. वाचा सविस्तर..,
Published : February 21, 2026 at 12:01 PM IST
earwax cancer Detection: कॅन्सर हा एक गंभीर आजार आहे. एकदा कॅन्सर झाला की, तो हळूहळू वाढतो. याला सायलेंट किलर आजार म्हणून देखील ओळखलं जातं. दरवर्षी जगभरातील लोख लोक कॅन्सने प्रभावित होतात. कर्करोग बाहेरून येत नाही. शरीराच्या स्वतःच्या पेशी कर्करोगाच्या पेशींमध्ये रूपांतरित होतात. या परिवर्तनाला वर्षे लागतात. म्हणजेच कर्करोग पूर्णपणे विकसित होण्यासाठी 5-7 किंवा 10 वर्षे लागू शकतात. सुरुवातीच्या काळात, लक्षणे दिसू शकत नाहीत. आजार खूप प्रगत झाल्यानंतर वेदना, रक्तस्त्राव किंवा वजन कमी होणे यासारखी लक्षणे दिसून येतात.
कर्करोग शोधण्यासाठी रक्त चाचण्या, बायोप्सी आणि स्कॅनसारख्या जटिल चाचण्या केल्या जातात. या चाचण्या देखील वेदनादायक असू शकतात. मात्र, ब्राझिलियन शास्त्रज्ञांनी एक अशी पद्धत शोधली आहे जी वेदनारहित आहे यात शस्त्रक्रियेची देखील आवश्यकता नाही. या नवीन संशोधनानुसार, कानातले मळ शरीरात लपलेल्या गंभीर आजारांची, विशेषतः कर्करोगाची चिन्हे शोधू शकतात. हा आश्चर्यकारक अभ्यास ब्राझीलमधील फेडरल युनिव्हर्सिटी ऑफ गोइआस (UFG) ने केला. ‘सेरुमेनोग्राम’ नावाच्या या संशोधनाला 2025 च्या CAPS पुरस्कारही देण्यात आला.
कानातील मळ आजारांचे निदान करण्यासाठी फिंगरप्रिंट कसा बनला? जेव्हा आपलं शरीर पूर्णपणे निरोगी असते, तेव्हा कानातील मळाची रासायनिक रचना तशीच राहते, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे. परंतु, गंभीर आजार, विशेषतः कर्करोग होताच, कानातील मेणाचे रासायनिक प्रोफाइल बदलू लागते. अभ्यास समन्वयक नेल्सन अँटोनियो फिल्हो म्हणतात, "कानातील मळ आपल्या आरोग्याचा ठसा बनला आहे." याचा अर्थ असा की कानातील मळ आता आपल्याला शरीरात काय चालले आहे ते सांगू शकते.
ही चाचणी खरोखरच अचूक आहे का?
- या संशोधनाअंतर्गत 751 लोकांचे नमुने तपासण्यात आले.
- यात 531 लोकांवर आधीच कर्करोगाचा उपचार सुरू होता. या कानाच्या मळाच्या चाचणीने त्या सर्वांमध्ये कर्करोगाचे अचूक निदान केले.
- 220 लोकांना कोणताही आजार नसल्याचे निदान झाले नाही. यापैकी फक्त 5 जणांमध्ये संशयास्पद लक्षणे आढळली. नंतर, पारंपारिक चाचण्यांद्वारे त्या सर्वांना कर्करोग असल्याची पुष्टी झाली.
- म्हणूनच ही चाचणी अतिशय अचूक आणि विश्वासार्ह आहे, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
ही चाचणी सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचेल का? नियामक निर्बंधांमुळे, ही चाचणी सध्या ब्राझीलच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मोफत उपलब्ध नाही. परंतु, लवकरच ती खाजगी रुग्णालये आणि सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
अल्झायमर आणि पार्किन्सन देखील होतील का? अल्झायमर, पार्किन्सन आणि डिमेंशिया सारख्या न्यूरोलॉजिकल आजारांचे निदान करण्यासाठी शास्त्रज्ञ आता या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे काम करत आहेत. जर ते यशस्वी झाले तर ते वैद्यकीय निदानाचे जग पूर्णपणे बदलू शकते. कानातले मळ आता फक्त स्वच्छतेचे उत्पादन राहिलेले नाही. ते आरोग्यासाठी एक गुरुकिल्ली बनत आहे. ब्राझीलमधील या संशोधनातून असं दिसून आलं आहे की, कर्करोगासारखे प्राणघातक आजार वेदनारहित चाचणीद्वारे लवकर शोधता येतील.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)