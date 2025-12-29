ETV Bharat / health-and-lifestyle
2025 मध्ये, भारताने 'या' महत्त्वाच्या आजारांवर लसी केल्या विकसित
2025 मध्ये लस निर्मितीमध्ये भारताची प्रगती केलीय. अनेक कंपन्यांनी नवीन लसी विकसित केल्या आहेत. वाचा सविस्तर...,
Published : December 29, 2025 at 12:56 PM IST
VACCINES LAUNCHED 2025: शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करण्यासाठी लसींचा वापर केला जातो. त्या प्रभावी संरक्षण देतात, विशेषतः विषाणू आणि बॅक्टेरियामुळे होणाऱ्या आजारांपासून. लसीकण संसर्ग रोखतात आणि आजारांची प्रगती मंदावतात. लसीकरण शरीराच्या नैसर्गिक संरक्षणाला बळकटी देण्यास मदत करतात आणि शरीराला विशिष्ट रोगांशी लढण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार करण्यास मदत करतात. या बातमीत, 2025 मध्ये भारताने कोणत्या नवीन लसी लाँच केल्यात ते जाणून घेऊया...
बायोलम्पिव्हॅक्सिन: भारत बायोटेक इंटरनॅशनलची उपकंपनी असलेल्या बायोव्हेटने दुग्धजन्य जनावरांमध्ये लम्पी स्किन डिसीज (LSD) रोखण्यासाठी " 'BIOLUMPIVAXIN'" नावाची लस विकसित केली आहे. ही लस भारतात अद्वितीय आहे आणि सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) ने तिला मान्यता दिली आहे. ही लस "DIVA" तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित केली आहे. ज्यामुळे संक्रमित आणि लसीकरण केलेल्या प्राण्यांमध्ये फरक करता येतो. जर प्राण्यांना ही लस दिली गेली तर लम्पी स्किन डिसीज (LSD) ची तीव्रता कमी होईल आणि दूध उत्पादन वाढेल. परिणामी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल. या संदर्भात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री नारा चंद्राबाबू नायडू यांनी विजयवाडा येथे पशुपालन परिषदेत "बायोलम्पिव्हॅक्स" लाँच केले. त्यांनी सांगितले, की ही स्वदेशी विकसित लस प्राण्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करेल आणि शेतकऱ्यांना खूप फायदेशीर ठरेल.
इन्फ्लूएंझा लस: जगभरातील अनेक लोकांना हंगामी इन्फ्लूएंझा, ज्याला सामान्यतः फ्लू म्हणून ओळखले जाते, त्यामुळे आरोग्य समस्या उद्भवतात. हा इन्फ्लूएंझा विषाणूमुळे होणारा एक संसर्गजन्य आजार आहे. परंतु, इन्फ्लूएंझा विषाणूच्या नवीन प्रकारांपासून संरक्षण करण्यासाठी, अहमदाबादमधील आघाडीची औषध कंपनी झायडस लाइफसायन्सेसने 'VaxiFlu-4' ' नावाची एक नवीन क्वाड्रीव्हॅलेंट लस विकसित केली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) शिफारशींनुसार विकसित केलेली ही लस इन्फ्लूएंझा ए आणि बी प्रकारच्या चार नवीन प्रकारांपासून संरक्षण प्रदान करते.
Hillchol Vaccine : भारत बायोटेकने विकसित केलेली हिचोल ही कॉलराची लस यशस्वीरित्या फेज 3 क्लिनिकल चाचण्या पूर्ण केल्या आहेत. ओगावा आणि इनाबा या दोन प्रकारच्या कॉलराच्या विरुद्ध ही लस प्रभावी असल्याचे सिद्ध झालं आहे. यामुळे प्रौढ आणि मुलांना कॉलरापासून संरक्षण मिळेल. हिचोलचे आणखी एक वेगळे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही तोंडावाटे दिली जाणारी कॉलराची लस आहे. शास्त्रज्ञांनी पुष्टी केली आहे की ही लस सुरक्षित आहे, कारण ज्यांना ती देण्यात आली त्यांची प्रतिकारशक्ती वाढली आणि आरोग्यावर कोणतेही प्रतिकूल परिणाम दिसून आले नाहीत.
क्षयरोग (TB) रोखण्यासाठी नवीन लस: IIT भुवनेश्वर आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ लाईफ सायन्सेस (आयएलएस) च्या शास्त्रज्ञांनी "'HSP 16.3DC4'" नावाची पुढील पिढीची क्षयरोग लस विकसित केली आहे. सध्या वापरली जाणारी बीसीजी लस प्रामुख्याने बालकांचे संरक्षण करते. तथापि, प्रौढांमध्ये फुफ्फुसीय क्षयरोग रोखण्यासाठी ती फारशी प्रभावी नाही. ही कमतरता दूर करण्यासाठी "एचएसपी 16.3डीसी4" विकसित करण्यात आली. उंदरांवरील सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये, शास्त्रज्ञांना ही लस अत्यंत प्रभावी आणि मजबूत प्रतिकारशक्ती प्रदान करणारी आढळली. या संदर्भात, संशोधकांना ही लस 2030 पर्यंत क्षयरोगाचे उच्चाटन करण्याच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ध्येय ( (SDG)) दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल वाटते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)