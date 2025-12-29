ETV Bharat / health-and-lifestyle
'या' वर्षी गुगलवर पर्यटकांनी सर्वाधिक सर्च केले ‘ही’ ठिकाणे; पहिल्या क्रमांकावर कोणतं?
गुगलने इयर इन सर्च 2025ची यादी जाहीर केलीय. यात भारतीयांनी सर्वाधिक शोधलेले क्षेत्र कोणते आहेत ते जाणून घेऊया...
Published : December 29, 2025 at 5:02 PM IST
YEAR ENDER 2025: 2025 काही दिवसांत संपणार आहे. वर्षाअखेरीस गुगलने ‘इयर इन सर्च 2025 ’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला. यामध्ये, 2025 मध्ये भारतीयांनी सर्वाधिक शोधलेल्या ठिकाणांची यादी जाहीर करण्यात आलीय. यामध्ये केवळ आंतरराष्ट्रीय पर्यटनात वाढच नाही तर आध्यात्मिक स्थळांकडे देखील लोकांचा कल दिसून आलाय. महाकुंभ मेळा या यादीत अव्वल स्थानावर होता. त्यानंतर, फिलीपिन्स, जॉर्जिया, मॉरिशस, मालदीव आणि काश्मीर, सोमनाथ आणि पाँडिचेरी हे देशांतर्गत सर्वाधिक शोधले गेलेले स्थळं आहेत. आपल्या देशातील त्या ट्रेंडिंग ठिकाणांची खास वैशिष्ट्ये काय आहेत ते जाणून घेऊया!
महाकुंभ मेळा: 2025 मध्ये गुगलच्या 'ट्रेंडिंग ट्रेंड्स' यादीत 'महाकुंभ मेळा' अव्वल स्थानावर होता. महाकुंभ मेळा हा जगातील सर्वात मोठा आध्यात्मिक उत्सव आहे. 13 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत प्रसिद्ध प्रयागराज शहरात 45 दिवस चाललेल्या या भव्य कार्यक्रमात कोट्यवधी भाविकांनी भाग घेतला. सामान्य लोकांसोबतच, संत, अघोरी आणि नागासाधू या त्रिवेणी संगमात पवित्र स्नान करण्यासाठी विविध ठिकाणांहून आले होते.
सोमनाथ मंदिर: गुजरातमधील सोमनाथ मंदिर हे बारा ज्योतिर्लिंगधील पहिले ज्योतीर्लिंग म्हणून प्रसिद्ध आहे. एका बाजूला अरबी समुद्र आणि दुसऱ्या बाजूला हिरण-कपिल-सरस्वती नद्यांचा त्रिवेणी संगम असल्याने ते भाविकांना आकर्षित करते. ज्योतिर्लिंगाचे रूप असलेले सर्वोच्च भगवान, पार्वतीसह सोमनाथ म्हणून येथे भाविकांना आशीर्वाद देतात. तसंच, मंदिर परिसरात अन्नपूर्णादेवी, विनायक, हनुमान आणि इतर देवतांच्या उप-मंदिरांना भेट देता येते. गुगलनुसार, 2025 मध्ये, भारतीयांनी गुजरातच्या किनारी प्रदेशात सोमनाथ मंदिर, तीर्थयात्रेचे मार्ग आणि सुधारित पायाभूत सुविधांबद्दल माहिती शोधली.
पॉंडिचेरी: पॉंडिचेरी हे फ्रेंच वसाहतवादी काळातील छाप, अध्यात्म आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. म्हणूनच पॉंडिचेरी हे वीकेंड गेटवेसाठी एक ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन बनले आहे. तसंच, फ्रेंच स्थापत्य शैलीत बांधलेल्या इमारती, रुंद बुलेवर्ड आणि सुंदर रस्ते युरोपमध्ये असल्याची भावना देतात. ऑरोव्हिल, जे अरबिंदो आश्रम आणि युनिव्हर्सल सिटीसाठी प्रसिद्ध आहे. याव्यतिरिक्त, प्रोमेनेड बीच, पॅराडाईज बीच आणि सेरेनिटी बीच पर्यटकांना विश्रांती आणि साहसी खेळ प्रदान करतात. हे किनारी क्षेत्र असल्याने, हवामान देखील आल्हाददायक आहे. 2025 मध्ये, ऑरोव्हिल, कॅफे, समुद्रकिनारे आणि बुटीक स्टेजचा येथे सर्वाधिक शोध घेण्यात आला.
काश्मीर: काश्मीरला त्याच्या अद्भुत नैसर्गिक सौंदर्यामुळे, बर्फाच्छादित पर्वत, सुंदर दऱ्या, तलाव, चिनारची झाडे, हिरवीगार कुरणे आणि शांत हवामानामुळे 'पृथ्वीवरील स्वर्ग' म्हटले जाते. श्रीनगरमधील दाल सरोवर, पीर पंजाल पर्वतरांगांमधील हिल स्टेशन आणि पहलगामचे घनदाट पाइन जंगले आणि हिरवेगार मैदाने ही हायकिंग (निसर्गात चालणे), कॅम्पिंग (तंबूत बाहेर असणे) यासाठी आदर्श ठिकाणे आहेत. याशिवाय, शंकराचार्य मंदिर आणि हजरतबल मंदिर यासारख्या आध्यात्मिक स्थळांना देखील भेट देता येते. 2025 मध्ये पहलगाम हल्ल्यानंतर तेथील पर्यटन कमी झाले असे मानले जात असले तरी, गुगल सर्च लिस्टमध्ये हा प्रदेश वरच्या क्रमांकावर आहे. काश्मीरचे नैसर्गिक सौंदर्य, संस्कृती आणि आदरातिथ्य हे भारतीयांना त्याबद्दल असलेले आकर्षण प्रतिबिंबित करते.