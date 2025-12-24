ETV Bharat / health-and-lifestyle

2025 मध्ये व्हायरल झाले एवढे डाएट प्लान! मात्र प्रभावी कोणता?

बरेच लोक लठ्ठपणाच्या समस्येनं ग्रस्त आहेत. म्हणून बरेच लोक दरवर्षी पहिल्या दिवशी वजन कमी करण्याचे ध्येय ठेवतात.पाहूया या वर्षी कोणते डाएट प्लॅन टॉप ट्रेंडमध्ये आहेत.

2025 मध्ये व्हायरल झाले एवढे डाएट प्लान! मात्र प्रभावी कोणता? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 24, 2025 at 2:23 PM IST

2025 Top weight loss diet trends: दरवर्षीच्या पहिल्या दिवशी, बरेच लोक नववर्षाचे संकल्प करतात. या वर्षी अनेकांनी वजन कमी करण्याचे ध्येय ठेवले होते. त्याचप्रमाणे, 1 जानेवारी 2025 च्या सकाळी, अनेकांनी या वर्षी कोणत्याही किंमतीत वजन कमी करण्याचा रिझॉल्यूशन सेट केला होता. परंतु, 2025 वर्ष संपत आहे आणि तुम्ही तुमच्या ध्येयात किती प्रगती केली आहे. याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? दरवर्षी, विविध वजन कमी करण्याच्या डाएट प्लॅन व्हायरल होतात. या वर्षी देखील, फिटनेस जगात अनेक आहार योजना आणि ट्रेंड लोकप्रिय झाले आहेत. काही लोक तासन्तास न खाण्यावर अवलंबून आहेत, तर काही वजन कमी करण्यासाठी खाण्यावर अवलंबून आहेत.

इंस्टाग्राम रील्सपासून ते ऑफिसच्या लंच टेबलपर्यंत, लोकांनी वजन कमी करण्यासाठी काय खावे आणि काय खाऊ नये यावर चर्चा केली आहे. या वर्षी देखील वजन कमी करण्यासाठी आणि स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी अनेक वजन कमी करण्याचे ट्रेंड फॉलो केले गेले आहेत. चला जाणून घेऊया ते वजन कमी करण्याच्या आहाराचे ट्रेंड काय आहेत.

  • इंटरमीडिएट फास्टिंग: 2025 मध्ये इंटरमीडिएट फास्टिंग म्हणजे अधूनमधून उपवास करणे हा एक अतिशय लोकप्रिय ट्रेंड बनला आहे. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते अन्नापेक्षा खाण्याच्या वेळेवर जास्त भर देतो. लोक वाढत्या प्रमाणात 16:8, 16:6, 20:4 सारख्या डाएटचे पालन करू लागले आहेत. म्हणजेच 8 तास खाणे आणि 16 तास न खाणे. याला इंटरमीडिएट फास्टिंग असं म्हटलं जातं. तसंच, जर तुम्ही तुमचे पोट 20 तास रिकामे ठेवले तर तुम्ही आणखी चार तास जेवू शकता. या आहाराचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्याची लवचिकता. यात कॅलरीज मोजण्याची गरज नाही. बऱ्याच लोकांचा असा विश्वास आहे की या पद्धतीमुळे केवळ वजनच कमी होत नाही तर, उर्जेची पातळी देखील वाढते आणि भूक नियंत्रित होते. यामुळे अनेक लोक या पद्धतीचे पालन करतात.
  • उच्च प्रथिने, कमी कार्ब आहार: या वर्षी, फिटनेस उत्साही लोकांनी एक आदर्श वाक्य चांगले पाळले आहे - आहारात प्रथिने वाढवा. कार्बोहायड्रेट्स कमी करा. वजन कमी करू इच्छिणाऱ्यांपासून ते जिम ग्रुपपर्यंत सर्वांमध्ये उच्च प्रथिनेयुक्त आहार लोकप्रिय झाला आहे. प्रथिनांच्या सेवनाने जास्त काळ भूक लागत नाही. यामुळे दिवसभर पोट भरल्यासारखं वाटते. तसंच प्रथिनेयुक्त आहार स्नायूंना मजबूत करते. कमी कार्बोहायड्रेट्समुळे चरबी जाळण्याची प्रक्रिया जलद होते. चिकन, अंडी, कॉटेज चीज, मसूर, ग्रीक दही आणि टोफू हे या आहाराचे मुख्य घटक आहेत.
  • भूमध्य आहार: भूमध्यसागरीय आहार हा ग्रीस आणि इटली सारख्या भूमध्यसागरीय प्रदेशांच्या खाण्याच्या सवयींवर आधारित जीवनशैली आहे. म्हणूनच त्याला भूमध्यसागरीय आहार म्हणतात. 2025 मध्ये याला सर्वोत्तम आणि सुरक्षित आहार योजना म्हणून घोषित करण्यात आले. कारण त्यात भाज्या, फळे, मासे, संपूर्ण धान्य, काजू आणि ऑलिव्ह ऑइल यासारख्या पदार्थांचा समावेश असतो. वजन कमी करण्याव्यतिरिक्त, हा आहार हृदयाच्या आरोग्याशी आणि दीर्घायुष्याशी देखील संबंधित आहे. म्हणूनच भूमध्यसागरीय आहार प्रसिद्ध झाला आहे. कठोर नियमांशिवाय स्वादिष्ट अन्न हवे असलेल्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे यात शंका नाही.
  • वनस्पती-आधारित आहार: 2025 मध्ये, पर्यावरण आणि आरोग्य या दोन्हींबद्दल जनजागृती वाढली आहे. यामुळे वनस्पती-आधारित आहाराला चालना मिळाली. या आहारात भाज्या, फळे, शेंगा, बीन्स आणि काजू जास्त असतात. या आहारात प्रक्रिया केलेले अन्न आणि प्राणी-आधारित अन्न टाळता येते. या वनस्पती-आधारित आहारामुळे वजन जलद कमी होते. त्यामुळे शरीरातील जळजळ देखील कमी होते. पचन सुधारते त्यामुळे त्वचा चमकदार होते. या आहाराचा आणखी एक फायदा म्हणजे या आहारासाठी जास्त पैसेही मोजावे लागत नाही.
  • स्मूदी रिप्लेसमेंट डाएट: स्मूदी रिप्लेसमेंट डाएट हा वर्षभर ट्रेंडमध्ये आहे. ते पोटाची चरबी कमी करण्यास आणि गोड पदार्थांची तल्लफ कमी करण्यास मदत करतात. या डाएटमध्ये लोक फळे, बिया, दही, ओट्स आणि हिरव्या भाज्यांपासून बनवलेले उच्च फायबर आणि प्रथिनेयुक्त स्मूदी पितात. जेवणाऐवजी लोक स्मूदी पिणं पसंत करतात. व्यस्त जीवनशैली जगणाऱ्यांमध्ये हा डाएट अधिक लोकप्रिय झाला आहे. व्यस्त वेळापत्रकात लवकर तयार करता येणारे स्मूदी हे निरोगी आहारासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहेत.
  • वजन कमी करणे आता सोपे झाले आहे: या वर्षीच्या डाएट प्लॅन ट्रेंडवरून असं दिसून येते की लोक कठोर परिश्रम, योग्य डाएट आहार आणि नियमांवर भर देत आहेत. 2025 मध्ये वजन कमी करणे हे केवळ कठोर नियमांबद्दल नाही. ते योग्य खाण्याच्या सवयी आणि संतुलित जीवनशैलीचा परिणाम आहे. अधूनमधून उपवास करण्याची सोय असो किंवा भूमध्यसागरीय आहाराचे पौष्टिक फायदे असोत, प्रत्येकाने त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय निवडले आहेत. त्यांना चांगले परिणाम दिसले आहेत.

