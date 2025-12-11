ETV Bharat / health-and-lifestyle
2025 मध्ये गुगलवर 'या' पाककृतींनी घातला धुमाकूळ!
2025 मध्ये भारतातील खाद्यपदार्थ आणि पेयांबद्दलच्या उत्सुकतेनं उंची गाठली आहे. गुगलच्या 'इयर इन सर्च' मध्ये विविध आणि मनोरंजक पाककृतींची यादी उघड झाली.
Published : December 11, 2025 at 5:30 PM IST
Google top recipe searches of 2025: पारंपारिक सणांचे पदार्थ असोत किंवा अनोखे पेये, लोकांच्या गुगल सर्चने देश चवीच्या बाबतीत किती वेगाने बदलत आहे हे दिसून आले आहे. देशभरात सर्वाधिक शोध घेतले गेलेले 10 सर्वात अनपेक्षित पदार्थांची यादी जाहीर झाली आहे. गुगलच्या इयर इन सर्चमध्ये ट्रेंडिंग रेसिपीजचे स्वादिष्ट वैविध्यपूर्ण मिश्रण उघड झाले आहे. आवडत्या पदार्थांपासून ते विचित्र कॉकटेल आणि ब्रिटिश क्लासिक्सपर्यंत ही यादी सिद्ध करते की, भारतीय स्वयंपाकघरे पूर्वीपेक्षा जास्त मॉडर्न झाली आहेत. या यादित प्रादेशिक पदार्थ, आरोग्यदायी पेय, आंतरराष्ट्रीय पदार्थ, यार्कशायर पुडिंगसारखे क्लासिक ब्रिटिश पदार्थ, पॉर्नस्टार मार्टिनीसारखे विचित्र कॉकटेल आणि महाराष्ट्राच्या प्रसिद्ध मोदकांचा समावेश आहे.
इडली: दक्षिण भारतीय नाश्त्यातील मुख्य पदार्थ इडली सर्च लिस्टमध्ये अव्वल स्थानावर आहे, परंतु केवळ त्याच्या पारंपारिक स्वरूपातच नाही. रागी इडली, भरलेली इडली आणि इडली सँडविचसारख्या नवीन फ्यूजन पाककृत्यांचा शोध सूचित करतो की ही दक्षिण भारतीय डिश आता पुन्हा शोधली जात आहे, जी आरोग्य आणि सर्जनशीलता दोन्ही एकत्र करत आहे.
पोर्नस्टार मार्टिनी: हे नाव आश्चर्यकारक वाटेल, पण हे पेय 2025 मध्ये व्हायरल झाले. सोशल मीडिया व्हिडिओ आणि पॉप कल्चरमध्ये दिसल्यानंतर पॅशन फ्रूट, व्हॅनिला वोडका आणि प्रोसेकोपासून बनवलेले हे कॉकटेल भारतात मोठ्या प्रमाणात शोधले जात आहे. यावरून स्पष्ट होते की लोकांना आता नवीन फ्लेवर्समध्ये किती रस आहे.
मोदक/उकडीचे मोदक: गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आवर्जून खाल्लं जाणारे पदार्थ म्हणजे मोदक. मोदक नेहमीच लोकप्रिय आहे, परंतु या वर्षी, वाफवलेल्या उकडीचे मोदकांचा शोध विशेषतः वाढला आहे. चॉकलेट मोदक, फ्यूजन फिलिंग्ज आणि एअर-फ्राइड मोदक यासारख्या आधुनिक प्रकारांनाही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
थेकुआ: छठ पूजेच्या वेळी बनवलेला हा बिहारी पदार्थ देशभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. गव्हाचे पीठ, गूळ आणि तूप वापरून बनवलेला, त्याची साधी आणि स्थानिक चव लोकांना त्यांच्या मातृभूमीची आणि सणांची आठवण करून देते.
उगडी पचाडी: आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील हा पारंपारिक पदार्थ सहा फ्लेवर्सचे मिश्रण आहे. गोड, आंबट, कडू, खारट, मसालेदार आणि तुरट. त्यात वाढत्या आवडीवरून असे दिसून येते की लोक आता प्रादेशिक परंपरा आणि त्यांच्या अर्थांमध्ये देखील रस घेत आहेत.
बीटरूट कांजी: उत्तर भारतातील हे आंबवलेले पेय बीट आणि राईपासून बनवले जाते. पोटासाठी हे पेय फायदेशीर आहे. तसंच त्यातील प्रोबायोटिक गुणधर्मांमुळे 2025 मध्ये लोकांनी जास्त वेळा सर्च केलं आहे. यावरून असं लक्षातं येतं की, पारंपारिक आरोग्याशी संबंधित पेयांकडे लोकांचा कल वाढत चालला आहे
तिरुवथिराई काली: तामिळनाडूमधील तिरुवथिराई उत्सवादरम्यान बनवलेला हा गोड पदार्थ भात, गूळ आणि वेलचीने बनवला जातो. त्याची वाढती लोकप्रियता दर्शवते की जुन्या उत्सवाच्या पदार्थांना पुन्हा एकदा तरुणांमध्ये लोकप्रियता मिळत आहे.
यॉर्कशायर पुडिंग: ही यादीत एक आश्चर्यकारक भर आहे. इंग्लंडमधील ही बेक्ड डिश भारतीय स्वयंपाकघरांसाठी नवीन होती, म्हणून लोकांनी उत्सुकता आणि प्रयोगातून ती शोधली.
गोंड कटिरा: उन्हाळ्याच्या हंगामात वापरला जाणारा हा थंडगार घटक त्याच्या आयुर्वेदिक गुणधर्मांमुळे मोठ्या प्रमाणात मागणीत होता. पेये आणि मिठाईमध्ये त्याचा वापर आणि फायदे यामुळे तो हंगामी आवडता बनला आहे.
कोलुकट्टई: ही दक्षिण भारतीय डिश मोदकांसारखीच आहे आणि विनायक चतुर्थीसह अनेक सणांमध्ये बनवली जाते. त्याची लोकप्रियता दर्शवते की प्रादेशिक मिठाईंमध्ये रस सातत्याने वाढत आहे आणि पारंपारिक पाककृती पून्हा परत येत आहेत.