ETV Bharat / health-and-lifestyle

YEAR ENDER 2025 ‘या’ गंभीर आजारांनी धर्मेंद्र आणि संजय कपूरसह अनेक सेलिब्रिटींचं गेलं प्राण

2025 मध्ये, हृदयरोग, कर्करोग आणि हिपॅटायटीस सारख्या गंभीर आजारांमुळे अनेक प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तिंचा मृत्यू झाला...

YEAR ENDER 2025 FAMOUS STARS WHO DIED THIS YEAR CELEBRITIES WHO DIED RECENTLY CELEBRITY DEATHS 2025
YEAR ENDER 2025 ‘या’ गंभीर आजारांनी धर्मेंद्र आणि संजय कपूरसह अनेक सेलिब्रिटींचं गेलं प्राण (IANS)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 4, 2025 at 7:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

YEAR ENDER 2025: काही दिवसांतच आपण 2025 या वर्षाला निरोप देऊन 2026 या नवीन वर्षाचे स्वागत करणार आहोत. मात्र, 2025 मध्ये आपण अनेक महान व्यक्तींना गमावले. हे वर्ष भारतीय मनोरंजन, संगीत, राजकीय आणि सांस्कृतिक जगतासाठी दुःखदायक ठरले. 2025 मध्ये, आपण जगातील अनेक प्रमुख व्यंक्तींना शेवटचा निरोप दिला. त्यापैकी काहींनी तर अगदी कमी वयात प्राण सोडलं. कला, संस्कृती आणि समाजात त्यांचे योगदान येणाऱ्या अनेक वर्षांपर्यंत लक्षात राहील. यावर्षी ज्या सेलिब्रिटींचे निधन झाले, ज्यात प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र आणि मुकुल देव यांचा समावेश होता. या बातमीद्वारे त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या आजारांचा बाबत जाणून घेऊयात..

प्रसिद्ध अभिनेते धर्मेंद्र (1935-2025)

प्रसिद्ध अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता धर्मेंद्र यांचे 24नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबईतील त्यांच्या जुहू येथील घरी वयाच्या ८९ व्या वर्षी श्वसनाच्या आजारामुळे निधन झाले. यामुळे कला विश्वात आणि चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. मृत्यूपूर्वी त्यांना श्वसनासंबंधित गंभीर समस्या निर्माण झाली होती असं तज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की वयानुसार श्वसनाच्या समस्या सामान्य असतात.

मुकुल देव (1970-2025)

दूरदर्शन आणि चित्रपट अभिनेता मुकुल देव यांचे 23 मे 2025 रोजी वयाच्या 54 व्या वर्षी नवी दिल्ली येथे अचानक निधन झाले. वृत्तानुसार, मुकुल देव यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. मृत्यूपूर्वी ते काही दिवसांपासून दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल होते आणि आजारी होते.

जरीन खान (1944-2025)

माजी मॉडेल आणि अभिनेत्री जरीन खान, जी अभिनेता-दिग्दर्शक संजय खान यांच्या पत्नी देखील होती, त्यांचे 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबईतील त्यांच्या राहत्या घरी हृदयविकाराच्या झटक्याने वयाच्या 81 व्या वर्षी निधन झाले. त्या बऱ्याच काळापासून वयाशी संबंधित आजारांशी झुंजत होत्या आणि अखेरचा श्वास घेताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला.

संजय कपूर (1971-2025)

उद्योगपती आणि करिश्मा कपूर यांचे पूर्व पती संजय कपूर12 जून 2025 रोजी वयाच्या 53 व्या वर्षी लंडनमध्ये गोल्फ खेळत असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने अचानक निधन झाले. वृत्तानुसार, संजय कपूर यांना हृदयविकाराचा झटका मधमाशीमुळे आला. ते पोलो खेळत असताना, एक मधमाशी त्यांच्या मानेवर येऊन बसली आणि त्यांचा चावा घेतला, ज्यामुळे त्यांना श्वास घेण्यास त्रास झाला आणि परिस्थिती गंभीर झाली, ज्यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला.

शेफाली जरीवाला (1982-2025)

अभिनेत्री आणि मॉडेल, शेफाली जरीवाला, ज्या 'कांटा लगा' या गाण्यासाठी प्रसिद्ध होत्या, त्यांचे 27 जून 2025रोजी वयाच्या 42 व्या वर्षी मुंबईत हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.

सतीश शहा (1952-2025)

प्रसिद्ध अभिनेते सतीश शहा यांचे 25 ऑक्टोबर 2025 रोजी मुंबईत वयाच्या 74 व्या वर्षी मूत्रपिंड निकामी झाल्यामुळे निधन झाले.

धीरज कुमार (1944-2025)

प्रसिद्ध अभिनेते आणि टेलिव्हिजन निर्माता धीरज कुमार यांचे 15 जुलै 2025 रोजी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात न्यूमोनियाशी झुंज देताना निधन झाले.

असरानी (1941-2025)

अभिनेता असरानी यांचे वयाच्या 84 व्या वर्षी फुफ्फुसातील द्रवपदार्थामुळे निधन झाले. 20 ऑक्टोबर 2025 रोजी त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहिनुसार त्यांचं फुफ्फुस द्रवपदार्थाने भरलेले होते. फुफ्फुसाचा सूज ही फुफ्फुसांमध्ये द्रव जमा होण्याद्वारे दर्शविलेली एक स्थिती आहे, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो आणि ऑक्सिजनची कमतरता होऊ शकते. त्याची मुख्य कारणे हृदयरोग, न्यूमोनिया, क्षयरोग आणि मूत्रपिंड किंवा यकृत समस्या असू शकतात.

अच्युत पोतदार (1934-2025)

मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुप्रसिद्ध अभिनेते अच्युत पोतदार यांचे 18 ऑगस्ट 2025 रोजी वयाच्या 90 व्या वर्षी मुंबईत वयाच्या आजारांमुळे निधन झाले.

कामिनी कौशल (1927 - 2025)

प्रसिद्ध अभिनेत्री कामिनी कौशल यांचे 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी वयाच्या 98 व्या वर्षी मुंबईतील त्यांच्या घरी वयाच्या आजारांमुळे निधन झाले.

मनोज कुमार (1937-2025)

'भारत कुमार' म्हणून प्रसिद्ध असलेले प्रसिद्ध अभिनेते-दिग्दर्शक मनोज कुमार यांचे 4 एप्रिल 2025 रोजी वयाच्या 87 व्या वर्षी मुंबईतील कोकिलाबेन धीरुबाई अंबानी रुग्णालयात हृदयविकाराच्या आजारामुळे (कार्डियोजेनिक शॉक) निधन झाले.

देब मुखर्जी (1941-2025)

प्रसिद्ध अभिनेते, निर्माता आणि दिग्दर्शक देब मुखर्जी यांचे 14 मार्च 2025 रोजी वयाच्या 83 व्या वर्षी मुंबईत वयाशी संबंधित आजारांमुळे निधन झाले.

प्रिया मराठे (1987-2025)

मराठी आणि हिंदी चित्रपट आणि दूरदर्शन क्षेत्रातील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रिया मराठे यांचे 31 ऑगस्ट 2025 रोजी वयाच्या 38 व्या वर्षी मुंबईत निधन झाले. गेल्या काही वर्षांपासून त्या कर्करोगाशी झुंजत होत्या.

हेही वाचा

TAGGED:

YEAR ENDER 2025
FAMOUS STARS WHO DIED THIS YEAR
CELEBRITIES WHO DIED RECENTLY
CELEBRITY DEATHS 2025
YEAR ENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.