बापरे! 11 किलो वजनाच्या या फुलाबाबत तुम्हाला माहिती आहे का?

जगातील या सर्वात मोठ्या फुलाला 'कॉर्प्स फ्लॉवर' असं म्हणतात कारण त्याचा वास कुजलेल्या प्रेतासारखा येतो.

WORLDS LARGEST FLOWER LARGEST FLOWER RAFFLESIA ARNOLDII RAFFLESIA ARNOLDII
बापरे! 11 किलो वजनाच्या या फुलाबाबत तुम्हाला माहिती आहे का? (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 2, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
worlds largest flower: पृथ्वीवर फुलांच्या अंदाजे 2,50,000 ते 4,00,000 प्रजाती आहेत, ज्या अद्वितीय रंग, सुगंध आणि आकारांसह अफाट जैवविविधता प्रदान करतात. यापैकी अनेक प्रजाती चमकदार रंगाच्या असतात आणि परागीकरणासाठी कीटकांना आकर्षित करतात. डहलिया, गुलाब, ट्यूलिप, ऑर्किड आणि कमळ यांसारखी फुले आकाराने वेगवेगळी असतात आणि निसर्गाचे सौंदर्य आणि पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक असतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की पृथ्वीवर एक असे फूल आहे, ज्याचं वजन 11 किलोग्रॅमपर्यंत असते? हो, हे फूल जगातील सर्वात मोठे फूल मानले जाते. चला तर जाणून घेऊया त्या फुलाची वैशिष्ट्य..

WORLDS LARGEST FLOWER LARGEST FLOWER RAFFLESIA ARNOLDII RAFFLESIA ARNOLDII
बापरे! 11 किलो वजनाच्या या फुलाबाबत तुम्हाला माहिती आहे का? (CANVA)

जगातील सर्वात मोठे फूल: रॅफ्लेसिया अर्नोल्डी हे जगातील सर्वात मोठं फूल मानलं जातं. हे अनोखे फूल त्याच्या सुगंध आणि आकारासाठी प्रसिद्ध आहे. त्याला सामान्यतः "प्रेत फूल" असं म्हणतात. कारण जेव्हा ते फुलते तेव्हा ते कुजलेल्या मांसासारखा त्याचा वास येतो. त्याचा कुजलेला वास मांस खाणाऱ्या माशांना आकर्षित करते, ज्यामुळे परागीकरण होण्यास मदत होते. याचा अर्थ असा की घनदाट जंगलात, जिथे परागकण करणारे कीटक दुर्मिळ असतात, ही वनस्पती माशांना आकर्षित करते आणि त्यांचे परागकण पसरवण्यासाठी त्यांचा वापर करते. रॅफ्लेसिया अर्नोल्डी हे जगातील सर्वात मोठा एकल फूल आहे, जे इंडोनेशियाच्या वर्षावनात आढळते. त्या व्यास 3 फूटांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि 6 ते 11 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त त्याचे वजन असू शकते. आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, फक्त वेलींवर वाढणाऱ्या या परजीवी वनस्पतीला पाने, मुळे किंवा देठ नाहीत.

वनस्पतीशास्त्रात याला विशेष स्थान आहे: टायटन अरुम किंवा टॅलिपोट पाम सारख्या इतर वनस्पती मोठ्या दिसू शकतात, परंतु प्रत्यक्षात त्यांची फुले अनेक लहान फुलांनी बनलेली असतात. याउलट, रॅफ्लेसिया अर्नोल्डी फक्त एकच मोठे फूल तयार करते, म्हणूनच त्याल वनस्पतीशास्त्रात विशेष स्थान मिळालं आहे. फुलाचा आकार प्रभावी आहे, परंतु त्याची रचना तितकीच विशिष्ट आहे. हे फूल लालसर तपकिरी रंगाचे असते, बहुतेकदा खोल लाल रंगाचे असते आणि त्यावर हलके, चामखीळसारखे ठिपके असतात.

ही वनस्पती कमी सूर्यप्रकाश असलेल्या ठिकाणी वाढते: हे उल्लेखनीय फूल पहिल्यांदा 1828 मध्ये इंडोनेशियातील सुमात्रा बेटाच्या घनदाट जंगलात सापडलं. ब्रिटीश वनस्पतिशास्त्रज्ञ डॉ. जोसेफ अर्नोल्ड आणि प्रसिद्ध नसर्गशास्त्रज्ञ सर थॉमस स्टॅमफोर्ड रॅफल्स यांनी ते पहिले आणि त्याच्या अनेपेक्षित आकाराने आणि विचित्र सुगंधाने ते आश्चर्यचकित झाले. हे फूल त्याच्या पोषणासाठी पूर्णपणे टेट्रस्टिग्मा वेलीवर अवलंबून असते. वेलीच्या ऊतींमध्ये अंतर्भूत असलेल्या त्याच्या बिया हळूहळू वाढतात आणि वर्षानुवर्षे बाह्य हालचालींची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. हे फूल फक्त काही दिवसांसाठीच फलते आणि 5-7 दिवसांत कोमेजते.

नामशेष होण्याच्या मार्गावर: रॅफ्लेसिया अर्नोल्डी हे प्रामुख्याने इंडोनिशिया आणि मलेशियाच्या घनदात वर्षावनांमध्ये आढळते. परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये या जगलांची अंदाधुंदपणे जंगलतोड करण्यात आली आहे. तसंच वाढत्या शहरांमुळे आणि औद्यागिक क्षेत्रांमुळे नैसर्गिक जगलांचा झपाट्यानं नाश होत आहे. त्यामुळे हे फूल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. परंतु या फुलाच्या संवर्धनासाठी देखील अनेक महत्त्वाची पाऊलं उचलली जात आहेत. यासाठी स्थानिक आदिवासी समुदाय आणि शेतकऱ्यांना या फुलाचे महत्त्व आणि त्याच्या संवर्धनासाठी गरज याबद्दल जागरुक केलं जात आहे.

