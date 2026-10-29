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जागतिक पक्षाघात दिन विशेष! पक्षाघाताची ही लक्षणं दिसली तर वेळ न घालवता रुग्णालय गाठा
पक्षाघाताची लक्षणं दिसली तर वेळ न घालवता रुग्णालय गाठून तातडीचे उपचार घेण्याची गरज असते. याचाच आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतच्या प्रतिनिधी प्रतिज्ञा पवार शेटे यांनी.
Published : October 29, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:44 PM IST
मुंबई : डोकं दुखतंय, चक्कर येतेय, बोलताना शब्द फुटत नाहीत किंवा अचानक हात-पायातली ताकद गेल्यासारखी वाटतेय? अनेकदा आपण अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करतो. वय झालं असेल, रक्तदाबाचा त्रास असेल किंवा थकवा आला असेल, असं समजून घरगुती उपाय केले जातात. पण हीच लक्षणं मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत अडथळा आल्याची किंवा रक्तवाहिनी फुटल्याची असू शकतात. या स्थितीला स्ट्रोक म्हणजेच पक्षाघात म्हणतात. आज आहे 29 ऑक्टोबर, जागतिक पक्षाघात दिन आणि आंतरराष्ट्रीय काळजी व सहाय्य दिन. यंदाच्या जागतिक पक्षाघात दिनानिमित्त जागतिक आरोग्य संघटनेनं ‘प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो’ ही रुग्णालयांना राबवण्यास सांगितली असून, पक्षाघाताची लक्षणं दिसल्यावर प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा ठरतो आणि वेळेत उपचार मिळणं रुग्णासाठी किती गरजेचं आहे हे यातून सांगण्याचा जागतिक आरोग्य संघटनेचा प्रयत्न आहे. याबाबत ईटीव्ही भारतने केईएम रुग्णालयाच्या माजी न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. संगीता रावत आणि जे. जे. रुग्णालयाचे न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. कमलेश जग्यासी यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
पक्षाघातामध्ये वेळ अत्यंत महत्त्वाची : संयुक्त राष्ट्रसंघाने 29 ऑक्टोबर हा आंतरराष्ट्रीय काळजी आणि सहाय्य दिन म्हणून घोषित केला आहे. काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींच्या कामाला योग्य मान्यता मिळावी आणि सेवा अधिक सक्षम व्हाव्यात, हा या दिवसामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. पक्षाघातामध्ये वेळ अत्यंत महत्त्वाची असते. वेळेत उपचार मिळाले तर जीव वाचण्याची आणि कायमचं अपंगत्व टाळण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे पक्षाघाताची लक्षणं ओळखणं, तातडीने रुग्णालय गाठणं आणि उपचारांनंतर रुग्णाला योग्य आधार देणं या तिन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
पक्षाघात म्हणजे नेमकं काय? : आपल्या मेंदूला व्यवस्थित काम करण्यासाठी रक्तातून सतत ऑक्सिजन आणि पोषक घटक मिळणं गरजेचं असतं. मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत रक्ताची गुठळी झाल्यास किंवा रक्तवाहिनी फुटून मेंदूत रक्तस्राव झाल्यास मेंदूच्या पेशींचं नुकसान होऊ शकतं. यालाच स्ट्रोक किंवा पक्षाघात म्हणतात. मेंदूच्या कोणत्या भागाला इजा झाली आहे, यावर रुग्णाला नेमका कोणता त्रास होईल हे ठरतं. काही रुग्णांना बोलता येत नाही, काहींचे हात-पाय निकामी होतात, तर काहींना चालताना तोल सांभाळता येत नाही. गंभीर परिस्थितीत रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, 2021 मध्ये जगभरात पक्षाघाताची सुमारे 1 कोटी 19 लाख नवीन प्रकरणं नोंदवली गेली. त्याच वर्षी पक्षाघातामुळे जगभरात सुमारे 9 कोटी 38 लाख लोक प्रभावित झाले होते.
पक्षाघाताचे मुख्य प्रकार कोणते? : पक्षाघाताचे मुख्य प्रकार समजून घेतल्यास या आजाराचं स्वरूप लक्षात येऊ शकतं. पहिला प्रकार म्हणजे मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिनीत रक्ताची गुठळी होणे. त्यामुळे मेंदूतील संबंधित भागाला होणारा रक्तपुरवठा कमी होतो किंवा पूर्णपणे थांबतो. हा पक्षाघाताचा सर्वाधिक आढळणारा प्रकार आहे. दुसरा प्रकार म्हणजे मेंदूत रक्तस्राव होणे. मेंदूतील रक्तवाहिनी फुटल्यामुळे रक्तस्राव होतो. उच्च रक्तदाब हे यामागचं एक महत्त्वाचं कारण असू शकतं. तिसऱ्या प्रकारात काही काळासाठी पक्षाघातासारखी लक्षणं दिसतात. मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा काही काळासाठी खंडित झाल्यामुळे चेहरा वाकडा होणे, हात-पायात अशक्तपणा येणे किंवा बोलताना अडचण येणे अशी लक्षणं दिसू शकतात. ही लक्षणं काही मिनिटांत किंवा तासांत कमी झाली, तरी धोका संपला असं समजू नये. अशा वेळीही तातडीने वैद्यकीय तपासणी करून घेणं आवश्यक आहे. पक्षाघात नेमका कोणत्या प्रकारचा आहे हे केवळ लक्षणांवरून ठरवता येत नाही. त्यासाठी डॉक्टरांची तपासणी आणि गरजेनुसार मेंदूचं सिटी स्कॅन किंवा एमआरआय करावं लागतं.
पक्षाघाताची लक्षणं कशी ओळखायची? : पक्षाघाताची लक्षणं अनेकदा अचानक सुरू होतात. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा अचानक वाकडा दिसू लागला, तर तिला हसायला सांगून चेहऱ्याची एक बाजू खाली ओढल्यासारखी दिसते का हे पाहता येतं. दोन्ही हात वर करायला सांगितल्यावर एका हातात ताकद नसल्यामुळे तो वर धरता येत नसेल किंवा खाली पडत असेल, तर तेही पक्षाघाताचं लक्षण असू शकतं. व्यक्तीचे शब्द अस्पष्ट होणे, बोलता न येणे किंवा समोरची व्यक्ती काय बोलते आहे हे समजण्यात अडचण येणे, याकडेही दुर्लक्ष करू नये. अचानक एका किंवा दोन्ही डोळ्यांनी स्पष्ट दिसेनासं होणं, चक्कर येणं, चालताना तोल जाणं किंवा चालता न येणं, हीदेखील पक्षाघाताची लक्षणं असू शकतात. याशिवाय याआधी कधीही न झालेली अचानक तीव्र डोकेदुखी सुरू झाल्यास तातडीने वैद्यकीय मदत घ्यावी. पक्षाघात झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये ही सगळीच लक्षणं दिसतील असं नाही. यापैकी एक जरी लक्षण अचानक दिसलं, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
लक्षणं दिसल्यावर पहिल्या काही मिनिटांत काय करायचं? : एखाद्या व्यक्तीला स्ट्रोकचा संशय आल्यास सर्वप्रथम तातडीने रुग्णवाहिका बोलवावी. भारतात 112 हा आपत्कालीन मदतीचा क्रमांक आहे. अनेक राज्यांमध्ये 108 क्रमांकावरही रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध आहे. रुग्णाची लक्षणं नेमकी कधी सुरू झाली, याची वेळ लक्षात ठेवणं महत्त्वाचं आहे. रुग्ण शेवटचा कोणत्या वेळी पूर्णपणे ठीक होता, ही माहिती डॉक्टरांना द्यावी. रुग्ण झोपेतून उठल्यावर त्याला स्ट्रोकची लक्षणं दिसली असतील, तर झोपण्यापूर्वी तो शेवटचा कधी व्यवस्थित होता, हे सांगावं. रुग्णाला स्वतः चालायला लावू नये. त्याला सुरक्षित स्थितीत ठेवा आणि मदत येईपर्यंत त्याच्यावर लक्ष ठेवा. स्ट्रोकमुळे गिळण्याची क्षमता कमी झालेली असू शकते. त्यामुळे रुग्णाला पाणी, चहा, अन्न किंवा गोळ्या देऊ नयेत. या गोष्टी श्वासनलिकेत जाण्याचा धोका असतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतंही औषध देऊ नये. विशेषतः अॅस्पिरिनसारखी रक्ताच्या गुठळीवर परिणाम करणारी औषधं स्वतःहून देणं धोकादायक ठरू शकतं. कारण स्ट्रोक रक्तवाहिनी फुटल्यामुळेही होऊ शकतो आणि अशा वेळी चुकीचं औषध दिल्यास नुकसान वाढू शकतं. काही वेळाने रुग्ण पूर्ववत बोलू लागला किंवा त्याला हात-पाय हलवता येऊ लागले, तरी रुग्णालयात जाणं टाळू नये. स्ट्रोकचा संशय आल्यास घरगुती उपचार करून वेळ घालवणं धोकादायक ठरू शकतं.
उपचारांसाठी वेळ इतका महत्त्वाचा का? : मेंदूच्या पेशींना रक्तातून ऑक्सिजन मिळणं थांबलं, की त्यांचं नुकसान सुरू होऊ शकतं. उपचारांशिवाय जितका जास्त वेळ जातो, तितकं मेंदूचं नुकसान वाढण्याचा धोका असतो. काही रुग्णांना रक्तवाहिनीतील गुठळी विरघळवणारं औषध देता येतं, तर काही रुग्णांमध्ये विशिष्ट उपकरणांच्या मदतीने रक्तवाहिनीतील गुठळी काढण्याची प्रक्रिया केली जाते. मात्र, कोणता उपचार करायचा, हे स्ट्रोकचा प्रकार, लक्षणं सुरू झाल्याची वेळ, स्कॅनचे निष्कर्ष आणि रुग्णाची एकूण स्थिती यावर अवलंबून असतं. काही निवडक रुग्णांना लक्षणं सुरू झाल्यानंतर साधारण साडेचार तासांच्या आत रक्ताची गुठळी विरघळवणारं औषध देता येऊ शकतं. काही निवडक रुग्णांमध्ये रक्तवाहिनीतील गुठळी काढण्याची प्रक्रिया सहा तासांनंतरही करता येते. विशिष्ट परिस्थितीत ही प्रक्रिया 24 तासांपर्यंतही करता येऊ शकते. मात्र, हे उपचार सर्व रुग्णांना लागू होत नाहीत. त्यामुळे रुग्णाला उपचारांसाठी किती वेळ मिळेल, याचा अंदाज घरी बसून बांधू नये. स्ट्रोकची लक्षणं दिसताच रुग्णालयात पोहोचणं हा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय आहे.
भारतात पक्षाघाताची परिस्थिती किती गंभीर आहे? : भारतात पक्षाघाताचा परिणाम किती मोठा आहे, हे समजून घेण्यासाठी रुग्णालयांमधील नोंदी आणि आरोग्यविषयक अंदाज महत्त्वाचे आहेत. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच आयसीएमआर आणि राष्ट्रीय रोग माहिती व संशोधन केंद्र म्हणजेच एनसीडीआयआर यांच्या राष्ट्रीय पक्षाघात रजिस्ट्री कार्यक्रमांतर्गत 2020 ते 2022 या काळात देशातील 30 रुग्णालयांमधील 34 हजार 792 पक्षाघात रुग्णांची माहिती अभ्यासण्यात आली. या अभ्यासात नोंदवलेल्या रुग्णांपैकी सुमारे 72 टक्के रुग्ण ग्रामीण भागातील होते. जवळपास तीन-चतुर्थांश रुग्णांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होता. सुमारे 60 टक्के रुग्णांना मेंदूच्या रक्तवाहिनीत गुठळी झाल्यामुळे पक्षाघाताचा धक्का बसला होता, तर जवळपास एक तृतीयांश रुग्णांना मेंदूत रक्तस्राव झाल्याचा प्रकार होता. या रुग्णांचं सरासरी वय सुमारे 59 वर्षं होतं. मात्र, जवळपास प्रत्येक सात रुग्णांपैकी एक रुग्ण 45 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा होता. मात्र, पक्षाघाताचा धोका केवळ वृद्धांनाच असतो, हा समज चुकीचा असल्याचं या नोंदींवरून लक्षात येतं.
पक्षाघात कोणाला होण्याचा धोका जास्त असतो? : पक्षाघात होण्यामागे एकच कारण नसतं. अनेक आरोग्यविषयक समस्या आणि जीवनशैलीतील सवयींमुळे या आजाराचा धोका वाढू शकतो. उच्च रक्तदाब हा पक्षाघाताचा एक महत्त्वाचा जोखीम घटक आहे. रक्तदाब वाढलेला असला तरी अनेकदा त्याची स्पष्ट लक्षणं दिसत नाहीत. त्यामुळे नियमित रक्तदाब तपासणं आणि डॉक्टरांनी दिलेली औषधं वेळेवर घेणं महत्त्वाचं आहे. मधुमेहामध्ये रक्तातील साखर दीर्घकाळ नियंत्रणात नसेल, तर रक्तवाहिन्यांचं नुकसान होऊ शकतं. तंबाखूचं सेवन आणि धूम्रपान यांचाही रक्तवाहिन्या आणि हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. रक्तातील कोलेस्टेरॉल वाढल्यास रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबी साचण्याचा धोका वाढू शकतो. हृदयाचे काही आजार, विशेषतः हृदयाची धडधड अनियमित असणं, यामुळे काही रुग्णांमध्ये रक्ताच्या गुठळ्या तयार होण्याचा धोका वाढतो. याशिवाय, व्यायामाचा अभाव, शारीरिक हालचाली कमी असणं, आहारात मिठाचं प्रमाण जास्त असणं आणि असंतुलित आहार यांचाही परिणाम होऊ शकतो. वय वाढल्याने स्ट्रोकचा धोका वाढतो. याआधी स्ट्रोक आलेल्या व्यक्तींनाही पुन्हा पक्षाघाताचा धक्का बसण्याची शक्यता असते.
पक्षाघात टाळण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी काय करावं? : पक्षाघाताचा प्रत्येक प्रकार पूर्णपणे टाळता येईलच असं नाही. मात्र, अनेक जोखीम घटकांवर नियंत्रण ठेवून पक्षाघाताचा धोका कमी करता येतो. त्यासाठी रक्तदाब नियमित तपासणं, तो वाढलेला असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेणं आणि औषधं नियमित घेणं गरजेचं आहे. मधुमेह आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. तंबाखू आणि धूम्रपानापासून दूर राहावं. आहारात मिठाचं प्रमाण कमी ठेवून भाज्या, फळं आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा. आपल्या शारीरिक क्षमतेनुसार नियमित चालणं किंवा व्यायाम करणं, वजन नियंत्रणात ठेवणं आणि हृदयाचा आजार असल्यास नियमित तपासणी करून घेणं आवश्यक आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतीही औषधं सुरू किंवा बंद करू नयेत. पक्षाघाताचा धोका कमी करण्यासाठी जीवनशैलीतील बदल आणि आवश्यक औषधोपचार या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
रुग्ण घरी आल्यानंतर कुटुंबीयांनी काय काळजी घ्यावी? : पक्षाघातानंतर रुग्णालयातून घरी आलं म्हणजे उपचार पूर्ण झाले, असं नाही. अनेक रुग्णांना पुढील काही महिने किंवा त्याहून अधिक काळ कुटुंबीयांच्या मदतीची गरज असते. रुग्णाला गिळताना त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा किंवा गिळण्याच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. तपासणी आणि योग्य मार्गदर्शन मिळेपर्यंत रुग्णाला जबरदस्तीने अन्न किंवा पाणी देऊ नये. रक्तदाब, मधुमेह किंवा पुन्हा पक्षाघात येण्याचा धोका कमी करण्यासाठी दिलेली औषधं डॉक्टरांच्या सूचनेनुसार वेळेवर द्यावीत. स्वतःहून औषधांचा डोस बदलू नये. रुग्ण पडू नये, यासाठी बाथरूममध्ये घसरणार नाही अशी व्यवस्था करावी. चालताना आधाराची गरज असल्यास योग्य मदत द्यावी आणि घरातील अडथळे कमी करावेत. फिजिओथेरपिस्टने सांगितलेले व्यायाम नियमित करून घ्यावेत; मात्र रुग्णाला त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त हालचाल करायला लावू नये. रुग्ण बराच वेळ अंथरुणावर असेल, तर त्याची स्थिती बदलण्याबाबत आणि त्वचेवर जखमा होऊ नयेत याबाबत डॉक्टर किंवा परिचारिकेचा सल्ला घ्यावा. पक्षाघातानंतर रुग्णाला बोलायला वेळ लागू शकतो किंवा साधी कामं करतानाही मदतीची गरज भासू शकते. अशा वेळी त्याची इतरांशी तुलना करू नये. त्याला स्वतःची कामं शक्य तितकी करण्यासाठी वेळ द्यावा. पुन्हा चेहरा वाकडा होणं, हात-पायात अचानक अशक्तपणा येणं किंवा बोलताना अडचण येणं अशी लक्षणं दिसल्यास आधी पक्षाघात आलेला असला, तरी दुर्लक्ष करू नये. तातडीने रुग्णालयात जावं.
पक्षाघाताच्या उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयांत सुविधा आहेत का? : केंद्र सरकारचा राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग प्रतिबंध आणि नियंत्रण कार्यक्रम म्हणजेच एनपी-एनसीडी, ज्याचं पूर्वीचं नाव एनपीसीडीसीएस होतं, हा कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार आणि स्ट्रोक यांसारख्या आजारांचं प्रतिबंध, लवकर निदान आणि उपचार यांवर लक्ष केंद्रित करतो. जानेवारी 2026 मध्ये केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, देशभरात जवळपास 500 पक्षाघात युनिट्स कार्यरत असल्याची माहिती देण्यात आली होती.
मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा थांबल्यामुळे आजार होतो : मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांमध्येही पक्षाघाताचे रुग्ण उपचारासाठी येतात. हा आजार आता केवळ वयस्कर लोकांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तरुण आणि मध्यमवयीन लोकांनाही पक्षाघाताचा झटका येऊ शकतो. मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा थांबल्यामुळे किंवा मेंदूत रक्तस्राव झाल्यामुळे हा आजार होतो. काही वेळा लहान मुलांनाही पक्षाघात होऊ शकतो. त्यामागे हृदयाचे किंवा रक्तवाहिन्यांचे आजार यांसारखी कारणं असू शकतात. मात्र, लहान मुलांमध्ये याचं प्रमाण तुलनेने कमी असतं. आधुनिक जीवनशैलीमुळे पक्षाघाताचा धोका केवळ वयस्कर लोकांपुरता राहिलेला नाही, असं मुंबईतील केईएम रुग्णालयाच्या माजी न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. संगीता रावत यांनी सांगितलं.
पक्षाघाताच्या रुग्णाला लवकरात लवकर उपचार मिळणं महत्त्वाचं : चेहरा अचानक वाकडा होणं, हात-पायात अशक्तपणा येणं, बोलताना अडखळणं किंवा बोलता न येणं अशी लक्षणं दिसली, तर वेळ न घालवता रुग्णाला जवळच्या रुग्णालयात घेऊन जा. पक्षाघाताच्या रुग्णाला लवकरात लवकर उपचार मिळणं खूप महत्त्वाचं असतं. काही रुग्णांना लक्षणं सुरू झाल्यानंतर साडेचार तासांच्या आत रक्ताची गुठळी विरघळवण्याचं औषध देता येतं, तर काही रुग्णांना रक्तवाहिनीतील अडथळा काढण्याची गरज असते. योग्य वेळी उपचार मिळाल्यास मेंदूचं नुकसान कमी होण्यास आणि रुग्णाला पूर्ववत आयुष्य जगण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे वजन नियंत्रणात ठेवणं, रक्तदाब आणि रक्तातील साखर आटोक्यात ठेवणं, सकस आहार घेणं, नियमित व्यायाम करणं आणि व्यसनांपासून दूर राहणं गरजेचं आहे, असं मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयाचे न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. कमलेश जग्यासी यांनी सांगितलं.
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