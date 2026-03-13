ETV Bharat / health-and-lifestyle
जागतिक स्लिप डे: भारतातील अर्ध्या लोकांना झोपेची समस्या
झोपेच्या अभावामुळे आरोग्याविषयक एक ना अनेक समस्या उद्भवतात. तज्ञांच्या मते निरोगी जीवन जगण्यासाठी 7 ते 8 तासांची झोप आवश्यक आहे...
Published : March 13, 2026 at 7:14 PM IST
world sleep day 2026: मोबाईल फोन, सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या वापराचा थेट परिणाम तरुणांच्या झोपेवर झाला आहे. वेब सिरीज पाहणे, गप्पा मारणे आणि रात्री उशिरापर्यंत सतत स्क्रीन स्क्रोल करणे ही एक सामान्य सवय बनली आहे. ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक संतुलनावर परिणाम होत आहे. 13 मार्च रोजी साजरा होणाऱ्या जागतिक झोप दिनानिमित्त, आरोग्य तज्ञ, तरुणांच्या बदलत्या जीवनशैलीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. डॉक्टरांच्या मते, निरोगी शरीर आणि मनासाठी सुमारे 7 ते 8 तासांची झोप आवश्यक आहे. परंतु तरुणांच्या दैनंदिन दिनचर्येत हे संतुलन झपाट्याने बिघडत आहे. रात्री मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपमधून निघणारे निल किरण शरीराच्या नैसर्गिक झोपेच्या चक्रावर परिणाम करतात. यामुळे मेंदूला विश्रांतीसाठी सिग्नल मिळण्यास विलंब होतो आणि झोप येण्यास जास्त वेळ लागतो.
आपल्यापैकी अनेकांच्या रात्री फोन आणि अनावश्यक विचारांमध्येच जातात. या पार्श्वभूमीवर २०२६ च्या जागतिक झोप दिनानिमित्त एक महत्त्वाचा अभ्यास प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. भारतातील 393 जिल्ह्यांमधील सुमारे 89,000 लोकांमध्ये लोकलसर्कलने केलेल्या सर्वेक्षणात भारतीयांच्या झोपेच्या सवयींबद्दल चिंताजनक पण उत्साहवर्धक डेटा समोर आला आहे. या अभ्यासातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सुमारे ४६ टक्के भारतीय दिवसातून सहा तासांपेक्षा कमी झोपतात हे सिद्ध झाले आहे. आपल्या देशाच्या एकूण शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याकडे आपण किती लक्ष देण्याची गरज आहे हे यावरून अधोरेखित होते.
झोप का कमी होते? भारतीयांना झोपेच्या समस्यांमागे काही खरी कारणे आहेत. अभ्यासात सहभागी झालेल्या बहुतेकांनी सांगितलं की, मध्यरात्री लघवी करण्यासाठी जागे झाल्यामुळे अनेकांची झोप खंडित होते. एकदा झोप खंडित झाली की, अनेक लोकांना त्याच खोल स्थितीत परत येण्यासाठी बराच वेळ लागतो. याशिवाय, कामाचे वातावरण हा एक प्रमुख घटक आहे. कामाचे जास्त तास, रात्रीपर्यंत चालू राहणारे ऑफिस कॉल आणि कामाशी संबंधित ताण यामुळे मेंदू सतत सतर्क राहतो. तसंच झोपण्यापूर्वी स्मार्टफोन पाहणे आणि डिजिटल स्क्रीनकडे पाहणे यामुळे लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांची झोप उडते. फोनमधून निघणारा प्रकाश झोप आणणाऱ्या हार्मोन्सवर परिणामी करतो. त्यामुळे शरीर थकलेले असले तरी डोळे झोपायला नकार देतात. जेवणाच्या अनियमित वेळा आणि सभोवतालचा आवाज ही देखील निद्रानाशाची प्रमुख कारणे आहेत.
दृश्यमान बदल आणि उपाय: गेल्या वर्षाच्या तुलनेत भारतीयांच्या झोपेच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. गेल्या वर्षी 59 टक्के असलेले निद्रानाशाचे प्रमाण आता 46 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. यावरून असं दिसून येतं की, लोकांना हळूहळू झोपेचे महत्त्व समजू लागले आहे आणि ते त्यांची जीवनशैली समायोजित करू लागले आहेत. रंजक गोष्ट म्हणजे, झोप सुधारल्याचे नोंदवणाऱ्या 10 पैकी 6 जणांनी कोणतेही औषध घेतले नाही, उलट काही सोपे बदल केले. हलके आणि लवकर जेवण करणे, संध्याकाळी थोडे फिरायला जाणे आणि घरातील वातावरण शांत ठेवणे यासारख्या साध्या सवयींचा सकारात्मक परिणाम झाला आहे.
मानसिकदृष्ट्या, झोपेचा अभाव हे दुर्लक्ष, चिडचिडेपणा आणि तणावाचे एक प्रमुख कारण आहे. म्हणून, नियमित झोपेचे वेळापत्रक राखण्यासाठी, आपण दररोज एका विशिष्ट वेळी झोपायला जावे आणि मोबाईल फोनचा वापर कमी करावा. संध्याकाळनंतर चहा आणि कॉफी सारख्या कॅफिनयुक्त पेयांचे सेवन मर्यादित करा. त्याचबरोबर हलके योगासने, चालणे किंवा आरामदायी व्यायाम करा. यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. हा अभ्यासाचा निष्कर्ष आपल्याला पुन्हा एकदा आठवण करून दोतो की, आपल्याला क्षमतेने कार्य करण्यासाठी आणि निरोगी तसंच दीर्घ आयुष्य जगण्यासाठी दर्जेदार झोपेची आवश्यकता आहे.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)