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World Physiotherapy Day : बैठ्या कामांमुळे वाढताहेत शारीरिक व्याधी; 'फिजिओथेरपी' उपचार पद्धती ठरतेय रुग्णांसाठी वरदान!
आधुनिक जीवनशैलीतील बैठ्या कामांमुळे शारीरिक व्याधी वाढल्यानं औषध आणि शस्त्रक्रियेशिवाय आराम देणाऱ्या 'फिजिओथेरपी' उपचार पद्धतीला सध्या अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
Published : September 8, 2026 at 4:51 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : धकाधकीच्या आयुष्यात बहुतांश लोकांना शारीरिक व्याधी जडण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. यामध्ये वैद्यकीय उपचारांइतकंच शारीरिक हालचाल किंवा व्यायाम, म्हणजेच 'फिजिओथेरपी' करून आरोग्य उत्तम राखणं महत्त्वाचं मानलं जातं. पूर्वी अपघातात मोडलेलं हाड जोडलं जात असलं, तरी त्याला पुन्हा पूर्ववत आकारात आणण्यात अडचणी येत असत; मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आता ते सहज शक्य झालं आहे. मेंदूच्या आजारांपासून ते खेळाडूंना होणाऱ्या व्याधींपर्यंतच्या सर्व समस्यांवर फिजिओथेरपीमध्ये प्रभावी उपाय उपलब्ध आहेत. काही वर्षांपूर्वी या क्षेत्राला फारसं महत्त्व नव्हतं, परंतु अलीकडच्या काळात या उपचार पद्धतीला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालं आहे. कोणतीही कंपनी असो की एखादी यात्रा (प्रवास), प्रत्येक ठिकाणी आता फिजिओथेरपिस्टची नितांत गरज भासू लागली आहे. यामुळेच आजचा युवक या उपचार पद्धतीकडे एक नवीन करिअरची संधी म्हणून पाहत आहे.
8 सप्टेंबर रोजी साजरा होतो दिवस
8 सप्टेंबर हा दिवस 'जागतिक फिजिओथेरपी दिवस' म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचं वैशिष्ट्य असे आहे की, 8 सप्टेंबर 1951 रोजी जगातील 11 संघटनांनी एकत्र येत फिजिओथेरपिस्टच्या एका जागतिक संघटनेची स्थापना केली होती. त्यावेळी या संघटनेचं नाव "वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी" असं होतं; मात्र कालांतरानं ती "वर्ल्ड फिजिओथेरपी" या नावानं ओळखली जाऊ लागली. 1996 मध्ये 8 सप्टेंबर हा दिवस "वर्ल्ड पीटी डे" (World PT Day) म्हणून निश्चित करण्यात आला. हा दिवस निवडण्यामागे इतर कोणतंही विशेष कारण नसून, संघटनेचा स्थापना दिवस म्हणूनच जागतिक स्तरावर हा दिवस साजरा केला जातो. आज ही संघटना सहा लाखांपेक्षा अधिक फिजिओथेरपिस्टचं नेतृत्व करतं.
काय असते ही पद्धती?
आजच्या काळात शरीरातील दुखणी वय पाहून येत नाहीत, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे नवजात बालकांपासून ते वयोवृद्ध व्यक्तींपर्यंत प्रत्येकाला गरज भासते ती फिजिओथेरपी म्हणजेच शारीरिक व्यायामाची. प्रत्येक आजारावर गोळ्या-औषधे किंवा वेळप्रसंगी शस्त्रक्रिया करण्यापेक्षा, कुठलाही अतिरिक्त त्रास न करून घेता फिजिओथेरपीद्वारे आपला आजार बरा होईल का, याची चाचपणी प्रत्येक जण करतो. ही उपचार पद्धती शारीरिक हालचाल वाढवण्यासाठी, स्नायू मजबूत करण्यासाठी आणि प्रत्येकाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी उपयुक्त मानली जाते. यासाठी पारंपरिक उपचार पद्धतीला आधुनिक यंत्रांची जोड मिळाल्यानं त्याचे निकाल (परिणाम) देखील सुधारले असल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं. ''आजच्या काळात अनेक प्रकारच्या उपचार पद्धती उपलब्ध आहेत, ज्यांच्यामध्ये अर्धांगवायू झालेल्या व्यक्तींपासून ते शरीरात होणाऱ्या वेदनांपासून मुक्ती देण्याची क्षमता आहे. मात्र, हे उपचार घेताना प्रत्येकाच्या शारीरिक गरजा ओळखून, योग्य तज्ज्ञ व्यक्तीकडूनच ते करून घेतल्यास अधिक फायदा होतो'', अशी माहिती फिजिओथेरपी संघटनेचे सचिव डॉ. प्रशांत पारधे यांनी दिली.
भगवान कृष्णापासून ही पद्धती प्रचलित
छत्रपती संभाजीनगर फिजिओथेरपी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सुशांत पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिजिओथेरपी ही प्रणाली प्राचीन काळापासून चालत आली आहे. आपण भगवान श्रीकृष्णाची कथा ऐकली असेल, तर त्यामध्ये कुब्जा नावाच्या एका महिलेच्या पाठीला कुबड होते. त्यावेळी भगवान श्रीकृष्णानं तिच्या पाठीवर (पायानं) दाब देऊन मणके सरळ करत तिला त्या आजारातून मुक्त केलं होतं. त्या काळापासून ते आजपर्यंत या पद्धतीत अनेक बदल झाले असले, तरी एक चांगला परिणाम देणारी उपचार पद्धती म्हणून याकडे पाहिलं जातं. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान व्हिएतनाम येथे अनेक सैनिक जखमी झाले होते; मात्र त्यांना पुन्हा युद्धावर जाणं गरजेचं असल्यानं त्यावेळी देखील याच उपचार पद्धतीमुळे अनेकांना बरं करणं शक्य झालं होतं. पूर्वी शारीरिक श्रमामुळे व्याधी वाढायच्या, तर आजच्या काळात सतत बसून काम करण्याची वेळ आल्यानं फिजिओथेरपीची गरज पडत असल्याचं मत डॉ. सुशांत पवार यांनी व्यक्त केलं.
अनेक प्रकारच्या उपचार पद्धती
एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यावर अॅलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि आयुर्वेद यांसारख्या विविध उपचार पद्धतींद्वारे उपचार केले जातात. त्यामध्ये होमिओपॅथी देखील एक विशेष उपचार पद्धती म्हणून परिचित आहे; या पद्धतीत वेगवेगळ्या प्रकारांनी (लक्षणांनुसार) उपचार केले जातात.
उपचार पद्धती
1) मस्क्युलर थेरपी: या प्रकारात शस्त्रक्रिया (ऑपरेशन) झालेल्या व्यक्तींवर विशिष्ट उपचार करून त्यांना होणाऱ्या त्रासातून मुक्त केलं जातं. त्याचबरोबर मान दुखी, पाठ दुखी आणि हाता-पायांना मुंग्या येणं, अशा विविध व्याधींवर यात उपचार केले जातात.
2) न्यूरो थेरपी: या प्रकारात मेंदूच्या आजारांवर विशेष उपचार केले जातात. अर्धांगवायू (पॅरालिसिस) झाल्यानंतर शरीरावरील गेलेले नियंत्रण पुन्हा मिळवण्यासाठी हा प्रकार अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. विशेषतः वेळेपूर्वी (अकाली) जन्मलेल्या बालकांना चालताना किंवा बोलताना येणाऱ्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी ही थेरपी उपयुक्त ठरते.
3) कार्डिओ थेरपी: या उपचार पद्धतीमध्ये छातीचे किंवा फुफ्फुसाचे आजार असलेल्या रुग्णांवर काम केलं जातं. विशेषतः कोरोनाच्या काळात रुग्णांवर योग्य उपचार करण्यासाठी या थेरपीचा चांगला उपयोग झाला. त्याचबरोबर बायपास शस्त्रक्रिया किंवा अँजिओप्लास्टी झालेल्या रुग्णांमध्ये या थेरपीमुळे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतात.
4) कम्युनिटी थेरपी: या उपचार पद्धतीत वयोवृद्ध व्यक्तींना वयानुसार होणाऱ्या गुडघेदुखी आणि पाठदुखीसारख्या आजारांवर उपचार दिले जातात. विशेष म्हणजे, अंगमेहनत करून जगणाऱ्या व्यक्तींनाही या थेरपीचा मोठा फायदा होतो.
5) स्पोर्ट्स थेरपी: या उपचार पद्धतीत खेळाडूंवर तातडीनं उपचार केले जातात. एखादा खेळाडू मैदानात खेळत असताना त्याला अचानक पायाला किंवा हाताला दुखापत झाल्यास, तातडीनं उपचार करून त्याला पुन्हा खेळण्यायोग्य बनवण्यासाठी ही विशिष्ट पद्धती वापरली जाते. अनेक नामांकित खेळाडूंना या थेरपीद्वारे आराम मिळाला आहे. विशेषतः क्रिकेटचा देव समजला जाणारा सचिन तेंडुलकर याला झालेली हाताची दुखापत—'टेनिस एल्बो' हा प्रकार सर्वांच्याच लक्षात असेल. मात्र, हा आजार रस्त्यावर (कष्टाचं) काम करणाऱ्या व्यक्तींना देखील होऊ शकतो आणि अशा आजारांवर फिजिओथेरपी ही अत्यंत प्रभावी उपचार पद्धती आहे, असं मत छत्रपती संभाजीनगर फिजिओथेरपी असोसिएशनचे सचिव डॉ. प्रशांत पारधे यांनी व्यक्त केलं.
क्षेत्रात वाढती संधी
काही वर्षांपूर्वी फिजिओथेरपी हा विभाग फक्त रुग्णालयांपर्यंतच मर्यादित होता; मात्र आता त्याची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. आज प्रत्येक भागात याचे एक केंद्र चांगल्या पद्धतीनं कार्यरत असल्याचं पाहायला मिळतं. या विभागाचं महत्त्व आता सर्वांनाच पटू लागल्यानं, खासगी कंपनी असो वा एखादी संस्था, आपल्या कर्मचाऱ्यांचं आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी त्यांचा स्वतंत्र फिजिओथेरपी विभाग कार्यरत असतो. विशेष म्हणजे, 'नासा' (NASA) या संशोधन संस्थेत देखील अंतराळात जाणाऱ्या शास्त्रज्ञांना योग्य उपचार पद्धती मिळावी, यासाठी फिजिओथेरपीचा एक स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सतत बसून राहिल्यानं पाठीचे व मणक्याचे आजार जडत आहेत; त्यांच्यावर वेळीच उपचार व्हावेत यासाठी देखील स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात येत आहे. काही देशांमध्ये तर प्रत्येक ठिकाणी यासाठी एक विशेष केंद्र कार्यान्वित केले जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात भविष्यात मोठ्या संधी उपलब्ध होणार असल्यानं, अनेक युवक या विभागाकडे वळत असल्याचं मत फिजिओथेरपी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सुशांत पवार यांनी व्यक्त केलं.
युवकांना हे क्षेत्र करत आहेत आकर्षित
फिजिओथेरपीचा अभ्यास करणाऱ्या श्रेया नंदकिशोर काळे हिने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या या विभागाची नितांत गरज भासत आहे. एकाच ठिकाणी सतत बसून काम केल्यानं प्रत्येक जण काही प्रमाणात सुस्त (शारीरिक हालचालींअभावी निष्क्रिय) होत आहे आणि त्यामुळेच शरीरातील वेदनांमध्ये देखील वाढ होत आहे. भविष्यात फिजिओथेरपी क्षेत्राची वाढणारी गरज लक्षात घेता, यात काम करण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे; म्हणूनच आम्ही हा अभ्यासक्रम निवडल्याचं तिनं सांगितलं. तर या क्षेत्राचं शिक्षण घेणाऱ्या साक्षी वाडेकर हिनं दिलेल्या माहितीनुसार, ही उपचार पद्धती अत्यंत प्रभावी आहे. यामध्ये कोणत्याही औषधांशिवाय आणि शस्त्रक्रियेशिवाय रुग्णाला वेदनामुक्त करता येतं. भविष्यात या क्षेत्रात खूप चांगली संधी उपलब्ध होणार असल्यानंच आम्ही हा अभ्यासक्रम निवडला असल्याचे तिनं सांगितलं.
रोजची हालचाल महत्त्वाची
आजच्या काळातील कामाची पद्धत पाहता, प्रत्येकाची शारीरिक हालचाल करण्याची सवय कमी झाली आहे. त्यामुळे विविध प्रकारचे आजार जडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे; पण आपण जर रोज नियमित व्यायाम केला, तर आपल्याला त्यापासून मोठा दिलासा मिळू शकतो. शरीराची हालचाल वाढल्यानं आपण अनेक व्याधींपासून दूर राहू, म्हणूनच नियमित व्यायाम करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जागतिक नियमांनुसार, आपला आठवड्याला किमान 150 ते 300 मिनिटं व्यायाम झाला पाहिजे किंवा रोज 6000 ते 10000 पावलं आपण नियमित चाललं पाहिजे. असं केल्यानं आपलं आरोग्य निश्चितच उत्तम राहील आणि आपण रोगमुक्त होऊ शकतो, असं फिजिओथेरपिस्ट डॉ. प्रियंका काळे यांनी सांगितलं.
केरळ न्यायालयानं दिली परवानगी
काही वर्षांपासून फिजिओथेरपिस्टना 'डॉक्टर' (Dr.) ही उपाधी लावण्याबाबत वैद्यकीय संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. मात्र, या वादावर २०२६ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानं संबंधित सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आणि उपचार करणाऱ्या पात्र फिजिओथेरपिस्टना नावामागे 'डॉक्टर' लावण्याची परवानगी दिली. या विषयावर आजही विविध मतप्रवाह आणि वाद असले, तरी ही उपचार पद्धती अनेकांना नवजीवन देऊ शकते; त्यामुळे कोणत्याही वादात न पडता रुग्णांना योग्य उपचार देणं हेच आपलं मुख्य कर्तव्य असल्याचं मत काही फिजिओथेरपिस्टनी व्यक्त केलं आहे.
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