मुलांमध्ये लठ्ठपणाची समस्या; भारताचा जगात दुसरा क्रमांक
2040 पर्यंत भारतातील 2 कोटी मुले लठ्ठपणाचे शिकार होतील - ताज्या अभ्यासातून आलं समोर....
Published : March 14, 2026 at 2:14 PM IST
world obesity atlas Report 2026: आधुनिक जीवनशैली आणि आहारातील बदलांमुळे, केवळ प्रौढांमध्येच नाही तर मुलांमध्येही लठ्ठपणा वाढत आहे. लठ्ठपणामुळे प्रौढांमध्ये हृदयविकाराचा झटका, कोलेस्टेरॉल, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यासारखे आजार होतात. लठ्ठपणामुळे मुलांचा मृत्यूही होऊ शकतो. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या वर्ल्ड ओबेसिटी अॅलस 2026 च्या अहवालानुसार, जगात सर्वाधिक लठ्ठ मुलांची संख्या असलेल्या देशांच्या यादीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे तर चीन पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारतातील सुमारे चार कोटींहून अधिक मुले लठ्ठपनाचे शिकार झाले आहेत. त्यात 5 ते 9 वर्षे वयोगटातील 1.4 कोटी, 10 ते 19 वर्षे वयोगटातील 2.6 कोटी मुलांचा समावेश आहे. मुलांमध्ये लठ्ठपणाची कारणे कोणती आहेत? कोणती खबरदारी घ्यावी? आता अशा गोष्टींबद्दल बातमीद्वारे जाणून घेऊया!
जागतिक स्थूलता महासंघाने चिंता व्यक्त केली आहे की भारतासह अनेक देश मुलांमध्ये स्थूलता रोखण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत . हे लक्ष्य 2025 पर्यंत साध्य होणे अपेक्षित होते, परंतु ते पूर्ण झाले नाही, म्हणून ही अंतिम मुदत 2030 पर्यंत वाढविण्यात आली. या संस्थेने जारी केलेल्या जागतिक स्थूलता अॅटलस 2026 अहवालानुसार, 2040 पर्यंत भारतातील 2 कोटी मुले स्थूलपणाने ग्रस्त असतील आणि 5 कोटी 60 लाख मुले जास्त वजनाची असतील.
अलिकडच्या एका अहवालात असं दिसून आलं आहे की, 2025 पर्यंत, चीन, भारत आणि अमेरिकेत प्रत्येकी 1 कोटींहून अधिक मुले लठ्ठपनाचे शिकार झाले होते. चीनमध्ये उच्च बीएमआय (बॉडी मास इंडेक्स) असलेल्या मुलांची संख्या सर्वाधिक ६२ दशलक्ष आहे आणि 33 दशलक्ष लठ्ठ आहेत. त्याचप्रमाणे, भारतात, 41 दशलक्ष मुलांचा बीएमआय जास्त आहे आणि 1 कोटी 40 लाख लठ्ठ आहेत. वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशनचा अंदाज आहे की, 2040 पर्यंत, जगभरातील 507 दशलक्ष मुले लठ्ठ किंवा जास्त वजनाची असतील.
एकापेक्षा जास्त कारणे आहेत: तज्ञ म्हणतात की, लठ्ठपणाची अनेक कारणे आहेत. लठ्ठपणा हा खराब आहार, शारीरिक हालचालींचा अभाव, पौष्टिक असंतुलन, अनियमित जेवण, अनुवांशिक समस्या, थायरॉईड , पीसीओएस, चयापचय विकार, हार्मोनल असंतुलन, पचन समस्या, पर्यावरणीय बदल, प्लास्टिकचा वापर, अन्नावरील कीटकनाशकांचे अवशेष घटकांच्या संपर्कामुळे होतो.
- गरोदरपणात आईचे वजन, तिला मधुमेह आहे का आणि जन्माच्या वेळी बाळाचे वजन यासारख्या गोष्टी पाहतात.
- निद्रानाश आणि झोपेतील अडथळ्यामुळे स्लिप एपनिया सारखी परिस्थिती उद्भवते परिणामी लठ्ठपणा वाढतो.
- कुशिंग सिंड्रोम, जो जास्त कॉर्टिसोलमुळे होतो, हा देखील लठ्ठपणाचा कारण असू शकतो.
- ताज्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, 11-17 वयोगटातील मुलांमध्ये शारीरिक हालचाली आणि व्यायामाचा अभाव हे लठ्ठपणाचे मुख्य कारण आहे. सेल फोन वापरणे आणि टीव्हीसमोर तासंतास बसणे यामुळे ही समस्या आणखी वाढते. त्यात असंही म्हटलं आहे की, 6-10 वयोगटातील मुले साखरयुक्त शीतपेये, आईस्क्रीम, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, मीठयुक्त चिप्स आणि तळलेल्या भाज्या पसंत करतात, ज्यामुळे वजन वाढते.
उपाय: तज्ञांचं म्हणणं आहे की, जीवनशैलीत शक्य तितके बदल करून ही समस्या सोडवली जाऊ शकते.
चांगलं अन्न: रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध केंद्रांच्या अभ्यासात असं आढळून आलं आहे की, कुटुंबासह निरोगी खाण्याच्या सवयी स्वीकारल्याने मुले निरोगी वाढतात आणि वयानुसार त्यांचं वजन निरोगी राखण्यास मदत होते. असं आढळून आलं की, विविध प्रथिने, दुग्धजन्य पदार्थ (साखरेशिवाय), भाज्या, फळे, निरोगी चरबी आणि संपूर्ण धान्य यासाठी पौष्टिक शिफारसींचे पालन करणारी मुले आणि प्रौढ निरोगी जीवन जगू शकतात.
व्यायाम: तज्ञ म्हणतात की, भारतीय मुलांमध्ये इन्सुलिन प्रतिरोधक क्षमता जास्त असते. यामुळे दररोज किमान 30-60 मिनिटे व्यायाम करणे आवश्यक आहे. लहानपणापासूनच योग शिकवला पाहिजे. योगामुळे रक्ताभिसरण आणि लवचिकता सुधारते. ते असंही म्हणतात की, शरीराला पुरेसा व्यायाम मिळावा यासाठी घरी छोटी कामे करावीत. तसंच मुलांना उद्यानात खेळण्याची परवानगी द्यावी. यामुळे स्नायू हालचाल होते आणि हाडे मजबूत राहतात.
झोप: तज्ञ म्हणतात की, मुलांना किमान 9-10 तासांची झोप आवश्यक आहे. पुरेशी झोप न मिळाल्याने लठ्ठपणाची समस्या वाढू शकते. थकवा जाणवला तर शरीर शांत झोपेल . झोपेच्या २ तास आधी मोबाईल फोन आणि टीव्ही शक्य तितके दूर ठेवण्याचा सल्लाही ते देतात.
पिण्याचे पाणी: जेव्हा शरीर डिहायड्रेट होते तेव्हा आपली उर्जा पातळी कमी होते आणि आपल्याला थकवा जाणवतो. तो थकवा दूर करण्यासाठी आपण समोर येणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा आधार घेतो. परिणामी, तज्ञ म्हणतात की, आपले वजन वाढते. हे होऊ नये म्हणून, मुलांना अधिक पाणी पिण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे. या संदर्भात, त्यांना ताजी फळे, ताक आणि नारळ पाणी द्यावे असं तज्ञांचं मत आहे.
मानसिक ताण
- तज्ञांचं म्हणणं आहे की, लठ्ठपणा आणि नैराश्याचा जवळचा संबंध आहे. फक्त वजन कमी केल्याने मानसिक समस्या सुटत नाहीत.
- सामान्य मुलांपेक्षा लठ्ठ मुलांना नैराश्य आणि चिंता होण्याचा धोका जास्त असतो.
- एमडीपीआय मते, लठ्ठपणा ही केवळ शारीरिक समस्या नाही तर त्यामुळे त्यांच्यात गंभीर मानसिक ताण आणि भावनिक आव्हाने निर्माण होतात . याचा त्यांच्या वाढीवर आणि भविष्यावर नकारात्मक परिणाम होतो.
- शाळेत किंवा खेळण्याच्या ठिकाणी समवयस्कांकडून छेडछाड, टोमणे आणि भेदभाव केल्याने मुलांना गंभीर दुखापत होते असे म्हटले जाते. यामुळे ते इतरांना भेटण्यास घाबरू शकतात आणि सामाजिकदृष्ट्या वेगळे राहणे पसंत करतात.
- तज्ञांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या शरीराच्या आकाराबद्दलच्या नकारात्मक भावनांमुळे मुलांमध्ये आत्मसन्मान कमी होऊ शकतो. परिणामी त्यांचा आत्मविश्वास कमी होऊ शकतो आणि त्यांना इतरांपेक्षा कमी पनाची भावना निर्माण होऊ शकते.
(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)