वयानुसार रक्तातील साखरेची पातळी किती असावी आणि ती कधी तपासावी?

बदलत्या जीवनशैलीमुळे एक ना अनेक प्रकारचे आजार होत आहेत. यात मधुमेह आघाडीवर आहे. वयानुसार रक्तातील साखरेची पातळी किती असावी हे जाणून घेऊया.

WORLD DIABETES DAY 2025 TYPE 2 DIABETES SYMPTOMS NORMAL BLOOD SUGAR LEVELS
वयानुसार रक्तातील साखरेची पातळी किती असावी आणि ती कधी तपासावी? (Getty Images)
world diabetes day 2025 : मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या केवळ आपल्या देशातच नाही तर जगभरात वेगाने वाढत आहे. मधुमेह हा एक असा आजार आहे, जो संपूर्ण शरीरावर परिणाम करतो. म्हणून मधुमेहाच्या रुग्णांनी औषधांसोबत अनेक नियमांचे पालन केले पाहिजे असा सल्ला तज्ञ देतात. मधुमेहींना आहाराकडेही बारकाईनं लक्ष द्यावं लागतं. मधुमेह पूर्णपणे बरा होऊ शकत नसला तरी, निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करून तो नियंत्रणात ठेवता येतो. त्याच्या व्यवस्थापनासाठी संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि वेळेवर औषधे किंवा इन्सुलिन घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. शिवाय, ताण कमी करणे आणि नियमित चाचणी करणे देखील आवश्यक आहे.

तज्ञांच्या मते, मधुमेही रूग्णांसह सर्वांनाच रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करणे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. परंतु बहुतांश जनांना रक्तातील साखरेची सामान्य पातळी किती असावी आहे हे माहिती नसते. म्हणून अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष होते. डॉक्टर एका विशिष्ट वयानंतर नियमितपणे रक्तातील साखरेची पातळी तपासण्याचा सल्ला देतात. निरोगी राहण्यासाठी योग्य रक्तातील साखरेची पातळी जाणून घेणे आवश्यक आहे.

रक्तातील साखर म्हणजे काय? रक्तातील साखरेचे प्रमाण रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण दर्शवते. ग्लुकोज ही एक प्रकारची साखर आहे जी भात, ब्रेड, फळे आणि मिठाई यांसारख्या पदार्थांमध्ये आढळते. ते शरीराच्या पेशींना ऊर्जा प्रदान करते, जसे पेट्रोल वाहनाला ऊर्जा प्रदान करते. रक्तातील साखर मिलिग्राम प्रति डेसिलीटर (मिग्रॅ/डेसीलीटर) मध्ये मोजली जाते. आधुनिक तंत्रज्ञानाने त्याचे मोजमाप आणखी सोपे केले आहे.

शरीरात रक्तातील साखरेचे कार्य ऊर्जा प्रदान करणे आहे. जे अन्नाद्वारे मिळते आणि पचनानंतर ग्लुकोजमध्ये रूपांतरित होते आणि रक्तप्रवाहात सोडली जाते. स्वादुपिंड हे साखरेचे नियमन करण्यासाठी शरीरात इन्सुलिन नावाचं हार्मोन सोडतो. इन्सुलिन पेशींना रक्तातील साखर उर्जेसाठी घेण्यास मदत करते आणि रक्तातील साखरेची पातळी सामान्य करते. जर इन्सुलिन अपुर्‍या प्रमाणात तयार होत असेल किंवा शरीर ते योग्यरित्या वापरू शकत नसेल तर रक्तातील साखरेची पातळी वाढते. यामुळे टाइप २ मधुमेह होतो. भारतातील ९० टक्के लोकांना टाइप २ मधुमेह आहे. अनेक अभ्यासांवरून असं दिसून येते की, जीवनशैलीशी संबंधित घटक, जसे की अपुरा व्यायाम, ताणतणाव किंवा खराब आहार, यासाठी जबाबदार आहेत.

रुग्णांनी त्यांच्या साखरेची पातळी कधी तपासावी?

आरोग्य तज्ञांच्या मते, रक्तातील साखरेची पातळी तीन प्रकारे तपासता येते.

सकाळी जेवण्यापूर्वी

जेवल्यानंतर एक ते दोन तासांनी

रात्री झोपण्यापूर्वी

सामान्य रक्तातील साखरेची पातळी (मधुमेह नसलेल्या) मधुमेह नसलेल्या लोकांसाठी, सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर 70 ते 99 मिलीग्राम/डीएल दरम्यान असावी. या मर्यादेपेक्षा जास्त पातळी मधुमेहापूर्वीची असू शकते, तर त्यापेक्षा जास्त पातळी मधुमेहापूर्वीची असू शकते. मात्र, जेवणानंतर दोन तासांनी 140 मिलीग्राम/डीएल पेक्षा कमी रक्तातील साखरेची पातळी सामान्य मानली जाते. या पातळीला जेवणानंतरची सामान्य रक्तातील साखरेची पातळी म्हणतात आणि शरीर रक्तातील साखरेचे प्रभावीपणे नियमन करत असल्याचे दर्शवते. 140 ते 199 मिलीग्राम/डीएल दरम्यानची पातळी मधुमेहापूर्वीची पातळी दर्शवू शकते आणि 200 मिलीग्राम/डीएलपेक्षा जास्त पातळी मधुमेह दर्शवू शकते.

वयानुसार रक्तातील साखरेची पातळी

  • 6 वर्षांच्या मुलाची सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर 80 ते 180 मिलीग्राम/डीएल दरम्यान असावी. जेवणापूर्वी, रक्तातील साखरेची पातळी 90 ते 180 मिलीग्राम/डीएल असू शकते. जेवणानंतर, साखरेची पातळी १४० मिलीग्राम/डीएल असावी किंवा रात्री, ती 100 ते 180 मिलीग्राम/डीएल असू शकते.
  • 13ते 19 वयोगटातील लोकांसाठी, सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर पातळी 70 ते 150 मिलीग्राम/डीएल असते. जेवणापूर्वी, रक्तातील साखरेची पातळी 90 ते 120 मिलीग्राम/डीएल दरम्यान असावी आणि जेवणानंतर दोन तासांनी, रक्तातील साखरेची पातळी 140 मिलीग्राम/डीएल पेक्षा कमी असावी. शिवाय, झोपण्याच्या वेळी रक्तातील साखरेची पातळी 90 ते 150 मिलीग्राम/डीएल दरम्यान असावी.
  • 20 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी, सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर पातळी १०० मिलीग्राम/डीएल पेक्षा कमी असावी, तर जेवणापूर्वी रक्तातील साखरेची पातळी 70 ते 130 मिलीग्राम/डीएल दरम्यान असावी. शिवाय, जेवणानंतर दोन तासांनी, ती १८० मिलीग्राम/डीएल पेक्षा कमी असावी.
  • 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी,सामान्य फास्टिंग ब्लड शुगर पातळी 90 ते 130 मिलीग्राम/डीएल दरम्यान असावी, तर झोपण्याच्या वेळी रक्तातील साखरेची पातळी 150 मिलीग्राम/डीएल पेक्षा जास्त नसावी. जीवनशैलीतील बदल आणि औषधोपचारांद्वारे मधुमेह नियंत्रित केला जाऊ शकतो. टाइप 2 मधुमेहासाठी काही घरगुती उपाय देखील उपयुक्त आहेत.

(डिस्क्लेमर: ही सामान्य माहिती केवळ वाचनासाठी दिलेली आहे. ईटीव्ही भारत या माहितीच्या वैज्ञानिक मान्यतेबाबत कोणतीही पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांकडून सल्ला घ्यावा.)

WORLD DIABETES DAY 2025
TYPE 2 DIABETES SYMPTOMS
NORMAL BLOOD SUGAR LEVELS
वयानुसार ब्लड शुगर किती असावी
WORLD DIABETES DAY 2025

